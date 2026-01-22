Oscar 2026: Adolpho Veloso é indicado à Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem'

O Brasil acaba de conquistar uma indicação inédita em uma das categorias técnicas mais concorridas do cinema mundial. O diretor de fotografia paulista Adolpho Veloso, de 37 anos, foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, produção original da Netflix.

O anúncio oficial, feito nesta quinta-feira, 22, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, coloca Veloso como o grande favorito à estatueta. O brasileiro chega ao Oscar com um currículo de peso nesta temporada, tendo desbancado gigantes da indústria ao vencer as categorias equivalentes no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro.

A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Hollywood.

Do videoclipe ao topo de Hollywood

A trajetória de Adolpho Veloso é um exemplo de versatilidade. Antes de se tornar o nome do momento em Hollywood, ele construiu uma carreira sólida no Brasil em obras como Rodantes e El Perfecto David, além de assinar a estética de videoclipes icônicos da música pop nacional, como "Ameianoite", de Pabllo Vittar e Gloria Groove.

O salto internacional veio após o trabalho no documentário On Yoga, de Heitor Dhalia. As imagens chamaram a atenção do diretor americano Clint Bentley, que buscava alguém capaz de transitar entre o realismo do documentário e a poesia da ficção.

A parceria, iniciada em Jockey (2021), atingiu o ápice em Sonhos de Trem.

O visual do luto e da industrialização

Baseado no aclamado livro de Denis Johnson e estrelado por Joel Edgerton, Sonhos de Trem acompanha a vida de Robert Grainier, um lenhador solitário no início do século 20. A fotografia de Veloso é citada pela crítica internacional como "essencial" para narrar a dor do isolamento e a transformação brutal da paisagem americana com a chegada das ferrovias.

Na corrida pelo Critics Choice, Adolpho superou nomes consagrados como Claudio Miranda (de F1) e Łukasz Żal (de Hamnet).

Nas redes sociais, o cineasta celebrou as conquistas recentes com uma foto ao lado de Wagner Moura, também indicado nesta edição, com a legenda: "Nada mais importa".

Onde assistir 'Sonhos de Trem'?

O longa-metragem está disponível para os assinantes da Netflix.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.