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Simple Plan no Brasil: que horas abre a venda geral de ingressos para os shows?

Venda geral começa nesta sexta-feira, 30, pela Eventim; shows acontecem em maio de 2027 no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo

Simple Plan no Brasil: venda geral de ingressos para os três shows da banda começa ao meio-dia desta sexta-feira, 30. (Reprodução/Instagram)

Simple Plan no Brasil: venda geral de ingressos para os três shows da banda começa ao meio-dia desta sexta-feira, 30. (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10h28.

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A venda geral de ingressos para os shows do Simple Plan no Brasil começa às 12h desta sexta-feira, 30 de outubro, pela Eventim. A banda canadense fará apresentações no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo em maio de 2027. Os ingressos custam a partir de R$ 97,50, na meia-entrada.

A venda de ingressos para os shows do Simple Plan no Brasil começa ao meio-dia desta sexta-feira, 30 de outubro. A banda canadense retorna ao país em maio de 2027 com três apresentações da turnê The Bigger Than You Think! South America Tour, que celebra seus 25 anos de carreira.

Os ingressos estarão disponíveis pelo site da Eventim, com preços a partir de R$ 97,50, na meia-entrada. A pré-venda para clientes Itaú terminou às 10h desta sexta-feira.

O grupo fará shows no Rio de Janeiro, em 13 de maio, em Curitiba, no dia 15, e em São Paulo, no dia 16. Todas as apresentações terão abertura de All Time Low e Supercombo. Fresno, Set It Off e Di Ferrero também participam das duas últimas datas.

Que horas abre a venda de ingressos do Simple Plan?

A venda geral começa às 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 30 de outubro, pela Eventim.

Os ingressos serão disponibilizados para as três cidades ao mesmo tempo. A compra pode ser feita pelo site oficial da Eventin.

Clientes Itaú podem parcelar as compras feitas com cartão do banco em até três vezes sem juros. A organização também anunciou desconto de 15% para ingressos inteiros, conforme as condições e a disponibilidade do benefício.

Quanto custam os ingressos do Simple Plan?

Os valores variam conforme a cidade e o setor escolhido. Confira os preços iniciais e máximos de cada apresentação:

  • Rio de Janeiro: de R$ 97,50 (meia-entrada nas poltronas) a R$ 795 (inteira no camarote A);
  • Curitiba: de R$ 107,50 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 575 (inteira na pista premium);
  • São Paulo: de R$ 107,50 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 575 (inteira na pista premium).

Também haverá venda nas bilheterias oficiais das três cidades, conforme os horários de funcionamento divulgados pela organização.

Quando e onde serão os shows do Simple Plan no Brasil?

  • 13 de maio de 2027: Qualistage, no Rio de Janeiro. Abertura com All Time Low e Supercombo;
  • 15 de maio de 2027: Arena da Baixada, em Curitiba. Abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo;
  • 16 de maio de 2027: Nubank Parque, em São Paulo. Abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.

A turnê marca o retorno do Simple Plan ao Brasil após a participação na I Wanna Be Tour, em 2024. O grupo promete um repertório com seus maiores sucessos, além de músicas menos frequentes nos shows.

Perguntas frequentes

Que horas começa a venda de ingressos do Simple Plan? ＋

A venda geral começa às 12h desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, pelo site da Eventim.

Onde comprar ingressos para o Simple Plan no Brasil? ＋

Os ingressos estarão disponíveis pelo site da Eventim, em eventim.com.br/Simple-Plan-2027, e nas bilheterias oficiais divulgadas pela organização.

Quanto custa o ingresso mais barato do Simple Plan? ＋

O ingresso mais barato custa R$ 97,50, na meia-entrada para o Rio de Janeiro. Em Curitiba e São Paulo, os preços começam em R$ 107,50, também na meia-entrada.

Quando serão os shows do Simple Plan no Brasil em 2027? ＋

O Simple Plan se apresenta no Rio de Janeiro em 13 de maio, em Curitiba no dia 15 e em São Paulo no dia 16.

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