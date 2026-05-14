Após faturar R$ 1,8 bilhão, Granado separa marcas e Phebo ganha vida própria

Repórter de Negócios
Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h06.
Última atualização em 14 de maio de 2026 às 06h35.
Em abril, os produtos da Phebo deixaram as prateleiras das lojas Granado. A decisão vai na contramão do varejo, que aposta cada vez mais em concentrar categorias e marcas no mesmo espaço. No Grupo Granado, a lógica agora é outra.Marcas com histórias próprias precisam de lojas próprias.
Enquanto grandes redes ampliam o mix e tentam resolver tudo sob o mesmo teto, a Granado escolheu seguir o caminho inverso. Em abril deste ano, a Phebo, marca de perfumaria fundada em 1930, em Belém do Pará, e adquirida pela Granado em 2004, saiu das lojas da companhia irmã. Agora, quem quiser comprar o sabonete Odor de Rosas ou a colônia de Alfazema precisa recorrer às lojas Phebo, ao e-commerce da marca ou a perfumarias parceiras.
A mudança não aconteceu de forma repentina. Ela foi amadurecida ao longo de anos, diante de uma questão recorrente dentro do grupo: como uma marca com identidade própria consegue crescer vivendo à sombra de outra?
“A Phebo precisava caminhar sozinha para ganhar relevância. Senão ela sempre ia ser o perfume que é da Granado”, diz Sissi Freeman, diretora de marketing e vendas do grupo.
O Grupo Granado encerrou 2025 com receita líquida de R$ 1,834 bilhão, alta de 13% em relação ao ano anterior. A margem Ebitda ficou em 23%.
O atacado ainda responde pela maior parte do negócio, com 70% das vendas, mas foi o varejo próprio, com lojas e e-commerce, apresentou o crescimento mais acelerado. A perfumaria puxou o desempenho nas lojas, enquanto produtos que viralizaram nas redes sociais, como o sabonete de enxofre e colônias da linha terapêutica, ajudaram a atrair novos consumidores para o portfólio.
Paulo Camargo, Flávio Augusto, Cris Arcangeli e mais: Quer receber mentoria gratuita? Inscreva-se no Choque de Gestão
Para sustentar a expansão, o grupo também investiu em logística e integração de canais. Duas dark stores, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, passaram a viabilizar entregas no mesmo dia nas duas cidades.
A companhia também lançou um programa de fidelidade e implementou um sistema em que vendedores das lojas físicas podem indicar compras pelo site e ainda receber comissão, uma tentativa de integrar físico e digital sem canibalizar os canais.
Para 2026, a meta é superar R$ 2 bilhões em receita. A companhia aposta que o ano eleitoral, aliado à expectativa de queda dos juros e retomada do consumo, deve abrir espaço para crescimento. Mas a principal estratégia já está definida: três marcas, três identidades e três redes de lojas, cada uma seguindo o próprio caminho.
Quando entrou para o portfólio da Granado, a Phebo ocupava uma posição secundária. Com o tempo, porém, a própria Granado desenvolveu sua linha de perfumaria e as duas marcas passaram a dividir gôndolas, lojas e atenção do consumidor.
“Muita gente falava ‘eu uso a colônia limão siciliano da Granado’. Aí a gente perguntava e a pessoa dizia: ‘não sei, comprei na loja da Granado’”, conta Sissi.
A trajetória da Phebo, no entanto, sempre foi muito diferente da Granado. A marca nasceu em Belém, em 1930, criada por dois primos portugueses que queriam trazer ao Brasil sabonetes inspirados na qualidade dos produtos ingleses e franceses. A empresa é creditada como responsável pelo primeiro perfume comercial brasileiro, o Odor de Rosas, também por popularizar a alfazema no país, produto que até hoje carrega a crença popular de afastar mau-olhado.
Dentro das lojas Granado, esse histórico acabava diluído. A Phebo representava cerca de 30% do faturamento das unidades, mas sem consolidar uma identidade própria junto ao consumidor. “Você cria uma dependência onde a marca tem mais de 120 pontos de venda que não estão construindo uma identidade para ela”, afirma Sissi.
A solução encontrada foi separar definitivamente as operações. Primeiro, as lojas Granado localizadas próximas a unidades da Phebo deixaram de vender os produtos da marca irmã. Em abril, o processo foi concluído junto ao lançamento da nova biblioteca olfativa da Phebo, uma linha de perfumaria reformulada e alinhada à estratégia de independência da marca.
A proposta do novo projeto era criar espaços que traduzissem exclusivamente o universo da Phebo. “A loja tinha que cortar esse cordão umbilical com a Granado”, diz Sissi.
A separação das marcas acontece ao mesmo tempo em que o grupo acelera um dos maiores ciclos de expansão de sua história. Em 2026, a companhia prevê abrir 25 novas lojas no Brasil: oito daGranado, seis da Phebo e 11 da Care Natural Beauty, marca de cosméticos limpos adquirida em dezembro de 2024.
Com isso, somadas às operações já existentes, 104 lojas da Granado, seis da Phebo e três da Care, o grupo deve encerrar o ano com 143 unidades próprias no país. Será o maior movimento de abertura de lojas da história da companhia em um único ano.
No exterior, a expansão também continua. O grupo fechou 2025 com nove lojas internacionais, três nos Estados Unidos e seis na Europa, além de mais de 160 pontos de venda no atacado nos dois continentes.
Para 2026, estão previstas mais seis unidades: três nos Estados Unidos, incluindo uma loja em Chicago e a conversão do quiosque de Miami em loja física, e outras 3 na Europa, com chegada a Madrid e uma nova operação em Paris.
A Care representa o capítulo mais recente dessa estratégia. Fundada em 2018 por Patrícia Camargo e Luciana Navarro, a marca foi apenas a segunda aquisição da Granado em mais de 150 anos de história, a primeira havia sido justamente a Phebo.
Com a compra, o grupo passou a atuar de forma mais forte no segmento de beleza limpa, uma lacuna reconhecida internamente.
“A Care tinha qualidade de produto, uma história de marca e uma base de consumidores fiéis. Era uma chancela que a gente não tinha”, afirma Sissi.
No primeiro ano após a aquisição, a estratégia foi preservar fórmulas e fornecedores enquanto a estrutura da marca era reorganizada. Agora, a Care entra em uma nova fase.
A Granado começou a lançar produtos fabricados em sua própria fábrica sob a marca Care, incluindo um desodorante e uma linha de rosas criada para o Dia das Mães.
A marca também ganhará uma loja na Oscar Freire, em São Paulo, ainda no primeiro semestre. No atacado, os produtos já chegaram a redes como RaiaDrogasil, Panvel e Lojas Renner.
A lógica aplicada à Care é a mesma da Phebo: marcas com identidade própria precisam de espaço e de pontos de venda coerentes com esse posicionamento.