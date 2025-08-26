Casual

Frida Kahlo e Diego Rivera inspiram coleção de relógios da Bvlgari; veja fotos

Fabrizio Buonamassa Stigliani, Diretor Executivo de Criação de Relógios da Bvlgari, apresenta esta edição especial como uma homenagem ao México e a dois de seus artistas mais representativos

Bvlgari: homenagem a Diego Rivera com uma edição especial do premiado Octo Finissimo (Bvlgari/Divulgação)

Júlia Storch
Repórter de Casual

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05h07.

O universo das artes sempre esteve presente na Bvlgari, tanto na criação de joias, quanto com projetos envolvendo artistas e instituições. Desta vez, a maison italiana apresenta uma coleção de relógios em homenagem a Frida Kahlo e Diego Rivera. A edição especial é o resultado de três anos de colaboração entre os representantes dos artistas.

Fabrizio Buonamassa Stigliani, Diretor Executivo de Criação de Relógios da Bvlgari, apresenta esta edição especial como uma homenagem ao México e a dois de seus artistas mais representativos.

Apaixonado pelo México e pela cultura latino-americana, Fabrizio reconhece que Frida e Rivera não são apenas figuras históricas, mas também um legado para a cultura.

A colaboração com a Frida Kahlo Corporation e a família Rivera resultou em dois relógios que são praticamente obras de arte para se vestir que envolvem o artesanato italiano e a expressão artística mexicana.

O relógio inspirado em Frida Kahlo é uma homenagem à capacidade de transformar a adversidade em arte. Segundo a marca, a peça é um lembrete do espírito livre e visão única da artista. O bracelete do relógio possui um verso inspirado em Frida.

Como um resgate à memória de Frida Kahlo, a Bvlgari apresenta uma edição limitada de 25 peças no lançamento mundial de sua nova linha Tubogas Manchette, com inspiração em um design da Maison dos anos 70.

Bvlgari: edição limitada de 25 peças no lançamento mundial de sua nova linha Tubogas Manchette (Bvlgari/Divulgação)

Uma inscrição intimista adorna o bracelete, retirada do romance sobre Frida "Diarios de un accidente", de Beatriz Alvarado, e inspirada nos textos da artista. Uma inscrição que descreve "Mais de mil maneiras de beijar" foi cuidadosamente selecionada, e batidas foram gravadas em cada curva da Manchette Tubogas, feita em ouro amarelo.

A micro engenharia da Bvlgari se manifesta no movimento mecânico Lady Solotempo, transformando este relógio em uma obra-prima. Cinquenta horas de trabalho artesanal deram vida a cada peça, tornando-as tesouros do legado de Frida Kahlo.

Já a criação em homenagem a Diego Rivera celebra sua faceta menos explorada: a de visionário do design. A peça é inspirada em um mural que evoca um relógio, localizado no teto de um dos terraços do Museu Frida Kahlo: Casa Azul.

Em afrescos monumentais, presentes em edifícios públicos e museus, Rivera retratou a rica história e cultura do México.

A Bvlgari homenageia seu legado com uma edição especial do premiado Octo Finissimo. O relógio, conhecido por seu perfil ultrafino e linhas geométricas, une destreza técnica e refinamento estético.

A edição especial apresenta pela primeira vez numerais romanos em um Octo Finissimo, com o algarismo romano "11" repetido no número "9".

Limitada a 25 peças em ouro amarelo com movimento automático ultraplano, esta edição traz numerais 7 e 8. Já o ponteiro de segundos, deslocado, foi confeccionado em ouro amarelo para integrar-se visualmente ao mostrador.

O fundo da caixa é gravado com a assinatura de Diego Rivera e inclui um esboço que evoca um autorretrato do artista.

