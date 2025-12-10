Bússola

Fabricante de bebidas aposta em eventos ao criar ‘planejador de festas’

Conversamos com o CMO da Diageo para entender a estratégia por trás do hub que propõem solução segura para a compra de bebidas no planejamento de festas 

Guilherme Martins, CMO da Diageo no Brasil (Diageo/Divulgação)

Dona de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Ypióca, a Diageo é líder global em destilados premium, mas a produção e o varejo não são os únicos setores em que a marca planeja fazer presença. 

Entrando no setor de eventos, a Diageo acaba de lançar um hub voltado para empresas e consumidores que precisam de ajuda na organização de festas. 

Localizado no The Bar, o e-commerce da marca, a sessão oferece serviços para o planejamento de eventos. Estes, incluem calculadora, descontos progressivos, quiz interativo para  personalização, sugestões de presentes, vitrines de receitas, recomendações de serviços de bar e outros.

Para entender a estratégia por trás do hub, conversamos com Guilherme Martins, CMO da Diageo no Brasil. Confira:

O que torna essa solução realmente pioneira no setor e quais são os principais diferenciais da experiência dentro do The Bar?

Pela primeira vez, o consumidor pode planejar uma celebração completa dentro de um ambiente oficial, reunindo escolha do tipo de festa, cálculo de bebidas, seleção de rótulos, recomendações de parceiros e materiais personalizados. 

É um ecossistema integrado que simplifica o planejamento, reduz riscos e empodera quem celebra. O pioneirismo está na combinação de curadoria, tecnologia, conveniência e segurança em uma única jornada digital.

Para empresas, acrescentamos uma camada inédita: uma experiência B2B exclusiva, com catálogo dedicado, condições diferenciadas, logística proprietária e operação homologada, algo que não existia no setor com esse nível de robustez e confiabilidade.

O que essa mudança sinaliza sobre o futuro do mercado de eventos e sobre o papel da Diageo nesse ecossistema?

Ela sinaliza uma evolução profunda na forma de celebrar. O consumidor está mais atento ao contexto da ocasião, ao equilíbrio entre prazer e responsabilidade e à procedência do que consome. 

Na Diageo, temos o compromisso de inspirar escolhas mais conscientes, e o hub nasce dessa escuta ativa. 

Entendemos que celebrar não é apenas escolher um rótulo, mas viver uma experiência completa que exige segurança, cuidado e alinhamento com o momento. Ao mesmo tempo, o mercado de eventos avança para uma era mais digital, inteligente e orientada à conveniência.

As pessoas querem autonomia, personalização e menos fricção na hora de organizar encontros sociais ou corporativos. Ao unir responsabilidade no consumo e digitalização da experiência, assumimos um papel de protagonismo. 

Não estamos só acompanhando a transformação do setor, estamos contribuindo diretamente para moldá-la ao oferecer ferramentas práticas e seguras.

Qual é o potencial do modelo B2B e quais setores devem puxar essa demanda?

O potencial é significativo, porque as empresas brasileiras têm forte cultura de celebração interna.

Ao disponibilizar um ambiente exclusivo com catálogo dedicado, preços diferenciados e estoque garantido, respondemos a uma demanda crescente por praticidade e segurança na compra de bebidas em grandes volumes. 

Setores como consultorias, varejo, RH corporativo e áreas administrativas tendem a puxar essa demanda inicialmente, pois organizam eventos com frequência e valorizam soluções integradas e confiáveis. 

No médio prazo, vemos espaço para atender também a eventos sociais, casamentos, buffets, casas de festas, produtoras e grupos de hospitalidade. Abrimos uma frente de serviço que antes não existia no setor com esse nível de integração.

Até que ponto a tecnologia pode se tornar um diferencial competitivo no segmento de celebrações?

A tecnologia já é o principal diferencial competitivo e tende a ganhar relevância. O consumidor moderno busca autonomia, recomendação inteligente, transparência e segurança, e essas expectativas só são atendidas com tecnologia. 

O The Bar se torna pioneiro ao trazer inteligência para tarefas tradicionalmente improvisadas, como dimensionar bebidas, escolher rótulos adequados, prever entregas e selecionar fornecedores confiáveis. 

Transformamos processos fragmentados em uma jornada unificada movida por dados, automação e curadoria. 

Conforme evoluir, o hub pode incorporar novos recursos de personalização, machine learning e previsões de consumo, além de integração com outros parceiros do ecossistema.

A tecnologia deixa de ser um acessório e passa a ser estruturante na experiência de celebrar com responsabilidade.

Como essa plataforma amplia o relacionamento da Diageo com consumidores e empresas e reforça o papel do marketing como integrador entre experiência, tecnologia e confiança?

A plataforma nasce de uma premissa clara: escutar para inovar. Todo o desenvolvimento do hub partiu de dores reais de consumidores e empresas, desde dúvidas sobre quantidade de bebidas até insegurança na contratação de serviços. Ao oferecer uma solução completa, ampliamos a relação de forma orgânica. 

Deixamos de atuar apenas no momento da compra e passamos a acompanhar o consumidor em toda a jornada da celebração, do planejamento à execução. Para o marketing, isso representa uma mudança importante. 

Evoluímos de campanhas para serviços, de mensagens para experiências práticas, e de comunicação para impacto direto no dia a dia das pessoas. Marketing passa a integrar tecnologia, propósito e produto em uma única entrega.

Por que investir nessa plataforma agora e quais resultados estratégicos a companhia espera alcançar?

Investimos agora porque vivemos uma mudança relevante no comportamento do consumidor, que busca conveniência, simplicidade e segurança como parte essencial da experiência. 

Fim de ano é um período propício para testar, escalar e aprender rapidamente com diferentes formatos de celebração. 

Nosso objetivo estratégico é duplo: fortalecer a confiança no mercado legal de bebidas e criar uma plataforma perene que se expanda para festas sociais e corporativas, consolidando a Diageo como referência em serviços para celebração. 

A expectativa é de gerar impacto em reputação, inovação, inteligência de dados e valor de marca no longo prazo.

