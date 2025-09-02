Lançamentos da Prime Video em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Setembro de 2025 traz uma série de estreias no Prime Video, com novos episódios de séries e lançamentos de filmes.

Entre os destaques estão a estreia da série “The Runarounds”, o retorno de “Gen V” e “Helluva Boss”. Chega à plataforma também “Madame Teia”, “Missão Resgate 2” e “Amor Bandido” .

Confira abaixo o calendário completo:

O que estreia no Prime Video em setembro de 2025?

Séries que estreiam no Prime Video em setembro de 2025

The Runarounds – Temporada 1 | 01/09/2025

– Temporada 1 | 01/09/2025 A Rainha dos Golpes – Temporada 1 | 06/09/2025

– Temporada 1 | 06/09/2025 Helluva Boss – Temporada 1 e 2 | 10/09/2025

– Temporada 1 e 2 | 10/09/2025 A Namorada Ideal – Temporada 1 | 10/09/2025

– Temporada 1 | 10/09/2025 Gen V – Temporada 2 | 17/09/2025

– Temporada 2 | 17/09/2025 June e John | 23/09/2025

| 23/09/2025 Nas Terras Perdidas | 24/09/2025

| 24/09/2025 Código Preto | 26/09/2025

Filmes que estreiam no Prime Video em setembro de 2025

Missão Resgate 2 | 03/09/2025

| 03/09/2025 Amor Bandido | 09/09/2025

| 09/09/2025 Madame Teia | 19/09/2025

Estreias em canais adicionais no Prime Video em setembro de 2025

Karatê Kid: Lendas – HBO Max | 05/09/2025

– HBO Max | 05/09/2025 Suits: L.A. – Temporada 1 – Universal+ | 10/09/2025

– Temporada 1 – Universal+ | 10/09/2025 The Morning Show – Temporada 4 – Apple TV+ | 17/09/2025

– Temporada 4 – Apple TV+ | 17/09/2025 Tulsa King – Temporada 3 – Paramount+ | 21/09/2025

– Temporada 3 – Paramount+ | 21/09/2025 Billy the Kid – Temporada 3 – MGM+ | 28/09/2025

– Temporada 3 – MGM+ | 28/09/2025 Luta de Classes – Apple TV+ | 05/09/2025

– Apple TV+ | 05/09/2025 Slow Horses – Temporada 5 – Apple TV+ | 24/09/2025

– Temporada 5 – Apple TV+ | 24/09/2025 A Especialista – Temporada 1 – Apple TV+ | 26/09/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.