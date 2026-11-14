Impala e Orient lançam segunda edição do Poseidon

Um ano depois de apresentar o Poseidon Pro Series, a Relojoaria Impala começa a vender neste sábado, 14 de novembro, a segunda geração do Poseidon Impala, desenvolvido em parceria com a fabricante japonesa Orient. O modelo tem tiragem de 250 unidades numeradas, custa R$ 4.899 e chega com acabamento Total Black, que escurece caixa, mostrador e bracelete e mantém as especificações técnicas do antecessor.

A primeira edição, lançada em novembro de 2025, também teve 250 peças numeradas e trouxe de volta um modelo de mergulho bastante conhecido entre os colecionadores brasileiros da Orient. "Quando começamos a pensar na primeira edição, queríamos resgatar um relógio icônico, que tivesse uma conexão verdadeira com o consumidor e, principalmente, com o colecionador brasileiro apaixonado pela Orient", diz Renan Távore, diretor da Impala.

A segunda versão estava nos planos desde o início do projeto. Segundo Távore, as duas gerações foram desenvolvidas e produzidas ao mesmo tempo, com um intervalo de cerca de um ano previsto entre os lançamentos.

Titânio escurecido

A caixa de titânio de 45 mm recebe revestimento IP Black e tratamento contra riscos (Divulgação)

A caixa de titânio de 45 mm recebeu revestimento IP Black e um tratamento de endurecimento de superfície que aumenta a resistência a riscos. O preto se estende ao mostrador e ao bracelete de titânio, numa composição que a marca associa às profundezas do oceano. "Para a segunda geração, mantivemos as mesmas características técnicas e dimensões, mas trouxemos uma identidade visual diferente", afirma o diretor.

O relógio usa o movimento mecânico automático Orient YN67A21, com reserva de marcha de aproximadamente 41 horas, e continua resistente à água até 300 metros. O bezel é de cerâmica, a coroa e o fundo são rosqueados e há material luminescente nos ponteiros, nos índices e nas marcações do bezel.

As pulseiras também mudaram. A primeira edição vinha com bracelete de titânio e uma pulseira de silicone, enquanto a nova acompanha três opções: o bracelete de titânio, uma pulseira de silicone preta e outra azul, cor que remete à identidade visual da Impala.

O mesmo número duas vezes

O modelo vem com bracelete de titânio e pode ser usado também com pulseira de silicone preta ou azul (Divulgação)

Quem comprou o primeiro Poseidon Impala poderá adquirir a nova edição com o mesmo número de série do relógio original, conforme a disponibilidade. "Imagine ter duas gerações de um mesmo projeto, ambas numeradas com a mesma identificação. Para quem é apaixonado por relógios e entende o valor de uma coleção, isso tem um significado enorme", diz Távore.

Ele relaciona o interesse crescente pela relojoaria tradicional no Brasil a três grupos de consumidores: jovens que estão descobrindo os relógios analógicos, pessoas que voltam aos modelos convencionais depois de usar smartwatches e colecionadores que passaram a buscar peças especiais. Na avaliação do diretor, esse movimento fortalece tanto as vendas de relógios novos quanto o mercado de seminovos e vintage.

Um templo em expansão

Instalada no Cambuci, em São Paulo, e conhecida como Templo da Relojoaria, a Impala é uma empresa familiar com cerca de 1.500 referências no portfólio, de marcas como Casio, Seiko, Orient, Citizen e Bulova. Há pouco tempo, a empresa incorporou a Herit Watches como departamento de relojoaria europeia, com oito fabricantes representados com exclusividade no Brasil, entre eles Venezianico, Eberhard & Co., Squale, Laco e Tutima Glashütte.

Para 2028, a Impala prepara a inauguração de um novo espaço no Ipiranga, também na capital paulista, com área projetada entre 800 e 1.000 m². O endereço deve reunir exposição de relógios, experiências com fabricantes e eventos para a comunidade de entusiastas.