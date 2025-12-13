Os modelos que bateram o recorde de vendas da Volvo no Brasil

Entre 1º de janeiro e 8 de dezembro, a Volvo comercializou 8.755 veículos no Brasil e bateu assim seu recorde vendas no país. O volume, que será ampliado até o próximo dia 31, supera a melhor marca da fabricante sueca por aqui até então, de 8.684 emplacamentos em 2023.

De acordo com a empresa, apenas em janeiro e novembro a média mensal ficou abaixo dos 700 emplacamentos: 656 unidades vendidas no primeiro e 684 no 11º mês.

“Sabemos da realidade do Brasil e do nosso negócio, mas também sabemos que temos muito a oferecer aos nossos clientes. Somos uma marca premium, com quase cem anos de história e isso traz junto um enorme legado em segurança e eletrificação, sendo nossos diferenciais nos dias de hoje. Temos um portfólio de produtos muito equilibrado nas nossas 52 concessionárias em operação no país”, explica Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Três modelos têm protagonismo no resultado histórico da Volvo no Brasil.

EX30

Lançado há aproximadamente um ano e meio, o hatch elétrico EX30 é hoje o campeão de vendas da marca, com 3.162 unidades licenciadas no período. Produzido na China, desembarca no Brasil partindo de R$ 229.950, preço da versão Core.

Se destacam entre suas características os 272 cv de potência, a autonomia de 338 km (padrão Inmetro) e o estilo minimalista, tanto externo quanto interno – onde exageros poderiam ter sido evitados, como a ausência de um painel de instrumentos à frente do motorista e até a abertura do porta-luvas concentrada na central multimídia de 12,3”.

Mas o EX30 é um carro saboroso de guiar ao esbanjar desempenho e oferecer um ajuste de direção e suspensão capaz de instigar qualquer motorista. O típico ambiente nórdico foi mantido na cabine, que é bem acabada, espaçosa e eficaz no arranjo de comandos e porta-objetos.

XC60

Uma das referências do segmento de SUVs médios de luxo, o XC60 vem na sequência com 3.141 emplacamentos. Embora já tenha quase dez anos, esta segunda geração do modelo ainda mostra vigor, elegância e popularidade.

"Nosso ponto de partida para o novo XC60 foi o modelo existente. Ele já tem o que queremos de um Volvo, apenas o melhoramos", dissera à época Lex Kerssemakers, vice-presidente sênior da empresa para a América do Norte.

Equipado com um motor 2.0 turbo pareado a um elétrico, de 462 cv e 71 kgfm de torque combinados, e tração integral, o XC60 é o tipo de automóvel que entrega desempenho, conforto e espaço interno no mesmo pacote. Ou seja, 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, entre-eixos de 2,86 metros e porta-malas de 468 litros.

Parte de R$ 459.950, enquanto seu rival BMW X3 30 xDrive M Sport sai por R$ 515.950.

XC90

A Volvo surpreendeu o mundo automotivo no dia 7 de janeiro de 2002, ao revelar seu primeiro SUV em pleno Salão de Detroit, justamente a terra dos utilitários esportivos. Famosa por suas peruas, a marca sueca agora apostava também no XC90 para conquistar quem buscava um carro familiar.

Primeiro modelo do tipo na prateleira da Volvo, o XC90 tinha sete lugares, motores de cinco, seis e oito cilindros e uma série de equipamentos avançados ou até mesmo inéditos para a época, como sistema frontal para minimizar impactos e ferimentos em pedestres e um dispositivo que detectava e reduzia o risco de capotamento – mas, se caso ele ocorresse, um teto composto por aços de alta resistência amenizaria os impactos.

Quase 25 anos depois, enquanto a primeira geração ganha idade com dignidade e até certo charme, a segunda e atual segue bravamente competitiva diante de rivais mais modernos e eficazes.

Revelada no Salão de Paris de 2014, a segunda fase do maior SUV da marca sueca representou o primeiro Volvo concebido após sua compra pela chinesa Geely – aquela que acaba de comprar 26,4% da Renault no Brasil, onde promete investir R$ 3,8 bilhões para a nacionalização de modelos eletrificados.

O XC90 também é o primeiro a usar a moderna plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture) do conglomerado. Mesmo com quase 5 metros de comprimento, mais de 2 de largura e quase 1,80 de altura, o XC90 transmite ao motorista leveza no volante. E ainda por cima é rápido: seus 462 cv o levam aos 100 km/h em apenas 5,3 segundos. Nada mau para um carro de quase 2,5 toneladas e espaço interno cavernoso.

Mas, tudo tem um preço. E o do XC90 começa em R$ 679.950.

Na sequência, os modelos mais vendidos pela Volvo no período foram, na ordem, EX40, EC40, XC40, EX90, C40 e S60.