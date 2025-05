Brasil baterá recorde de turistas estrangeiros neste ano, prevê Embratur

O Brasil receberá este ano mais de 8 milhões de turistas estrangeiros, um número recorde que vai superar a meta estabelecida para 2027, segundo projeções divulgadas nesta segunda-feira, 19, pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

O órgão estatal precisou revisar suas metas após constatar que, somente entre janeiro e abril de 2025, entraram no país 4,4 milhões de turistas, um recorde para o período e um número 51% superior ao do mesmo período do ano passado.

“Sem nenhuma dúvida, este ano receberemos mais de 8 milhões de visitantes estrangeiros, que é a meta que tínhamos para 2027”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

O número de turistas estrangeiros que visita o Brasil saltou de 5,9 milhões em 2023 para o recorde de 6,8 milhões em 2024, segundo dados oficiais.

A previsão da Embratur era de que esse número chegasse a 7,3 milhões em 2025 e continuasse aumentando gradativamente até alcançar 8,1 milhões em 2027.

“Pelos números dos primeiros quatro meses, podemos dizer que este ano teremos um novo recorde de visitantes e um novo recorde de receitas com turismo, que em 2024 somaram 7,3 bilhões de dólares”, afirmou Freixo.

Alta no verão

Após uma temporada de verão (dezembro a fevereiro) com números recordes, em abril entraram no Brasil 690 mil turistas, um salto de 72% em relação ao mesmo mês do ano passado.

“São números que reforçam nosso compromisso de transformar o Brasil no líder do turismo na América Latina”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Praticamente metade dos visitantes recebidos entre janeiro e abril veio da Argentina (2,1 milhões). O Chile, que até o ano passado era a terceira principal origem dos turistas, subiu neste ano para a segunda posição, com 333.592 visitantes, enquanto os Estados Unidos caíram para o terceiro lugar, com 305.932, segundo dados da Embratur.

Entre os países europeus se destacam Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, com 481.986 visitantes.

Freixo atribui a melhora aos esforços do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para resgatar a imagem do Brasil no exterior.

“Recuperamos nossa reputação e credibilidade como um país democrático, aliado da humanidade e comprometido com o futuro do planeta”, afirmou o presidente da Embratur, que também destacou o esforço do órgão para ampliar a conexão aérea com outros países.

Os dados recordes de turistas foram anunciados durante a Visit Brasil Summit, evento promovido pela Embratur no Rio de Janeiro para lançar o Plano Brasil, um novo Plano Internacional de Promoção do Turismo do Brasil para o triênio 2025-2027.