Simple Plan no Brasil: que horas abre a venda geral de ingressos para os shows?

RESUMO ＋ A venda geral de ingressos para os shows do Simple Plan no Brasil começa às 12h desta sexta-feira, 30 de outubro, pela Eventim. A banda canadense fará apresentações no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo em maio de 2027. Os ingressos custam a partir de R$ 97,50, na meia-entrada.

A venda de ingressos para os shows do Simple Plan no Brasil começa ao meio-dia desta sexta-feira, 30 de outubro. A banda canadense retorna ao país em maio de 2027 com três apresentações da turnê The Bigger Than You Think! South America Tour, que celebra seus 25 anos de carreira.

Os ingressos estarão disponíveis pelo site da Eventim, com preços a partir de R$ 97,50, na meia-entrada. A pré-venda para clientes Itaú terminou às 10h desta sexta-feira.

O grupo fará shows no Rio de Janeiro, em 13 de maio, em Curitiba, no dia 15, e em São Paulo, no dia 16. Todas as apresentações terão abertura de All Time Low e Supercombo. Fresno, Set It Off e Di Ferrero também participam das duas últimas datas.

Que horas abre a venda de ingressos do Simple Plan?

A venda geral começa às 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 30 de outubro, pela Eventim.

Os ingressos serão disponibilizados para as três cidades ao mesmo tempo. A compra pode ser feita pelo site oficial da Eventin.

Clientes Itaú podem parcelar as compras feitas com cartão do banco em até três vezes sem juros. A organização também anunciou desconto de 15% para ingressos inteiros, conforme as condições e a disponibilidade do benefício.

Quanto custam os ingressos do Simple Plan?

Os valores variam conforme a cidade e o setor escolhido. Confira os preços iniciais e máximos de cada apresentação:

Rio de Janeiro: de R$ 97,50 (meia-entrada nas poltronas) a R$ 795 (inteira no camarote A);

de R$ 97,50 (meia-entrada nas poltronas) a R$ 795 (inteira no camarote A); Curitiba: de R$ 107,50 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 575 (inteira na pista premium);

de R$ 107,50 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 575 (inteira na pista premium); São Paulo: de R$ 107,50 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 575 (inteira na pista premium).

Também haverá venda nas bilheterias oficiais das três cidades, conforme os horários de funcionamento divulgados pela organização.

Quando e onde serão os shows do Simple Plan no Brasil?

13 de maio de 2027: Qualistage, no Rio de Janeiro. Abertura com All Time Low e Supercombo;

Qualistage, no Rio de Janeiro. Abertura com All Time Low e Supercombo; 15 de maio de 2027: Arena da Baixada, em Curitiba. Abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo;

Arena da Baixada, em Curitiba. Abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo; 16 de maio de 2027: Nubank Parque, em São Paulo. Abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.

A turnê marca o retorno do Simple Plan ao Brasil após a participação na I Wanna Be Tour, em 2024. O grupo promete um repertório com seus maiores sucessos, além de músicas menos frequentes nos shows.