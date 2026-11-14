Como criar códigos de backup do Google antes de perder acesso ao celular

Códigos de backup do Google: lista de uso único funciona como chave reserva da conta quando o celular some
Colaboradora
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 17h00.
O Brasil registrou 830.890 celulares roubados ou furtados em 2025, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Com o aparelho, a maioria das pessoas perde o meio usado para confirmar o login na conta Google. A reportagem explica o que são os códigos de backup do Google, como criá-los antes da perda, onde guardá-los fora do celular, como usá-los para entrar na conta e o que acontece ao gerar um novo conjunto.
O Brasil registrou 830.890 celulares roubados ou furtados em 2025, média de 95 aparelhos por hora, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Junto com o celular, a maioria das pessoas perde o meio que usa para confirmar o login na conta Google: o código por SMS ou o app autenticador. Os códigos de backup do Google existem para essa situação, mas só funcionam se forem criados antes da perda.
A preparação leva poucos minutos e pode ser feita pelo computador ou pelo navegador do celular, seguindo o roteiro da Central de Ajuda da Conta do Google.
São dez códigos de oito dígitos que substituem a segunda etapa do login quando o usuário não consegue receber SMS, ligação ou o código do Google Authenticator. Eles não dispensam a senha: entram depois dela, no ponto em que o Google pede a confirmação extra.
Cada código vale para uma única entrada e fica inativo depois de usado. Para criá-los, a verificação em duas etapas precisa estar ativada na conta.
Os métodos aparecem na mesma tela de login, mas dependem de coisas diferentes:
O caminho vale para o computador e para o navegador do celular, em myaccount.google.com:
No Android, o mesmo menu também abre por Configurações > Google > Gerenciar sua Conta do Google, na aba de segurança. Se a verificação em duas etapas estiver desligada, o Google pede para ativá-la antes de liberar a área dos códigos.
O erro mais comum é baixar o arquivo e deixá-lo na pasta de downloads do próprio celular, ou tirar print da tela. Se o aparelho for roubado, a cópia vai junto. O Google recomenda imprimir os códigos e mantê-los em local seguro.
Algumas opções que mantêm a lista longe do telefone:
Guardar a lista no Google Drive ou no Gmail cria um problema circular: os códigos ficam dentro da conta que deveriam ajudar a abrir. Enviar a lista por WhatsApp ou e-mail também a expõe. O Google só pede esses códigos na tela de login e orienta a não compartilhá-los com ninguém.
Sem o celular, o login acontece pelo computador ou por outro aparelho:
Com o acesso recuperado, a área de segurança da conta permite revisar os aparelhos conectados e encerrar a sessão no celular perdido. Se a linha tiver mudado, o número novo precisa ser cadastrado para o SMS voltar a funcionar.
A lista antiga deixa de valer no mesmo instante. O painel dos códigos de backup tem duas opções que provocam isso:
Quem tem dez códigos e usa um após perder o celular fica com nove. Se gerar um conjunto novo em seguida, os nove restantes perdem a validade e a folha impressa precisa ser trocada. A atualização faz sentido quando sobram poucos códigos ou quando há suspeita de que outra pessoa viu a cópia.
Quem já gerou os códigos e não lembra onde guardou pode buscar no computador pelo arquivo Backup-codes-nomedeusuario.txt, trocando "nomedeusuario" pelo nome da conta.
Para o usuário google123, a busca é por Backup-codes-google123.txt. O método só funciona se o download tiver sido feito naquele computador.
Não. O Programa de Proteção Avançada, voltado a contas expostas a ataques direcionados, como as de jornalistas e políticos, bloqueia o download de códigos de backup.
Nesse modo, a recuperação depende de uma chave de segurança reserva, e o Google recomenda manter uma segunda chave guardada em local seguro.
Sim. A área de códigos de backup só aparece com a verificação em duas etapas ativada.
Não. Cada código vale para um login e fica inativo depois de usado.
Não têm prazo de validade. Deixam de funcionar quando são usados ou quando o conjunto é atualizado ou excluído.
Sim, pela página de recuperação de conta do Google. O sistema faz perguntas para confirmar a identidade e pode enviar códigos ao e-mail ou ao telefone de recuperação cadastrados. O suporte do Google informa que não há atendimento por telefone ou chat capaz de pular essa verificação.
Sim. A troca de aparelho ou de número está entre as situações em que o SMS e o autenticador podem falhar.
Glossário
Verificação em duas etapas
Camada extra de segurança que exige, além da senha, uma segunda confirmação no login, como um código por SMS, um app autenticador ou uma chave de segurança.
Google Authenticator
Aplicativo do Google que gera, no próprio celular, códigos temporários de login que mudam a cada 30 segundos e funcionam sem sinal de operadora.
Proteção Avançada
Programa de segurança do Google para contas expostas a ataques direcionados, como as de jornalistas e políticos, que exige chaves de segurança físicas no login.
Chave de segurança
Dispositivo físico, geralmente em formato de pendrive, usado para confirmar a identidade do usuário no login em vez de códigos enviados ao celular.