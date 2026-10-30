Casas Bahia faz leilão com até 70% de desconto em geladeiras, lava e seca e móveis

Descontos anunciados de até 70% e produtos que já acumulam centenas de visualizações marcam o novo leilão de eletrodomésticos e móveis do Grupo Casas Bahia. O evento reúne 181 ofertas e termina em 5 de novembro, com encerramento dos lotes a partir das 12 horas, no horário de Brasília.

O item que mais chamava a atenção dos visitantes no recorte analisado era um refrigerador Electrolux French Door IM8B de 590 litros. O lote 002 somava 752 visualizações e tinha lance de R$ 2.943 após nove ofertas. A própria plataforma indicava desconto de 53% para o produto. Na sequência aparecia uma lava e seca Samsung de 13 quilos em inox. O equipamento superava 560 visualizações e tinha lance de R$ 2.049 após dez ofertas.

Entre os móveis, um guarda roupa de três portas de correr com espelho acumulava mais de 500 visualizações na plataforma Kwara.

Os valores correspondem aos lances exibidos no momento em que os documentos foram registrados e podem subir até o encerramento. A empresa já realizou outros eventos do tipo ao longo do ano. Em outubro, outros leilões da Casas Bahia chegaram a anunciar descontos de até 88% em móveis e eletrodomésticos.

O evento ocorre enquanto a Casas Bahia protocolou pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo para reorganizar uma dívida estimada em R$ 17,3 bilhões. Em 21 de outubro, a Justiça paulista deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo.

Nesta semana, uma disputa sobre a conversão de R$ 703 milhões em debêntures da Casas Bahia passou a ser analisada pela Justiça paulista.

Descontos de até 70%

Os maiores percentuais destacados pela plataforma chegam a 70%. Entre os produtos nessa faixa está uma lavadora Brastemp, no lote 176, que aparecia com lance de R$ 445. Outra lavadora da mesma marca também era anunciada com 70% de desconto e tinha lance de R$ 525.

Uma lavadora Electrolux LES11 aparecia na mesma faixa de desconto, com valor de R$ 446. Entre os fogões, o lote 173 traz um Atlas Agile Up Glass de quatro bocas com indicação de 70% de desconto e valor de R$ 235. Já um fogão Dako Magister Glass aparecia por R$ 415.

Além do Electrolux de 590 litros que liderava em visualizações, um refrigerador Brastemp French Door BRO85 de 559 litros acumulava 366 acessos e lance de R$ 2.532 após dez ofertas.

Outra opção era a lava e seca Midea de 11 quilos. O equipamento acumulava 306 visualizações e tinha lance de R$ 1.678 após dez ofertas. Já uma lava e seca LG Smart de 16 quilos aparecia por R$ 1.865.

Os descontos de 70% não ficam restritos aos eletrodomésticos. Duas mesas de centro Artely Delta Cedro, reunidas no lote 138, tinham lance de R$ 98. Uma cômoda Demóbile de duas portas e quatro gavetas aparecia por R$ 114.

Outros conjuntos de móveis também estavam nessa faixa de desconto. Um lote com duas mesas e uma escrivaninha aparecia por R$ 217, enquanto outro conjunto de três móveis tinha valor de R$ 253.

Para prestar atenção

O leilão K-3155 tem o Grupo Casas Bahia e outros comitentes como vendedores e é realizado exclusivamente de forma eletrônica pela Kwara. Para participar, o interessado precisa fazer cadastro e solicitar habilitação com antecedência mínima de uma hora.

Uma das regras mais importantes está no caráter condicional das ofertas. De acordo o edital, o valor inicial de um lote não representa necessariamente o preço mínimo pelo qual a empresa aceitará vendê-lo. A vendedora pode analisar as ofertas por até cinco dias úteis após o encerramento.

Mesmo o participante que apresentar o maior lance pode depender de aprovação para concluir a compra.

O arrematante precisa considerar custos além do lance vencedor, já que o edital prevê comissão de 5% para a leiloeira oficial e despesas administrativas equivalentes a outros 15% do valor da arrematação.

Se o lance for aprovado, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil depois da comunicação ao vencedor.

O edital alerta que os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens podem ter sinais de uso, avarias, riscos, sujeira e peças ou acessórios ausentes.

As fotos e descrições publicadas na plataforma são consideradas ilustrativas, e o edital recomenda que o interessado faça a visitação antes de apresentar sua oferta.

No caso de equipamentos provenientes de logística reversa, a embalagem pode não corresponder à marca, ao modelo ou ao tamanho do produto que está dentro da caixa.

A nota fiscal também será emitida com natureza de operação correspondente à venda de sucata, independentemente da condição ou funcionalidade do bem.