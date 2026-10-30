E-commerce: como vender para diferentes regiões do Brasil

RESUMO ＋ O Sudeste concentrou 58,1% do faturamento do comércio eletrônico brasileiro no primeiro semestre de 2026, mas o Norte liderou o crescimento, com 23%. Os números constam do relatório Da Compra à Confiança, elaborado pela empresa Confi, por meio da Neotrust e da Aftersale, em parceria com o E-Commerce Brasil. Diferenças regionais afetam logística, pagamentos e estratégias comerciais.

Por Bruno Pati*

O Brasil tem um dos mercados consumidores mais diversos do mundo. São diferentes realidades econômicas, hábitos culturais, condições de infraestrutura e formas de relacionamento com o varejo.

Ainda assim, quando discutimos o desempenho do comércio eletrônico, frequentemente recorremos a indicadores nacionais que, embora importantes, não conseguem traduzir toda a complexidade desse mercado.

O faturamento cresce, o número de pedidos avança e novos consumidores chegam ao ambiente digital. Mas existe uma dimensão fundamental para compreender esse movimento: o Brasil não compra do mesmo jeito em todas as suas regiões.

Como o comércio eletrônico cresce nas diferentes regiões do Brasil

Os dados do primeiro semestre de 2026 ajudam a dimensionar essas diferenças.

Segundo o relatório Da Compra à Confiança, elaborado pela Confi, por meio da Neotrust e da Aftersale, em parceria com o E-Commerce Brasil, o Sudeste concentrou 58,1% do faturamento nacional, seguido pelo Nordeste (16,9%), Sul (14,7%), Centro-Oeste (7,2%) e Norte (3,1%).

O Norte, apesar de representar a menor parcela do faturamento, registrou o maior crescimento do país, de 23% em relação ao mesmo período de 2025.

O Sudeste avançou 17,8%, enquanto o Centro-Oeste cresceu 16,5%. Entre os estados, São Paulo respondeu sozinho por 35,8% das vendas nacionais, enquanto Paraná e Ceará apresentaram altas de 17,1% e 18,3%, respectivamente.

Por que as diferenças regionais são oportunidades para o varejo digital

Essa diversidade está longe de representar um obstáculo ao desenvolvimento do setor. Pelo contrário, constitui uma de suas maiores oportunidades.

O comércio eletrônico permite que empresas alcancem consumidores muito além de seus mercados de origem, ampliando o acesso a produtos, serviços e novos modelos de negócio.

Ao mesmo tempo, exige compreender que as condições de consumo, as preferências e as expectativas dos brasileiros variam significativamente de uma localidade para outra.

Uma estratégia comercial bem-sucedida em São Paulo não necessariamente produzirá os mesmos resultados no Rio Grande do Sul, em Pernambuco ou no Pará.

Isso não significa que existam mercados mais ou menos preparados para o comércio digital, mas que as empresas precisam considerar diferentes contextos para desenvolver suas operações.

Preço, sortimento, comunicação, meios de pagamento e logística fazem parte dessa equação. Quanto maior a capacidade de interpretar essas particularidades, melhores são as condições para atender o consumidor e crescer de maneira sustentável.

Como a logística e os hábitos de consumo influenciam as vendas regionais

As diferenças regionais aparecem em aspectos que influenciam diretamente a operação das empresas.

O custo e o prazo de entrega, por exemplo, dependem da localização dos centros de distribuição, da infraestrutura de transporte e da concentração da demanda.

A composição da renda, a presença de determinados setores econômicos e os hábitos de consumo também ajudam a explicar por que algumas categorias encontram maior espaço em determinadas regiões.

O crescimento do comércio eletrônico além dos grandes centros

Essa leitura também é importante para evitar que a discussão sobre o futuro do setor fique concentrada apenas nos grandes centros.

O desenvolvimento do comércio eletrônico brasileiro depende de um ecossistema formado por empresas de diferentes portes, fornecedores de tecnologia, operadores logísticos, plataformas e empreendedores distribuídos pelo território nacional.

O avanço da digitalização tem permitido que negócios regionais ampliem sua atuação e encontrem consumidores em outras partes do país.

Uma empresa que antes dependia exclusivamente da demanda local pode construir uma operação com alcance nacional.

Esse movimento representa uma oportunidade importante de diversificação de receitas, fortalecimento de marcas e expansão comercial.

Entretanto, alcançar novos mercados exige mais do que disponibilizar produtos na internet. É necessário estruturar processos, conhecer a demanda, administrar custos e garantir uma experiência de compra consistente.

Conhecimento regional e tecnologia fortalecem o comércio eletrônico

É nesse ponto que a discussão regional ganha relevância estratégica.

O crescimento do comércio eletrônico não depende exclusivamente da adoção de novas tecnologias, mas também da circulação de conhecimento, da formação de profissionais e da aproximação entre os diferentes participantes do setor.

Quanto mais conectados estiverem os ecossistemas locais, maiores serão as oportunidades de compartilhar experiências, desenvolver soluções e fortalecer a competitividade das empresas.

Essa compreensão orienta também a importância de promover encontros e discussões em diferentes partes do país, como acontece no Regional E-Commerce Brasil Rio Grande do Sul, que será realizado no dia 20 de outubro.

A proximidade com os mercados locais permite aprofundar desafios concretos, identificar oportunidades e conectar profissionais que participam diretamente da transformação do varejo em suas regiões.

Por que combinar escala nacional com inteligência regional

Olhando para os próximos anos, acredito que uma das principais competências das empresas será combinar escala nacional com inteligência regional.

A tecnologia permite alcançar milhões de consumidores, mas é o conhecimento sobre suas necessidades que transforma alcance em resultado.

*Bruno Pati é CEO do E-Commerce Brasil.