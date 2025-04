Onde encomendar pratos para a Páscoa 2025 em São Paulo

Este ano a Páscoa será celebrada nos dias 18 e 20 de abril. A origem do nome "Páscoa" tem suas raízes no hebraico "Pesach", que significa "passagem", em referência à passagem dos hebreus da escravidão no Egito para a liberdade. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de outono, no hemisfério do sul.

Para aproveitar a data, além de uma seleção de restaurantes com menus especiais para a data, selecionamos menus para encomenda para a comemoração em casa. Confira.

La Cura

A rotisserie do chef banqueteiro Ivan Santinho, localizada na Vila Madalena, anuncia um menu completo para o período. Além de clássicos da casa para a data, como o Bacalhau Confitado e o Lombo de Bacalhau com Natas, os clientes se deparam com uma gama de opções. Há desde a Torta de Bobó com Camarão Rosa, em massa amanteigada crocante, até o Polvo a Galega, cozido em baixa temperatura, grelhado com azeite extra virgem e páprica defumada, servido com mil folhas de mandioca e aioli de pimenta de cheiro.

Aos que buscam opções sem peixes e frutos do mar, ou mesmo sem carnes, o menu também oferece escolhas, como a Paleta de Cordeiro, assada em baixa temperatura com couscous marroquino de cogumelos, a Moqueca de Banana da Terra e Palmito Pupunha, servida com arroz de coco e farofinha de dendê, e o Rondeli artesanal de Cogumelos e Queijos Brasileiros.

Para encerrar, sobremesas como o queridinho Bolo de Chocolate Belga meio amargo, preparado com pouca farinha e três variedades de chocolate, o Bolo de Cenoura Orgânica com Chocolate Callebaut, e a Torta de Chocolate com Castanhas garantem o chocolate à mesa, como pede a data. Já o Pudim de Pistache surge como alternativa para quem prefere a sobremesa menos temática.

Serviço: Rua Ourânia, 201 - Vila Madalena. Funcionamento da rotisserie: de quarta a sábado, das 10h às 19h. Encomendas da rotisserie pelo WhatsApp: (11) 94140-2824 até 17/04. Funcionamento do Baixo Gastronômico para a Páscoa: sexta-feira (18/4), de 12h às 16h; domingo (20/4), de 12h às 15h30

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia: torta chocolatuda (Divulgação/Divulgação)

A Casa de Antonia chega à Páscoa com opções variadas em seu cardápio, seja para provar no restaurante, que fica dentro do Conjunto Nacional, em São Paulo, ou para encomendar e degustar em casa. As tortas, carro-chefe da casa, ganham sabores especiais para a temporada, como a de Bacalhau com alho poró, couve e azeitonas verdes (R$ 45 individual; R$ 320, 2 quilos, sob encomenda) e a de Pupunha com sementes de maracujá na massa e farofa de queijo (R$ 49 individual; R$ 265, 2 quilos, sob encomenda). Para fechar a celebração, o chocolate é a estrela do bolo Chocolatudo (R$ 27 a fatia; R$ 210, 1,6 quilo, sob encomenda), da torta Cremosa de Chocolate sem trigo (R$ 35 a fatia; R$ 270, 1 quilo, sob encomenda) e do bolo Vegano de Cacau (R$ 20 a fatia; R$ 120, 800g, sob encomenda).

Serviço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada ao lado do cinema Reservas e encomendas: (11) 91926-8048 De segunda a quarta, das 8h às 22h, de quinta a sábado, das 8h às 23h, e aos domingos das 10h às 20h

Mesa III

Para a Páscoa deste ano, a chef Ana Soares preparou um cardápio para uma celebração ao redor da mesa. Entre as massas artesanais, especialidade da chef, há Sorrentino de bacalhau, alho-poró e ervas (R$ 115; 400g), que pode ser servido com molho rústico de tomate (R$ 63; 400ml), feito com tomates assados amassados à mão, temperados com azeite virgem e perfumados ao alho. Para quem quiser um toque especial, a sugestão é finalizar com Tapenade de azeitonas, passas e nozes (R$ 64) e, se quiser ainda mais sabor e textura, pinoles tostados.

