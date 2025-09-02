Casual

Lançamentos da Prime Video em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão a estreia da série 'The Runarounds', o retorno de 'Gen V' e 'Helluva Boss'

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em setembro de 2025? (Divulgação/ Montagem EXAME)

Luiza Vilela
Repórter de POP

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h17.

Setembro de 2025 traz uma série de estreias no Prime Video, com novos episódios de séries e lançamentos de filmes.

Entre os destaques estão a estreia da série “The Runarounds”, o retorno de “Gen V” e “Helluva Boss”. Chega à plataforma também “Madame Teia”, “Missão Resgate 2” e “Amor Bandido” .

Confira abaixo o calendário completo:

O que estreia no Prime Video em setembro de 2025?

Séries que estreiam no Prime Video em setembro de 2025

  • The Runarounds – Temporada 1 | 01/09/2025
  • A Rainha dos Golpes – Temporada 1 | 06/09/2025
  • Helluva Boss – Temporada 1 e 2 | 10/09/2025
  • A Namorada Ideal – Temporada 1 | 10/09/2025
  • Gen V – Temporada 2 | 17/09/2025
  • June e John | 23/09/2025
  • Nas Terras Perdidas | 24/09/2025
  • Código Preto | 26/09/2025

Filmes que estreiam no Prime Video em setembro de 2025

  • Missão Resgate 2 | 03/09/2025
  • Amor Bandido | 09/09/2025
  • Madame Teia | 19/09/2025

Estreias em canais adicionais no Prime Video em setembro de 2025

  • Karatê Kid: Lendas – HBO Max | 05/09/2025
  • Suits: L.A. – Temporada 1 – Universal+ | 10/09/2025
  • The Morning Show – Temporada 4 – Apple TV+ | 17/09/2025
  • Tulsa King – Temporada 3 – Paramount+ | 21/09/2025
  • Billy the Kid – Temporada 3 – MGM+ | 28/09/2025
  • Luta de Classes – Apple TV+ | 05/09/2025
  • Slow Horses – Temporada 5 – Apple TV+ | 24/09/2025
  • A Especialista – Temporada 1 – Apple TV+ | 26/09/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

