Poltronas no quarto: mais charme e funcionalidade para o ambiente

Qual a maior utilidade que você enxerga para ambientes como o seu quarto? Você usa esse local da sua casa apenas para dormir? Desde o início da nossa vida, nossos quartos praticamente são uma extensão da nossa personalidade, o nosso próprio refúgio dentro deste mundo grandioso. E a segurança e tranquilidade que ele nos transmite poderiam ser mais bem exploradas. Comece pensando em poltronas.

Os quartos podem ter multi funções se bem adaptados. Um cantinho de estudo e trabalho, de looks e maquiagem, de leitura, de assistir televisão, de jogar videogames, de brincar e criar, e até de tomar café da manhã. Podemos fazer tudo isso sozinhos e com total privacidade dentro do quarto.

Agora, para isso ser realmente possível, seria preciso o acréscimo de vários tipos de móveis diferentes na decoração deste cômodo. Isso incluiria, por exemplo, escrivaninhas, painéis, cadeiras, poltronas, estantes e muito mais.

Como dividir a área do quarto?

-

Antes de tudo, devemos lembrar de que cada situação de projeto é única, ou seja, que não existe uma receita de bolo que possa resumir como é trabalhar com decoração de quartos.

Contudo, com base nas funcionalidades, podemos tirar algumas conclusões que possam ajudar a orientar seu planejamento de layout. Isso inclui garantir o espaço dos móveis básicos e também o espaço de circulação no local.

Ao abrir a porta do ambiente, o ideal seria se nós pudéssemos ver, logo em frente, o conjunto cama com cabeceira e mesinhas de cabeceira. Esta seria a primeira parede de maior extensão livre.

Já nas áreas de parede ao lado da porta podem ficar móveis como cômoda, gaveteiro, estantes e painel para TV. E na segunda maior parede de extensão livre poderiam ficar os roupeiros.

Quando o quarto decorado possui grandes dimensões, mesmo replicando esta solução de layout descrita antes, pode acontecer do centro da planta ficar vazio. E o melhor é que áreas assim sejam preenchidas.

Frente a cama, por exemplo, seria possível colocar um assento estofado - este prolongamento ajudaria a tornar o cômodo mais agradável e serviria como auxiliar nos momentos de calçar sapatos.

Se seguirmos essa regra de colocar a cama numa posição visual privilegiada em relação à porta de entrada, é provável que a zona perto da janela fique vazia.

Podemos aproveitar este espaço para colocar uma mesinha de estudos e quem sabe fazer desta uma zona de estar dentro do quarto - de uso particular dos usuários do cômodo. Ela serviria para descanso, contemplação e até para refeições rápidas, como café da manhã.

Qual o melhor local para uma área de estar no quarto?

-

Zona de estar em decoração de quarto é uma solução geralmente sugerida em projetos de arquitetura de residências mais sofisticadas. É preciso que estes ambientes sejam tão amplos que possam receber funções adicionais, como comentamos antes.

No final do último parágrafo, citamos a necessidade de um melhor aproveitamento da zona perto da janela nos quartos. Sem dúvidas, é o melhor para se fazer uma mini zona de estar.

Agora, em casos realmente excepcionais, as dimensões do quarto são tão grandes que poderíamos considerar a construção de uma ante-sala antes da área da cama. E por qual razão?

Sim, é melhor que a cama seja vista logo que passamos pela porta de entrada do cômodo. Mas também não vamos querer que ela fique tão longe da janela ao ponto de não conseguirmos, quando deitados nela, contemplar a vista de fora da casa.

Neste caso, poderíamos criar uma espécie de hall de entrada para o quarto, dividindo a planta deste cômodo para que o setor da cama pareça mais proporcional e agradável.

E essa ante-sala pode ser aproveitada como um closet ou home office. Sendo a terceira opção, como saleta de estar - com direito a poltronas, mesinhas auxiliares, luminárias e outros móveis e acessórios.

Como usar poltronas na decoração do quarto?

-

Poltronas podem fazer parte da decoração de quartos de muitas formas diferentes. Já citamos a utilização de assentos estofados para preencher centros de plantas e a possibilidade da criação de pequenas zonas de estar com poltronas.

Neste caso, precisaríamos de um par de poltronas. Mas poltronas independentes também podem aparecer nas decorações em outros pontos do ambiente.

Dentro dos quartos, podemos colocar uma poltrona de costas para um canto do cômodo, acompanhada de luminárias de piso, formando um pequeno canto de leitura.

Em hotéis, poltronas colocadas na mesma posição em plantas baixas serviram como complemento estético e artigo de multiuso dos quartos. Veremos também poltronas colocadas próximas de berços para auxiliar as mães na amamentação e observação dos bebês.

Nestes casos, constatamos que as poltronas utilizadas apresentam um design de linhas mais arredondadas, fazendo as pessoas tentarem mais confortavelmente. A ideia é mesmo que elas possam relaxar bem o corpo para as atividades que irão desempenhar no local.

E seus assentos geralmente são muito mais fofos e o tecido de revestimento mais agradável ao toque com relação às poltronas que vemos nas decorações de salas de estar.

Os tecidos de fibras naturais são os mais indicados para o revestimento dessas peças, como o gorgorão feito de algodão. Mas podemos considerar alguns tecidos sintéticos também, como o veludo,

Outra recomendação é quanto a sua padronagem. Poltronas utilizadas em decoração de quarto quase sempre não chamam a atenção, já que o protagonista deve ir para a cama e seus acompanhamentos. Então, essas poltronas surgem em tecidos lisos, ou seja, de um só cor, não apresentando desenhos. Se estiver escolhendo poltronas para o seu quarto, opte pelos móveis em cores neutras como bege e cinza claro.

Para personalizar a decoração local, posicione estrategicamente sobre as poltronas algumas mantas e almofadas combinando com a paleta de cor da colcha da cama, ou tapete e cortina instalados no cômodo. E você ainda pode investir em um puff combinando com poltrona, para formar, sempre que quiser, algo como uma chaise long.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.