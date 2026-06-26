'O Urso', 'Avatar' e mais: o que assistir neste fim de semana

O último fim de semana de junho de 2026 chega para provar que as maratonas de inverno vieram com força total. O destaque é o embate de "Avatares": enquanto o Disney+ traz o épico de ficção científica de James Cameron com o recém-saído dos cinemas Avatar: Fogo e Cinzas, a Netflix aposta na segunda temporada do elogiado live-action Avatar: O Último Mestre do Ar.

Ainda no Disney+, a ansiedade e a alta gastronomia voltam a andar de mãos dadas com a estreia da quinta (e última) temporada de O Urso (The Bear).

Para quem prefere narrativas históricas e dramáticas, o Prime Video entrega o peso do filme Nuremberg, enquanto a HBO Max traz a leveza e a emoção de A Incrível Eleanor, primeiro longa de Scarlett Johansson na direção.

Veja abaixo os cinco melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana.

A Incrível Eleanor (HBO Max)

Neste drama tocante com toques de humor, acompanhamos a jornada de uma mulher com uma visão de mundo muito peculiar e uma rotina meticulosamente solitária. Quando a vida a obriga a sair de sua zona de conforto e criar laços inesperados, Eleanor começa a enfrentar os traumas do passado e descobre que abrir o próprio coração pode ser sua maior e mais libertadora aventura.

Nuremberg (Prime Video)

Este drama histórico e tenso recria os infames julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial, focando na batalha de intelectos entre as autoridades aliadas e os altos oficiais nazistas capturados. Acompanhando o trabalho de psiquiatras e promotores que buscam entender a mente por trás do mal absoluto para garantir que a justiça seja feita, o longa entrega atuações profundas e um clima pesado de tribunal.

O Urso - Temporada 5 (Disney+)

A cozinha mais estressante e premiada de Chicago abre suas portas para um quinto ano de muita intensidade. Com o restaurante lidando com os desafios de se manter no topo da alta gastronomia e alcançar a estabilidade, Carmy (Jeremy Allen White) e Sydney (Ayo Edebiri) precisam descobrir se o preço do perfeccionismo e das estrelas Michelin vale a própria sanidade e as relações da equipe.

Avatar - Fogo e Cinzas (Disney+)

O terceiro capítulo da saga de James Cameron chega ao streaming expandindo ainda mais as fronteiras de Pandora. Nesta nova aventura, Jake Sully e Neytiri precisam confrontar uma tribo Na'vi muito diferente e hostil: o temido Povo das Cinzas, cujas tradições estão ligadas ao fogo e à destruição. O longa explora lados mais sombrios da cultura alienígena em meio a visuais deslumbrantes.

Avatar: O Último Mestre do Ar – Temporada 2 (Netflix)

A adaptação em live-action da animação avança para o Livro da Terra. Aang, Katara e Sokka deixam a Tribo da Água e seguem sua perigosa jornada rumo ao Reino da Terra. O grande foco da temporada é a busca de Aang por um mestre de dobra de terra, o que introduzirá a rebelde Toph Beifong na batalha definitiva contra o Senhor do Fogo Ozai e a Nação do Fogo.