Nicolas Cage será o Superman em novo filme da DC; entenda

O ator Nicolas Cage, conhecido por filmes de ação, irá tornar um meme real. Após quase ter interpretado o Superman nos cinemas nos anos 90, o astro de Hollywood interpretará uma versão do herói no filme The Flash.

A informação foi confirmada pelo diretor do filme, Andy Muschietti. "Nic foi absolutamente maravilhoso. O papel é só uma participação especial, mas ele mergulhou nele", disse Muschietti em conversa com à revista Variety.

No novo filme do velocista da DC, diversas realidades paralelas, o chamado multiverso, serão abordadas. O filme terá dois Batmans — Ben Affleck e a volta de Michael Keaton, o Homem-Morcego dos anos 80/90 —, o retorno de Genral Zod de Homem de Aço e a estreia da Supergirl. Outras participações especiais podem estar trancadas a sete chaves pela direção do longa.

Por que Nicolas Cage interpretará o Superman em Flash?

Em 1997, o ator foi escaldo para ser o homem de aço no cinema em uma versão dirigida por Tim Burton. O filme chamaria Superman Lives e teve roteiro escrito por Kevin Smith. A imagem de Cage com o uniforme do herói que circula na internet faz parte de um dos primeiros teste de câmera. A história mostraria um Superman cabeludo, como é visto na foto, inseguro, e que faria tratamento psiquiátrico. O vilão seria Brainiac. O projeto foi cancelado por conta de problemas financeiros que a Warner passava na época.

Quando Flash estreia nos cinemas

O filme The Flash, estrelado pelo ator Ezra Miller, estreia no dia 15 de junho nos cinemas brasileiros. O longa é inspirado no famoso HQ "Flashpoint". Barry Allen irá viajar no tempo para evitar a morte de sua mãe. A decisão do herói criará um efeito borboleta no universo e começa a viajar entre diferentes mundos para tentar arrumar as coisas. Flash contará com a ajuda de heróis que já conheceu, incluindo versões do Batman que já são conhecidas, interpretadas por Michael Keaton e Ben Affleck.