Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

Quem gosta de assistir a boas histórias nas plataformas de streaming não ficará desamparado no próximo final de semana.

Dessa vez, os destaques ficam com a série da Netflix "A diretora", protagonizada pela premiada atriz Sandra Oh (Cristina Yang em "Grey's Anatomy" e Eve Polastri em "Killing Eve"), que enfrenta os desafios de ser eleita a primeira diretora mulher do departamento de Literatura na renomada Pembroke University; e com "Nove desconhecidos", série da Amazon Prime Video baseada em um livro homônimo de Liane Moriarty, mesma autora da série de sucesso "Big Little Lies".

Como é de costume, a EXAME selecionou os 5 melhores filmes e séries para você maratonar nos streamings neste final de semana. Entram na lista: "A diretora" e "Justiça em família", da Netflix. "Nove desconhecidos", da Amazon Prime Video; "Truth be told", da Apple TV+; e "Diário de uma futura presidente", do Disney+. Divirta-se!

A diretora (série da Netflix)

"A diretora", ou "The Chair", título original, acompanha as desventuras da Dra. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) como diretora do departamento de Literatura na renomada Pembroke University. Na narrativa temperada com muito humor e situações bizarras, Dra. Ji-Yoon precisa enfrentar vários desafios por ser a primeira mulher a liderar o departamento e uma das poucas funcionárias não brancas da universidade. Com seis episódios de 30 minutos, a série protagonizada por Oh (Cristina Yang em "Grey's Anatomy" e Eve Polastri em "Killing Eve") é uma das grandes apostas da Netflix para este mês.

Justiça em Família (Filme da Netflix)

No filme "Justiça em família", Ray Cooper promete levar à Justiça uma poderosa empresa farmacêutica responsável por tirar do mercado o remédio que poderia salvar a vida da esposa (Adria Arjona). Em busca da verdade, ele acaba colocando a filha Rachel (Isabela Merced) em perigo. Agora, com sede de vingança, esse pai de família dedicado vai fazer de tudo para proteger a única família que lhe resta. Com direção de Brian Andrew Mendoza, "Justiça em Família" traz Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott Davis e Michael Raymond-James no elenco.

Nove desconhecidos (série da Amazon Prime Video)

Inspirada no livro "Nove Perfeitos Desconhecidos", escrito por Liane Moriarty, a mesma de "Big Little Lies", "Nove desconhecidos" é uma série que originalmente foi ao ar pelo streaming Hulu e que está chegando agora no Brasil pela Amazon Prime Video. Na história, nove pessoas são escolhidas a dedo pela terapeuta Masha para se hospedarem em um resort isolado que promete reestabelecer a saúde mental dos hóspedes. Através da convivência, acontecimentos bizarros começam a acontecer, mas eles fazem parte da cura.