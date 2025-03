Rolex reforça compromisso com a arte contemporânea em parceria com a Fundação Bienal de São Paulo

Há mais de 50 anos, a Rolex faz parcerias com alguns dos mais talentosos artistas e com as principais instituições culturais do mundo para celebrar e promover o patrimônio artístico. No Brasil, a marca suíça de relógios de luxo anunciou parceria com a Fundação Bienal de São Paulo.

A colaboração iniciou com um jantar de arrecadação realizado no Pavilhão da Bienal, e inclui o apoio da marca como Relógio Oficial da 36ª edição da mostra, que acontece a partir de setembro.

Apresentado pela primeira vez pela relojoeira suíça, o evento contou com um pocket show de Gilberto Gil, que também traz a marca como Relógio Oficial de sua turnê de despedida, Tempo Rei. A relação de longa data entre a Rolex e o artista iniciou em 2012, quando o músico participou do programa de mentoria artística da Rolex.

"Com uma trajetória de mais de sete décadas, a Bienal de São Paulo é um dos mais relevantes espaços de arte contemporânea no mundo, reunindo artistas e públicos de diversos contextos e perspectivas”, diz Andrea Pinheiro, presidente da Fundação Bienal de São Paulo sobre a importância global da instituição.

A parceria reforça os laços entre as duas instituições, já que diversos artistas que participaram da Bienal de São Paulo também integraram a Iniciativa Rolex Perpetual Arts. Entre eles, destacam-se David Hockney, pioneiro na exploração de tecnologias na arte e participante da 9ª, 13ª e 20ª edições da exposição; Anish Kapoor, famoso por suas esculturas monumentais e destaque nas 17ª e 23ª edições; e Olafur Eliasson, que marcou presença na 24ª edição.

“Por meio da Iniciativa Rolex Perpetual Arts a marca estabelece parcerias com algumas das mais prestigiadas instituições artísticas do mundo e apoia criadores visionários que deixam um impacto duradouro na sociedade. A colaboração com a Bienal de São Paulo reflete essa tradição, reforçando o compromisso da marca em incentivar a transmissão do conhecimento para as futuras gerações e perpetuar o legado cultural do mundo”, diz Eduardo Machado, diretor-geral da Rolex.

A 36ª edição da mostra tem início no dia 6 de setembro de 2025 no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.