Os 5 principais destaques para a 21ª edição da SP-Arte

A 21ª edição da SP–Arte, principal evento de artes e design da América Latina, acontece de 2 a 6 de abril no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Além do evento em si, a feira se tornou uma das principais plataformas do mercado, consolidando-se como essencial para artistas, curadores, galeristas, colecionadores e entusiastas do meio artístico.

São mais de 200 expositores entre galerias de arte, estúdios de design, instituições culturais e editoras. Vale ressaltar que cada artista tem seu estilo distinto, embora há características em comum que unem os seus trabalhos e, não dá para negar, que a diversidade de estilos estimula a criatividade. Saiba o que está no meu radar e vai estar em evidência na feira.

Fazer manual

Obras que valorizam o “fazer manual” como o bordado, arte têxtil e o desenho: além de engrandecer tradições milenares e subverter seu próprio uso,é o tipo de arte que desfaz fronteiras de cunho colonial, questões de gênero e nas esferas culturais, sociais e econômicas.

Cerâmica

Obras feitas com cerâmicas, com diferentes formas, volumes e paletas de cores: há um tempo que essa matéria-prima é colocada no centro das discussões, seja conectada a outras modalidades artísticas ou para repensar a história da humanidade com abordagens sociais, políticas, de gênero,

ecologia e preservação ambiental.

Artistas autodidatas

Obras de artistas não-eruditos, ou seja, autodidatas: nunca foi dado tanto espaço para artistas e designers promissores, aqueles para os quais o mercado deve direcionar seus olhos. Seja por relevância da produção, participação em residências importantes ou história de vida até chegar aos holofotes, um time enorme de novos artistas compõe os destaques desta edição da SP-Arte.

Inteligência artificial

Obras com o uso de tecnologia e inteligência artificial: ambientes imersivos, videoinstalações e imagens generativas colocam o digital não apenas como um desarticulador sensorial, mas também levantam debates sobre as condições materiais e econômicas nessas novas possibilidades.

Técnicas mistas

A pintura que é sempre o meio artístico mais tradicional e valorizado. Como as obras abstratas, figurativas, geométricas, realistas ou com técnicas mistas. Ao cruzar limites sobre diversas técnicas e funcionalidades, essa forma de arte é democrática ao ponto de se distanciar de referências literais e representacionais; ao mesmo tempo em que mantém intactas várias formas de trabalhar a criatividade e potencial dos artistas.

*Daniela Séve Duvivier é art advisor, faz curadoria de projetos especiais de arte, cursos e viagens exclusivas, dentro e fora do Brasil.