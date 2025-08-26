O iPhone mais fino do mundo vem aí: Apple apresenta o novo smartphone em setembro

A Apple confirmou nesta terça-feira, 26, que realizará seu tradicional evento de setembro no dia 9/9/2025, às 10h (horário da Califórnia), no campus Apple Park, em Cupertino. Como de costume, a ocasião terá foco no lançamento da nova linha de iPhones, além de atualizações para outros dispositivos da marca.

A grande novidade será o iPhone 17 Air, o modelo mais fino e leve já produzido pela Apple, que substituirá a versão “Plus” e terá tela de 6,6 polegadas, modem próprio (C1) e câmera traseira única. A empresa também apresentará as versões iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, todas equipadas com os chips A19 ou A19 Pro e, pela primeira vez, com tela ProMotion em toda a linha.

O iPhone 17 Pro ganhará mudanças visuais relevantes: um corpo mais durável com estrutura de alumínio e um módulo de câmeras traseiras redesenhado em formato de barra, no lugar do arranjo quadrado atual.

Além dos smartphones, a Apple atualizará toda sua linha de relógios inteligentes pela primeira vez em três anos. Estão previstos os lançamentos do Apple Watch Series 11, do Watch Ultra 3 e do Watch SE 3. A expectativa também recai sobre os AirPods Pro 3, um novo HomePod mini e uma versão renovada da Apple TV 4K.

Outro momento importante do evento será o anúncio das datas de lançamento do iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe, os novos sistemas da companhia.

A apresentação será transmitida ao vivo no site da Apple, no YouTube e pelo aplicativo Apple TV.

Corrida pela inovação em hardware

O lançamento do iPhone 17 marca mais um passo da Apple em sua busca por diferenciação em design e experiência de uso frente à concorrência, em especial a Samsung e a Google, que têm apostado em dispositivos dobráveis e recursos avançados de inteligência artificial.

Segundo analistas, a estratégia da Apple com o modelo Air é retomar a tradição de enxugar design e reduzir peso, características que fizeram parte da identidade de produtos como o MacBook Air e o iPad Air, e que agora chegam à linha de smartphones.