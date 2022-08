Lamborghini Huracán poderá ser comprado pela metade do preço no Brasil

O Lamborghini Huracán Evo custa mais de 3,5 milhões de reais, de acordo com a tabela FIPE – que é a principal referência no mercado. Mas será possível comprar o superesportivo por metade do preço nesta terça-feira, 16, no site de leilões da Copart. Neste caso, será uma unidade específica, da Porto Seguro, com colisão de média monta e, segundo o vendedor, com “recuperável”.

“Esse modelo tem pouquíssimas unidades no Brasil. Então, o comprador que tiver a oportunidade de arrematar o Huracán Evo, levará uma máquina única à garagem. Esse é o veículo com mais alto valor que nós já disponibilizado por nós em um leilão organizado no Brasil”, diz Ciro Ronchezel, diretor de marketing e produto da Copart.

Com motor V10 5.2 de 610 cv, esse Lamborghini pode acelerar de zero a 100 km/h em 3,2 segundos, além de chegar a 320 km/h de velocidade máxima. Já o câmbio é automático de dupla embreagem e sete marchas, que trabalha junto com a tração nas quatro rodas. Não por acaso, a casa de leilões diz que a fila de espera pelo modelo zero-quilômetro pode chegar a até nove meses.

E ainda que a colisão tenha acionado os airbags do motorista e também os laterais – pelo que se vê nas fotos, a Copart afirma que o motor dá partida e engrena. Além disso, o interior parece manter os equipamentos e boa parte das peças de acabamento intactas. E, pela descrição do leilão, o Huracán Evo parece ter sido afetado principalmente na dianteira e na lateral do passageiro.

Como participar do leilão

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes em qualquer região do país, independentemente da localidade dos veículos. Os lances já ficam disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão e, para participar, basta se cadastrar com documentação necessária, (como CNH, CPF, RG e comprovante de residência). São aceitas pessoas físicas e jurídicas.