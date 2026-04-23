Exclusivo: buscas por carros acima de R$ 400 mil crescem 17% no Brasil

Entre 2020 e 2025, o preço dos carros 0 km subiu cerca de 51,5%. Os usados avançaram 83% no mesmo período, segundo o índice IBV Auto do banco BV. É o cenário menos propício para se ter um carro novo, mas o apetite do brasileiro não parece ter diminuído — em especial na busca por modelos de alto padrão.

É o que mostra o levantamento mais recente do Webmotors, enviado em primeira mão à Casual EXAME: a busca por carros 0 km acima dos R$ 400 mil cresceu 17% nos últimos 12 meses. O estudo considera as buscas e visitas por esses modelos registradas na plataforma entre abril de 2025 e março de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior.

O avanço sinaliza uma consolidação do segmento premium, que parece imune às oscilações mais amplas do mercado automotivo. O setor já vinha “rolando” perto de alta de um único dígito, algo que não se via com tanta continuidade antes de 2020–2021. Em 2025, o IBV Auto já estava em torno de 5,3% em 12 meses.

Utilitários e esportivos: os favoritos do topo da pirâmide

O ranking dos modelos mais procurados revela um equilíbrio interessante entre os SUVs e os esportivos. No topo da lista está a Toyota Hilux SW4, um ícone de liquidez e prestígio no agronegócio e nos grandes centros urbanos.

Logo atrás, o desejo por performance fica evidente com o Ford Mustang (2º) e a Audi RS6 (3º), o que prova que o entusiasta de luxo no Brasil ainda valoriza a experiência de condução esportiva. A hegemonia alemã também é notável, com a BMW ocupando três posições no Top 10 com os modelos M3, X6 e M2.

Chama a atenção a presença da Ford Ranger (5º) que, em suas versões de topo, ultrapassa a barreira dos R$ 400 mil. A presença reforça a tendência das picapes de luxo como substitutas de sedãs executivos. O Volvo XC60 permaneceu no radar, principal representante da transição para a eletrificação (híbrida) dentro deste recorte de preço.

Veja os 10 modelos mais procurados (acima de R$ 400 mil)*:

Toyota Hilux SW4 Ford Mustang Audi RS6 BMW M3 Ford Ranger BMW X6 Mercedes-Benz GLC 300 BMW M2 Volvo XC60 Mercedes-Benz C 300

*Os dados são do Webmotors Autoinsights.