Como criar códigos de backup do Google antes de perder acesso ao celular

O Brasil registrou 830.890 celulares roubados ou furtados em 2025, média de 95 aparelhos por hora, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Junto com o celular, a maioria das pessoas perde o meio que usa para confirmar o login na conta Google: o código por SMS ou o app autenticador. Os códigos de backup do Google existem para essa situação, mas só funcionam se forem criados antes da perda.

A preparação leva poucos minutos e pode ser feita pelo computador ou pelo navegador do celular, seguindo o roteiro da Central de Ajuda da Conta do Google.

O que são os códigos de backup do Google?

São dez códigos de oito dígitos que substituem a segunda etapa do login quando o usuário não consegue receber SMS, ligação ou o código do Google Authenticator. Eles não dispensam a senha: entram depois dela, no ponto em que o Google pede a confirmação extra.

Cada código vale para uma única entrada e fica inativo depois de usado. Para criá-los, a verificação em duas etapas precisa estar ativada na conta.

Qual a diferença entre código de backup, SMS e Google Authenticator?

Os métodos aparecem na mesma tela de login, mas dependem de coisas diferentes:

Código por SMS: chega como mensagem no número cadastrado e depende de o chip estar ativo e com sinal. Falha quando a linha é bloqueada após um roubo ou quando o número muda sem atualização na conta;

chega como mensagem no número cadastrado e depende de o chip estar ativo e com sinal. Falha quando a linha é bloqueada após um roubo ou quando o número muda sem atualização na conta; Código do Google Authenticator: é gerado pelo app no próprio celular e muda a cada 30 segundos. Dispensa sinal de operadora, mas desaparece com o aparelho se as contas do app não tiverem cópia;

é gerado pelo app no próprio celular e muda a cada 30 segundos. Dispensa sinal de operadora, mas desaparece com o aparelho se as contas do app não tiverem cópia; Código de backup: é fixo, criado com antecedência e guardado fora do telefone. Continua válido sem o celular, até ser usado ou substituído.

Como criar códigos de backup do Google

O caminho vale para o computador e para o navegador do celular, em myaccount.google.com:

Acesse a Conta do Google e faça login; Clique em Segurança e login; Em "Como você faz login no Google", selecione Verificação em duas etapas e confirme a senha, se solicitado; Na área Códigos de backup, clique em Continuar; Escolha Receber códigos de backup para gerar a lista; Use as opções Fazer o download dos códigos ou Imprimir para salvar o conjunto.

No Android, o mesmo menu também abre por Configurações > Google > Gerenciar sua Conta do Google, na aba de segurança. Se a verificação em duas etapas estiver desligada, o Google pede para ativá-la antes de liberar a área dos códigos.

Onde guardar os códigos de backup?

O erro mais comum é baixar o arquivo e deixá-lo na pasta de downloads do próprio celular, ou tirar print da tela. Se o aparelho for roubado, a cópia vai junto. O Google recomenda imprimir os códigos e mantê-los em local seguro.

Algumas opções que mantêm a lista longe do telefone:

Papel: folha impressa guardada com documentos pessoais, em gaveta ou cofre de casa;

folha impressa guardada com documentos pessoais, em gaveta ou cofre de casa; Computador pessoal: arquivo .txt salvo em uma máquina que fica em casa e tem senha de acesso;

arquivo .txt salvo em uma máquina que fica em casa e tem senha de acesso; Pendrive criptografado: cópia física que não depende de nenhuma conta online;

cópia física que não depende de nenhuma conta online; Gerenciador de senhas: campo de notas seguras de um serviço com senha mestra própria, desde que o acesso a ele não dependa da mesma conta Google.

Guardar a lista no Google Drive ou no Gmail cria um problema circular: os códigos ficam dentro da conta que deveriam ajudar a abrir. Enviar a lista por WhatsApp ou e-mail também a expõe. O Google só pede esses códigos na tela de login e orienta a não compartilhá-los com ninguém.

Como entrar na conta Google com um código de backup

Sem o celular, o login acontece pelo computador ou por outro aparelho:

Separe a lista de códigos; Acesse a página de login do Google e digite e-mail e senha; Na tela da segunda etapa, clique em Tentar de outra forma; Selecione Digite um dos seus códigos alternativos de oito dígitos; Insira um código ainda não utilizado e risque-o da lista.

Com o acesso recuperado, a área de segurança da conta permite revisar os aparelhos conectados e encerrar a sessão no celular perdido. Se a linha tiver mudado, o número novo precisa ser cadastrado para o SMS voltar a funcionar.

O que acontece ao gerar um novo conjunto de códigos?

A lista antiga deixa de valer no mesmo instante. O painel dos códigos de backup tem duas opções que provocam isso:

Atualizar: cria dez códigos novos e desativa os anteriores;

cria dez códigos novos e desativa os anteriores; Excluir: apaga o conjunto e desativa todos os códigos.

Quem tem dez códigos e usa um após perder o celular fica com nove. Se gerar um conjunto novo em seguida, os nove restantes perdem a validade e a folha impressa precisa ser trocada. A atualização faz sentido quando sobram poucos códigos ou quando há suspeita de que outra pessoa viu a cópia.

Como encontrar códigos baixados antes

Quem já gerou os códigos e não lembra onde guardou pode buscar no computador pelo arquivo Backup-codes-nomedeusuario.txt, trocando "nomedeusuario" pelo nome da conta.

Para o usuário google123, a busca é por Backup-codes-google123.txt. O método só funciona se o download tiver sido feito naquele computador.

Quem usa a Proteção Avançada pode criar códigos de backup?

Não. O Programa de Proteção Avançada, voltado a contas expostas a ataques direcionados, como as de jornalistas e políticos, bloqueia o download de códigos de backup.

Nesse modo, a recuperação depende de uma chave de segurança reserva, e o Google recomenda manter uma segunda chave guardada em local seguro.