Volvo fecha acordo com Ironman e será carro oficial no Brasil até 2026

A Volvo Car Brasil será o carro oficial do Ironman Brasil até o fim de 2026. O acordo começa na etapa de São Paulo, marcada para o próximo dia 21, no Cepeusp, e engloba todas as provas do circuito de triatlo no país.

Segundo a montadora, a parceria busca reforçar o conceito de segurança, associado à marca desde sua fundação em 1927. A campanha será guiada pelo mote “Segurança em primeiro lugar, nunca em segundo”, relacionando proteção e superação de limites.

O patrocínio também se conecta à estratégia global da companhia de usar o esporte como plataforma de engajamento. A Volvo já conta com atletas de diferentes modalidades como embaixadores, entre eles Rayssa Leal (skate), Filipe Toledo e Sophia Medina (surfe), Marcelo Melo (tênis), Rebeca Andrade (ginástica olímpica) e Daniel Dias (paralímpico).

Para Felipe Yagi, diretor de marketing, customer experience e comunicação da Volvo Car Brasil, que chegou ao cargo recentemente, a parceria com o Iroman estende o conceito de “Safety First” para novos territórios. “Vemos o circuito uma oportunidade de interagir com um público preocupado com um estilo de vida muito conectado aos nossos princípios”, afirma.

O executivo acrescenta que a filosofia de segurança da marca dialoga com a rotina dos atletas, que utilizam dados e tecnologia para evoluir. "O atleta não corre sozinho, ele confia em medições e tecnologia de suporte para superar sua própria performance, assim como a Volvo busca oferecer cada vez mais segurança em seus carros", explica.

A entrada da montadora como carro oficial do circuito conecta a marca a uma competição considerada de grande impacto no país. A etapa paulista deve reunir cerca de 2 mil atletas, incluindo representantes de 11 países e competidores de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A prova também será classificatória para o Ironman 70.3 World Championship 2026, ampliando a relevância do evento e o alcance da exposição da marca. A parceria é realizada em conjunto com a Unlimited Sports, responsável pela organização das provas no Brasil desde 2001.

Para Carlos Galvão, CEO da empresa, a presença da Volvo reforça valores compartilhados entre as duas marcas. “A segurança sempre foi um pilar fundamental para a marca e dialoga diretamente com o espírito da nossa prova, que exige preparação, disciplina e superação com responsabilidade”, diz, em nota.

Além da visibilidade institucional, a Volvo usará os eventos para promover experiências de consumo. Estão previstos test drives, exibição de veículos e condições exclusivas de compra em conexão com a rede de concessionárias nas cidades-sede.

Expectativa era dobrar as vendas

O portfólio da montadora no país inclui seis modelos: os elétricos EX30, EX40, EC40 e EX90, e os híbridos XC60 e XC90. Como mostrou a EXAME, o EX30 foi lançado no Brasil em maio do ano passado com uma meta bastante ousada. A expectativa era a de vender 8.000 unidades até o fim de 2024. Isso levaria a Volvo a dobrar as vendas no país. Em 2023, a montadora sueca comercializou 8.600 carros no mercado brasileiro.

Não foi o que aconteceu. A empresa encerrou o ano passado com 8.682 veículos emplacados, em linha com o ano anterior. O EX30 teve apenas 2.748 emplacamentos. A Volvo comemora o fato de que o modelo foi o veículo premium totalmente elétrico mais vendido do país, com 82,5% das vendas nesse segmento. Mas a ambição era maior.