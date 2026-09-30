A marca de tênis palestina que está conquistando o mundo

Feitos sob encomenda, os tênis da Resolute RGL custam de US$ 240 a US$ 350 (entre R$ 1,25 mil e R$ 1,8 mil) (Instagram/Reprodução)
Jonalista colaborador
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16h11.
Quando o cineasta palestino Basel Adra subiu ao palco do Oscar, em 2 de março de 2025, para receber a estatueta de melhor documentário por No Other Land, calçava um par de tênis brancos com faixas bordadas à mão em terracota e azul-claro. O filme, dirigido por ele ao lado de Yuval Abraham, Hamdan Ballal e Rachel Szor, registra as demolições em Masafer Yatta, conjunto de vilarejos no sul da Cisjordânia onde Adra nasceu. O modelo nos pés do diretor era o Haifa, primeiro tênis da Resolute RGL, marca que ele cofundou e lançou oficialmente naquela noite.
A campanha aberta no Kickstarter no dia da cerimônia tinha meta de US$ 20 mil e terminou em 28 de março com US$ 245,1 mil arrecadados de 1.564 apoiadores. Logo após a premiação, o músico Peter Gabriel publicou uma foto usando os tênis, que depois chegaram também aos pés da cantora americana Joan Baez.
Em 2025, seu primeiro ano de operação, a Resolute faturou US$ 1 milhão. A empresa acaba de captar US$ 1,27 milhão e estreou nos Estados Unidos em setembro, com uma loja temporária no Lower East Side, em Nova York, e um evento durante a Climate Week no 777 United Nations Plaza, em frente à sede da ONU.
A sigla RGL vem de Reclaiming Global Looms, algo como "retomando os teares globais". Antes dos tênis, Adra e o ativista Joseph Levin testaram o bordado em roupas de linho. Hoje a sócia majoritária da empresa é a Cooperativa de Tecelagem Feminina de Masafer Yatta, que já teve 43 integrantes e reúne cerca de 250 bordadeiras. Completam o quadro societário Basel, Levin, Maria Chacour e Nicholas Jacob, que cuidam de design e operação.
A cooperativa foi fundada em 2003 por Kifah Adra, mãe de Basel, com outras três mulheres. Por anos, o grupo vendeu vestidos e peças de decoração a ativistas e pesquisadores estrangeiros em visita às colinas do sul de Hebron, até que os bloqueios militares tornaram essas viagens mais raras e o comércio eletrônico passou a ser a saída. "Durante anos, as mulheres daqui tinham a habilidade e o conhecimento, mas pouquíssimas oportunidades de ganhar dinheiro com isso", disse Kifah no lançamento em Nova York.
O tatreez, bordado em ponto cruz praticado há cerca de 3 mil anos por mulheres palestinas, costuma reproduzir estrelas e ciprestes em tons de marrom, azul e vermelho, e é aprendido pelas meninas da região por volta dos 10 anos. Para poupar as artesãs de deslocamentos por estradas rurais, linhas e materiais são entregues em casa, e cada uma borda no próprio ritmo. Um par consome de 14 a 24 horas de trabalho manual.
Os painéis seguem para fábricas parceiras em Portugal, onde são aplicados sobre couro, camurça ou couro sintético, com palmilha de espuma viscoelástica e solado de borracha reciclada. A linha principal tem três tênis. O Haifa, usado no Oscar, foi pensado para o dia a dia de escritório, enquanto o Najla, voltado a um uso mais ativo, leva bordado nas laterais e no calcanhar, em versões como a bordô. O Sami completa a oferta. Os preços vão de US$ 240 a US$ 350 (entre R$ 1,25 mil e R$ 1,8 mil), e cada par é feito sob encomenda, com prazo de oito a dez semanas. "Queríamos algo que carregasse significado, mas que as pessoas quisessem usar também porque gostam do visual", afirmou Jacob ao site The Business of Fashion.
Antes de Nova York, a coleção passou por Paris, em março de 2025, e pela Itália, em evento conduzido pela especialista em moda sustentável Livia Firth. A noite na ONU, em 22 de setembro, exibiu vídeos das bordadeiras, impedidas de viajar pela violência e pelas restrições de deslocamento, apresentados por nomes como a atriz Cynthia Nixon e a modelo Cameron Russell.
Com o novo aporte, a Resolute pretende ampliar a operação, chegar à lucratividade e crescer cinco vezes. Além dos tênis, a marca já vende sandálias e prepara o lançamento de Mary Janes, botas e sapatilhas, mostradas em prévia no evento da ONU.