Outra opção é o Cappelle de cordeiro, pimenta verde e alecrim (R$98; 400g), com cordeiro cozido lentamente na caçarola com feijão branco, perfumado ao alecrim e pimenta verde. Pode ser servido com Creme de limão (R$ 63, 400ml), mas também vai bem com Manteiga de sálvia (R$ 42; 160g) ou Ragú de cogumelos (R$ 68, 400ml) podendo ser o prato único e central da festa. Já o Ravioli de queijo meia cura com cebolas carameladas (R$80; 400g) busca inspiração no Varenick, massa judaica tradicional, mas feito com queijo meia cura no lugar das batatas e as famosas cebolas carameladas, que equilibram o doce e o amargo. Vai bem puxado na Manteiga de sálvia (R$ 42; 160g) ou com Creme às ervas (R$ 63, 400ml) para um toque ainda mais aconchegante. Para finalizar no forno, a Lasagna de vegetais tostados, stracciatella e tomates confitados (R$310; 1,2 quilo).

O centro da mesa pode ser ocupado pelo Confit de pato (R$79 a unidade) carne delicada e perfumada, preparada no clássico cozimento de oito horas em sua própria gordura, com ervas, maçã verde e cascas de laranja, mas também está entre as opções o Filé com ervas (R$ 198, 500g), dourado na lenha.

A Torta de zucca caramelada com sálvia, amêndoas, perfume de laranja e especiarias (R$ 150). "Dez com Sorvete de mel (R$ 40, 300ml), dez com Sorvete de iogurte de ovelha (R$ 44, 300ml)!", brinca Ana. Para presentear, ela criou suas próprias versões de ovos de Páscoa: o seu clássico Bolo Nemesis chocolate 70% (R$120; 300g), "bolo de cacau bem cremoso, para comer de colheradas", e a Paglia italiana de chocolate com biscotti e castanhas (R$ 95; 300g), ambos embalados em charmosas latas.

Serviço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. Telefones: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 14h. Loja online (loja.mesa3.com.br) (entregas em São Paulo – frete sob consulta).

Ghee Banqueteria

Ghee Banqueteria: menu de Páscoa para encomenda (Divulgação/Divulgação)

Para tornar essa data ainda mais deliciosa e prática, a Ghee Banqueteria, dos sócios Oghan Teixeira e chef Paulo Neves, preparou um menu exclusivo sob encomenda. Para começar, as entradas são Cestinha folhada de Zucchini, Boursin e Pesto (R$ 160/12 unidades), Esferas crocantes de camarão (R$ 160/12 unidades), Bolinho de bacalhau Caxamar (R$ 160/12 unidades), Canoli de foie com farofinha de Pistache (R$ 160/12 unidades), Petit brie com favo de mel (R$ 180/12 unidades), Potato & Caviar (R$ 160/12 unidades), Salada verde com lascas de bacalhau Gadus Morhua Caxamar, maçã verde, erva doce e nozes pecã (R$ 340/1kg) e Entremet de salmão curado em beterraba acompanhado de crackers de milho (R$ 390).

O bacalhau, um dos mais aguardados da Páscoa, está disponível em duas versões: Lombo de Bacalhau Gadus Morhua Caxamar ao forno com mini batatas ao murro, cebolas, tomatinhos coloridos, azeitonas e ovo de codorna (R$ 690/1 quilo) e Lombo de Bacalhau Gadus Morhua Caxamar em crosta de broa às natas (R$ 690/1 quilo).

As opções de pratos principais incluem também Welligton de pescada amarela na fonduta de espinafre (R$ 780/2 quilos), Salmão assado em crosta de zucchini ao molho de limão siciliano, ervas e romã (R$ 780), Cogumelos Portobello recheados com camarão e seu próprio bisque (R$ 420/12 unidades), Carré de cordeiro em crosta de ervas frescas em seu roti (R$ 490/serve até 5 pessoas) e Roastbeef de mignon ao suave molho poivre vert (R$ 245/500g, R$ 490/1 quilo).

As encomendas podem ser feitas até 14 de abril. Todos os alimentos são acondicionados em embalagens descartáveis próprias para transporte e acompanham guia de instruções para aquecimento e finalização de cada item selecionado para garantir o sucesso da recepção. Os pratos também podem ser entregues congelados para quem quiser se adiantar ou levar para a viagem. Os valores dos pratos não incluem louças e serviço.

Serviço: Telefones: (11) 3208-0767, Whatsapp: (11) 99925-7045. Instagram: @gheebanqueteria E-mail: delivery@ghee.com.br Site: http://www.ghee.com.br Entregas: São Paulo, interior de São Paulo e litoral.

