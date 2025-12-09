Para a temporada de celebrações, a Perrier-Jouët inicia uma agenda de ativações em destinos brasileiros. O movimento acompanha a tendência global de marcas de luxo que, nos últimos anos, passaram a ocupar destinos de verão com experiências aos clientes.

Um dos destinos mais celebrados do verão brasileiro, Trancoso, na Bahia, terá ativações no Flo Beach Club com ambientação e serviço personalizados, além da presença de rótulos como Belle Époque, champanhe produzido apenas em safras excepcionais e reconhecido por sua garrafa decorada com anêmonas japonesas desenhadas por Émile Gallé.

Uma das ilhas mais famosas do país, Fernando de Noronha, também foi escolhida para receber ações da marca francesa, na Pousada do Zé Maria.

“Perrier-Jouët é uma champanhe boutique em sua essência. Trabalhamos em pequena escala, com vinhedos raros, maturação prolongada e um savoir-faire que privilegia a delicadeza. No fim de ano, escolhemos investir significativamente para oferecer experiências que traduzem essa exclusividade e se tornam parte essencial das memórias que serão levadas para o ano seguinte", diz Richard Le Moult, CMO da Pernod Ricard América Latina.

Além dos destinos turísticos, a marca intensifica sua atuação no varejo. O Pão de Açúcar recebe ativações em três unidades estratégicas, como Riviera de São Lourenço, Itaim Bibi e Morumbi, com ambientações inspiradas no movimento Art Nouveau, linguagem que acompanha a marca desde sua fundação em 1811.

"Nosso objetivo é proporcionar momentos memoráveis, ampliar a presença da marca nos principais destinos do país e fortalecer nossa relevância junto a consumidores que buscam brindes muito especiais. É uma temporada em que Perrier-Jouët não só celebra, mas se torna parte fundamental das celebrações”, diz Le Moult.

Os rótulos Perrier-Jouët Grand Brut, Blason Rosé, Blanc de Blancs, Belle Époque, têm valores que vão de R$ 400 a R$ 1.500 no mercado brasileiro, dependendo da cuvée e da safra.