A marca de tênis palestina que está conquistando o mundo

Quando o cineasta palestino Basel Adra subiu ao palco do Oscar, em 2 de março de 2025, para receber a estatueta de melhor documentário por No Other Land, calçava um par de tênis brancos com faixas bordadas à mão em terracota e azul-claro. O filme, dirigido por ele ao lado de Yuval Abraham, Hamdan Ballal e Rachel Szor, registra as demolições em Masafer Yatta, conjunto de vilarejos no sul da Cisjordânia onde Adra nasceu. O modelo nos pés do diretor era o Haifa, primeiro tênis da Resolute RGL, marca que ele cofundou e lançou oficialmente naquela noite.

A campanha aberta no Kickstarter no dia da cerimônia tinha meta de US$ 20 mil e terminou em 28 de março com US$ 245,1 mil arrecadados de 1.564 apoiadores. Logo após a premiação, o músico Peter Gabriel publicou uma foto usando os tênis, que depois chegaram também aos pés da cantora americana Joan Baez.

Em 2025, seu primeiro ano de operação, a Resolute faturou US$ 1 milhão. A empresa acaba de captar US$ 1,27 milhão e estreou nos Estados Unidos em setembro, com uma loja temporária no Lower East Side, em Nova York, e um evento durante a Climate Week no 777 United Nations Plaza, em frente à sede da ONU.

Uma empresa das bordadeiras

Lançada na noite do Oscar de 2025, a marca faturou R$ 5,2 milhões no primeiro ano de operação (Instagram/Reprodução)

A sigla RGL vem de Reclaiming Global Looms, algo como "retomando os teares globais". Antes dos tênis, Adra e o ativista Joseph Levin testaram o bordado em roupas de linho. Hoje a sócia majoritária da empresa é a Cooperativa de Tecelagem Feminina de Masafer Yatta, que já teve 43 integrantes e reúne cerca de 250 bordadeiras. Completam o quadro societário Basel, Levin, Maria Chacour e Nicholas Jacob, que cuidam de design e operação.

A cooperativa foi fundada em 2003 por Kifah Adra, mãe de Basel, com outras três mulheres. Por anos, o grupo vendeu vestidos e peças de decoração a ativistas e pesquisadores estrangeiros em visita às colinas do sul de Hebron, até que os bloqueios militares tornaram essas viagens mais raras e o comércio eletrônico passou a ser a saída. "Durante anos, as mulheres daqui tinham a habilidade e o conhecimento, mas pouquíssimas oportunidades de ganhar dinheiro com isso", disse Kifah no lançamento em Nova York.

Tatreez sobre couro e camurça

Cada par consome de 14 a 24 horas de bordado à mão, feito pelas cerca de 250 artesãs da cooperativa de Masafer Yatta (Instagram/Reprodução)

O tatreez, bordado em ponto cruz praticado há cerca de 3 mil anos por mulheres palestinas, costuma reproduzir estrelas e ciprestes em tons de marrom, azul e vermelho, e é aprendido pelas meninas da região por volta dos 10 anos. Para poupar as artesãs de deslocamentos por estradas rurais, linhas e materiais são entregues em casa, e cada uma borda no próprio ritmo. Um par consome de 14 a 24 horas de trabalho manual.

Os painéis seguem para fábricas parceiras em Portugal, onde são aplicados sobre couro, camurça ou couro sintético, com palmilha de espuma viscoelástica e solado de borracha reciclada. A linha principal tem três tênis. O Haifa, usado no Oscar, foi pensado para o dia a dia de escritório, enquanto o Najla, voltado a um uso mais ativo, leva bordado nas laterais e no calcanhar, em versões como a bordô. O Sami completa a oferta. Os preços vão de US$ 240 a US$ 350 (entre R$ 1,25 mil e R$ 1,8 mil), e cada par é feito sob encomenda, com prazo de oito a dez semanas. "Queríamos algo que carregasse significado, mas que as pessoas quisessem usar também porque gostam do visual", afirmou Jacob ao site The Business of Fashion.

Loja temporária no Lower East Side, em Nova York, marca a estreia da Resolute RGL nos Estados Unidos (Instagram/Reprodução)

Antes de Nova York, a coleção passou por Paris, em março de 2025, e pela Itália, em evento conduzido pela especialista em moda sustentável Livia Firth. A noite na ONU, em 22 de setembro, exibiu vídeos das bordadeiras, impedidas de viajar pela violência e pelas restrições de deslocamento, apresentados por nomes como a atriz Cynthia Nixon e a modelo Cameron Russell.

Com o novo aporte, a Resolute pretende ampliar a operação, chegar à lucratividade e crescer cinco vezes. Além dos tênis, a marca já vende sandálias e prepara o lançamento de Mary Janes, botas e sapatilhas, mostradas em prévia no evento da ONU.