Casa Tavares

Sob o comando do restaurateur Ivo Abrahao, a Casa Tavares oferece opções para quem quiser celebrar o domingo de Páscoa em casa, o endereço, que também funciona como café e armazém, oferece um cardápio completo. Como entrada, a sugestão é a Salada festiva de grãos, que combina arroz negro, quinoa, lentilha e grão de bico, queijo boursin de amêndoas, ervas frescas e melaço de romã (R$195; 1,4 quilo). Na etapa principal, o indispensável Bacalhau (R$590, 1,2 quilo), assado com broa portuguesa, e Lasanha à bolonhesa de lentilhas (R$510; 10 fatias) com molho bechamel, abobrinhas, pesto e gratinado de queijo parmesão. Para sobremesa, a sugestão é o Pudim de brioche (R$245; 1,2 quilo), servido na travessa de cerâmica.

Serviço: Rua Aspicuelta, 751, Vila Madalena. Telefone 3819- 8220. Horário de funcionamento: Quarta a sexta das 8h às 20h. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 17h. Encomendas pelo WhatsApp (11) 3819-9820 até dia 15/04

Bacalhau, Vinho & Cia

Bacalhau, vinho e Cia: Bacalhau à Barra Funda (Jhonny Mazzili/Divulgação)

Para este ano, a expectativa do restaurante é vender mais de 2,5 toneladas de bacalhau e mais de 10 mil bolinhos de bacalhau. Para aqueles que preferem celebrar em casa, o Bacalhau, Vinho & Cia oferece um menu especial de três tempos, disponível em duas opções: para duas a três pessoas (R$ 485) ou para cinco a seis convidados (R$ 920). As encomendas podem ser feitas para qualquer dia da Semana Santa e devem ser reservadas até 16 de abril.

O cardápio sob encomenda começa com entradas clássicas: Salada de Bacalhau com Grão-de-Bico e uma Porção de Mini Bolinhos de Bacalhau. Para o prato principal, os clientes podem escolher entre algumas das tradicionais receitas da casa, como Bacalhau Grelhado à Moda, Ao Murro, À Zé Pallas, Ao Forno, À Gomes de Sá, Às Natas, À Dorê ou Ao Molho, acompanhados de arroz branco ou com brócolis. Para finalizar, os clássicos Pastéis de Nata.

O bacalhau chega pronto para ser finalizado e aquecido em forno a gás ou elétrico, pré-aquecido de 150 a 180 graus por 15 a 20 minutos.

Serviço: Encomendas Itaim Bibi: Tel.: (11) 3071 4077 ou (11) 3078 0106. Horário da entrega: do dia 18 a 20 de abril, das 10h30 às 12h30. Encomendas Barra Funda Tel.: (11) 3666 0381 ou (11) 3826 7634 Com Lourdes. Horário da entrega: do dia 18 a 20 de abril, das 10h30 às 12h30.

Torero Valese

Torero Valese: Paella a Marinera (Mario Rodrigues/Divulgação)

Para celebrar a Páscoa, o restaurante Torero Valese apresenta um menu que serve de 4 a 6 pessoas, estão o tradicional Bacalhau Gadus Morhua à Espanhola (com batata confitada, pimentões defumados, cebola roxa e azeitonas pretas) por R$790, a Paella Mariñera (camarão rosa, lula, marisco e posta de peixe fresco) por R$ 890 e o Arroz de Polvo a la Mariñera (feito a base de azeite, alho-poró, vinho branco, tomate ralado e ervas frescas) a R$ 890.

Aos vegetarianos, a sugestão é a Paella da Horta (com legumes e verduras 100% orgânicos feitos em diversas texturas, alcachofras e aioli) por R$ 490 e servem de 4 a 6 pessoas. O restaurante também conta com outras opções para encomendas, que podem ser feitas até 16/4 por meio do WhatsApp (11)94046-5556.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-083. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Delivery: Terça a sexta, das 18h30 às 22h30; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h30 ; feriados, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp 1194046-5556

Casa Santa Luzia

A Casa Santa Luzia apresenta um menu especial para a Páscoa. Como novidade no cardápio, a Casa oferece o gratinado de polvo em frigideira, prato desenvolvido em parceria com chef consultor Carlos Siffert, que traz uma combinação de polvo e batata montado na frigideira (R$ 313; 600 g). Para entrada a sugestão é o camarão em crosta filo com molho rosé (R$ 49; 130 g).

