Oscar 2025: bares de São Paulo que vão transmitir a premiação

O Oscar 2025 está chegando e, com ele, as expectativas para a premiação mais importante do cinema mundial. Enquanto o Brasil se prepara para torcer por Fernanda Torres, indicada por sua performance em "Ainda Estou Aqui", os bares de São Paulo se preparam para receber os cinéfilos e fãs de Hollywood que querem viver a experiência da cerimônia em grande estilo. A cidade, um verdadeiro polo de cultura e entretenimento, oferece uma série de espaços que vão transmitir a premiação, proporcionando ambientes perfeitos para acompanhar ao vivo os vencedores e torcer por nossa estrela.

Desde telões imponentes até cardápios exclusivos para acompanhar a noite, bares paulistanos oferecem uma experiência completa para quem deseja celebrar o glamour de Hollywood. Prepare-se para viver a emoção da maior premiação do cinema em boa companhia, enquanto se envolve na torcida por Fernanda Torres e pelos outros indicados desta edição histórica.

Hitch Bar

A casa, que tem decoração, drinks e até galeria de arte inspirados no mestre do cinema de suspense Alfred Hitchcock, mudou recentemente de Pinheiros para a Praça Roosevelt, no Centro, e não ficaria de fora desse Oscar. Em seu grande telão, o bar transmite a cerimônia e promove um bolão entre os clientes para apostar nos vencedores da edição. A sugestão é provar o Kim Novak (gin, tônica, xarope de gengibre e canela em pau) por R$33 com gin nacional, ou R$37 com gin importado. O bar fica na Praça Franklin Roosevelt, 252.

Bar Posto 6

Com localização na Vila Madalena e famoso por suas transmissões esportivas, o bar vai abrir espaço para a cerimônia do Oscar. O local conta com TVs de 70 polegadas, 79 polegadas e um telão de 120 polegadas. A sugestão é provar as iscas de frango ou peixe empanadas com corn flakes (R$62). O bar fica na Rua Aspicuelta, 644, Vila Madalena.

Salve Jorge

Localizado na Vila Madalena, o bar também conta com TVs de 70 polegadas, TVs de 79 polegadas e telão de 120 polegadas para a transmissão do Oscar. A sugestão para acompanhar a premiação é a porção de pastéis mistos de carne e queijo (R$49). O bar fica na Rua Aspicuelta, 544.

Ômadá

Recém-inaugurado, localizado na esquina do cruzamento da Mourato Coelho com a Rua Aspicuelta, o Ômadá oferece como sugestão as iscas de mignon ao molho madeira, servidas com creme de alho (R$72) para degustar enquanto assiste Fernanda Torres brilhar. Fica na Rua Mourato Coelho, 1084.

Sky Hall Terrace

Na Vila Nova Conceição, o Sky Hall Terrace terá o evento “Watch Party Oscar 2025”, que convida os amantes do cinema para uma experiência exclusiva durante a transmissão da premiação. Com vagas limitadas e ingressos a R$80 (valor consumível), o restaurante oferecerá um ambiente descontraído e animado, unindo glamour e diversão do cinema, em parceria com o Podcast Cinemático. Fica na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição.

Café Hotel

O bar-balada Café Hotel, que reúne coquetelaria, shows e festas no decorrer do final de semana, também vai transmitir a cerimônia do Oscar. A partir das 18h30, a casa recebe o Samba do Mundão com muita música para animar a galera. Mais tarde, o pessoal vai poder acompanhar a premiação no telão do jardim. Fica na Rua Amaro Cavalheiro, 22, Pinheiros.

EXAME no Oscar

No dia 2 de março, a partir das 19h30, a EXAME promove uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais para comentar a maior premiação do cinema — e as chances do Brasil entre os gigantes de Hollywood. No enfoque da cobertura jornalística da casa, que há 57 anos noticia as principais histórias de empreendedorismo, negócios e finanças do país, a live contará com duas especialistas para comentar a movimentação financeira dos filmes indicados e os bastidores da indústria cinematográfica na economia mundial e brasileira.

Paula Jacob, pesquisadora e professora do Museu da Imagem e Som (MIS) especializada em cinema e literatura, traz o viés da psicanálise e semiótica dentro dos longas indicados, com análises sobre os bastidores da indústria. Carissa Vieira, roteirista, critica e professora de cinema, entra com especialidade na construção de narrativas com bom desenvolvimento nas questões de gênero e raça, e de como as leis de incentivo fomentam a produção de novos filmes no Brasil. A apresentação do evento será de Luiza Vilela, repórter de cinema e streaming da EXAME, em processo de especialização na gestão da indústria cinematográfica pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Assista à cerimônia do Oscar ao vivo na EXAME no dia 2 de março