Para os amantes dos clássicos, a porchetta assada é preparada com barriga de porco marinada em ervas frescas e especiarias, enrolada e assada lentamente (R$ 199; o quilo). Um dos destaques da rotisseria é a já conhecida torta de bacalhau. Neste ano, o prato chega com uma nova apresentação para enfeitar a mesa e complementar o cardápio com um dos ingredientes mais tradicionais da Páscoa (R$ 280; 1,2 kg e R$ 144; 540g).

A emblemática torta pasqualina, também desenvolvida em parceria com o chef consultor Carlos Siffert, vem com massa fina e recheio de verduras e ovos (R$ 88; 790 g). Uma opção prática para ser servida é a torta fria de salmão defumado feita com pão artesanal da Casa, camadas de tartar de salmão e patê de ovos (R$ 235; o quilo). Entre os congelados, destaca-se o bobo de camarão (R$ 119,00; 480 g) e o filé mignon ao molho de cogumelos (R$ 124; 380 g).

Os destaques da sobremesa vão para dois pratos criados pela chef consultora Paola Biselli. O brownie de chocolate com berries, coberto com uma compota artesanal de frutas vermelhas e trufa de chocolate meio amargo belga com glaçagem de chocolate e curd de frutas vermelhas (R$ 283; o quilo) e o tiramisú de pistache que vem com pasta de pistache italiana e camadas de biscuit cuillère artesanal, regado com vinho marsala e salpicado com pistaches tostados (R$ 269; 850g).

Encomendas podem ser feitas através do e-mail: encomendas@santaluzia.com.br; ou pessoalmente até o dia 12 de abril.

Serviço: Alameda Lorena, 1471 – Jardim Paulista, São Paulo. Telefone: (11) 3897-5000 | e-mail: encomendas@santaluzia.com.br

La Paella

Em clima de Páscoa, a La Paella apresenta o seu delivery de Paella para a Páscoa. Há 8 anos, a frente da cozinha está o chef Pedro Soriano, natural de Valência, Espanha. No menu, as protagonistas são as autênticas Paellas servidas na caixa, são 3 tamanhos para 2, 4 ou 6 pessoas: Lagosta: mexilhões com e sem casca, camarões pequenos, anéis de lula, polvo, camarão rosa grande e lagosta Para dois (R$ 414, 4 pessoas e R$ 784, 6 pessoas).

Marineira: Arroz temperado com açafrão, anéis de lula, mexilhões com casca, camarões sem casca pequenos, vôngoles, mexilhões com e sem casca, camarão rosa grande, molho de tomate fresco, pimentón de la vera, pimentão vermelho, vagem, salsão, tempero especial da casa e riquíssimo caldo de peixe (R$ 239, 2 pessoas; R$ 448, 4 pessoas; R$ 656 , 6 pessoas).

Valenciana: Arroz temperado com açafrão, coxa e sobrecoxa de frango suculentas, filé mignon suíno, anéis de lula, mexilhões sem casa, linguiça toscana fininha, camarões médios na casca e pequenos descascados, mexilhões frescos com concha, vagem, salsão, pimentão vermelho, molho de tomate fresco da casa, pimentón de la vera, tempero especial da casa e riquíssimo caldo de peixe (R$ 235, 2 pessoas, R$ 440, 4 pessoas e R$ 644, 6 pessoas).

Porco e Frango: Arroz temperado com açafrão, coxa e sobrecoxa de frango, filé mignon suíno, costela suína assada por 8 horas, ervilha, vagem, molho de tomate fresco da casa, pimentón de la vera, pimentão vermelha, especiarias e caldo de frango (R$ 185, 2 pessoas; R$ 340, 4 pessoas e R$ 494, 6 pessoas).

Faz parte do Menu ainda o Bacalhau Português na caixa (Lombo de bacalhau Original "Gadus Morhua" confitado e preparado em forno combinado, com batatas, azeitonas e pimentões, acompanha com arroz branco). R$ 358, 2 pessoas, R$ 686, 4 pessoas e R$ 1.011 para 6 pessoas.

Serviço: os pedidos podem ser feitos através do delivery direto, no telefone ou WhatsApp. Rua Antonio de Macedo Soares, 1369 – Campo Belo – SP. Fone: 11 2893-4180/11 99413-9073. Terça a Sexta: 12h às 15h. Sábado: 12 à 1h. Domingo: 12h às 22h30