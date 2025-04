Onde comer em São Paulo na Páscoa 2025: 35 restaurantes com menus especiais

Este ano a Páscoa será celebrada nos dias 18 e 20 de abril. A origem do nome "Páscoa" tem suas raízes no hebraico "Pesach", que significa "passagem", em referência à passagem dos hebreus da escravidão no Egito para a liberdade. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de outono, no hemisfério do sul.

Para aproveitar a data, selecionamos restaurantes em São Paulo que trazem boas opções para a comemoração.

Nonna Rosa

Para a Páscoa, a sugestão do chef Gabriel Marques é o Crudi di Mare (R$ 64), crudo feito com peixe branco marinado, creme de burrata, uvas verdes, sementes e brotos, que acompanha torradas. Já para o principal, a novidade é o Baccalá (R$ 107), um bacalhau assado no azeite servido com cavatelli alla puttanesca e cebola crocante. Os pratos serão servidos tanto no almoço quanto no jantar.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h

Modern Mamma Osteria

No restaurante italiano dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, o menu traz um apetitoso Paccheri recheado com sour-cream, açafrão e camarão com ragu de polvo (R$ 130), especialmente para a Sexta-Feira Santa. Para o domingo de Páscoa, haverá a tradicional Paleta de Cordeiro da Patagônia assada com alecrim e servida com tagliolini na manteiga e sálvia (R$ 154).

Serviço: 3 unidades + Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12 às 21h

ICI Brasserie

Para a data, a casa irá oferecer a Truta Noisette ao molho de manteiga noisette com purê de couve flor e couve flor tostada (R$ 89) e o Atum Mi-Cuit (R$ 110), prato com atum semi cru em crosta de gergelim, servido com purê de batata com wasabi e molho de gengibre.

Serviço: 3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Belô Café

Comandado pela chef Andreza Luisa, o Belô traz as raízes mineiras da chef com um toque de modernidade e delicadeza. Para o fim de semana da Páscoa, a chef sugere o Peixe e Avelã (R$ 95), prato feito com peixe grelhado com creme de couve flor defumada, brócolis caipira e velouté de avelã. Já o Camarão e Pipoca (R$ 140) possui camarões grelhados, tortelini de pipoca com requeijão, farofa de broa e emulsão de capuccino.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 8h à 0h, domingo das 8h às 17h

Ama.zo – Cozinha Peruana

Arejadas e com mesas na área externa, as duas unidades do Ama.zo têm cozinha comandada pelo chef Enrique Paredes. Para a Páscoa, a sugestão do chef é o Tiradito Ajolivo (R$ 82), que são lâminas de peixe marinado com emulsão de azeite de oliva, servido com mousse de abacate, emulsão acebichada e alho crocante, para abrir o apetite. De principal, há o Arroz com Mariscos (R$ 109), um arroz cremoso feito com temperos peruanos e frutos do mar marinados em salsa anticuchera no grill.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h

Donna

O restaurante do chef André Mifano terá sugestão de entrada, prato principal e sobremesa para a sexta-feira de Páscoa. Para começar o Arancini de Polvo alla Luciana que é servido com aioli de limão siciliano (R$ 83 com 4 unidades). Na sequência o chef apresenta o Filé de Linguado finalizado na manteiga, legumes da horta e salsa verde de pistache (R$ 128). Para terminar a refeição, André Mifano traz de volta o clássico Tiramisù (R$ 54), montando na hora. Na sexta-feira de Páscoa, o restaurante funcionará apenas no almoço.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45

Corrientes 348

Seguindo a tradição de Páscoa, a casa recomenda o Bacalao Parrilero (R$ 208) com bacalhau feito na brasa com batata grelhada e manteiga de ervas. Outra sugestão de pescado é o Salmón parrilero (R$ 182) também feito na brasa com cebola grelhada e alcaparras.

Serviço: 2 unidades + Jardim Europa: Rua Dr. Mário Ferraz, 32 - Jardim Europa, São Paulo/SP – Fone: (11) 3032-6348 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h

Marena

O restaurante italiano sob a gestão de Mário Martins da Costa terá um prato especial para a Páscoa que será servido tanto no almoço como no jantar da sexta-feira. Trata-se do Baccalà alla polignanese, lombo de bacalhau grelhado, servido com tapenade de azeitonas taggiasche e crema de grão-de-bico cozida em caldo de vôngole (R$ 189).

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960; Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h; quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h; sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo das 12h às 20h

Tuy, Cocina

Especialmente para a Páscoa, a casa de gastronomia ibérica contemporânea terá sugestões como o Bao de Pimenton de La Vera (R$ 86), com tempura de bacalhau, aioli de vôngole e chimichurri de algas. Para o prato principal, a casa vai oferecer o Bacalhau e Missô (R$ 149), cozido em baixa temperatura e servido com batatas quebradas tostadas na manteiga noisette com alho negro, brócolis, sofrito e tapenade de azeitonas.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça a sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

NOU

O restaurante no baixo Pinheiros servirá sa sexta-feira, no sábado e no domingo de Páscoa o Bacalhau assado em sua emulsão com legumes e arroz vermelho (R$ 95). O prato será servido nas três unidades: rua dos Pinheiros, Ferreira de Araújo e Vilaboim.

Serviço: Rua Armando A. Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP – Fone (11) 3562-8003. Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 2609-6939. Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3064-0033. Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das das 12h à 00h

Pobre Juan

Famoso por sua parrilla, o restaurante se destaca pelos cortes de carnes nobres, mas também aposta em ótimos preparos com peixes e frutos do mar. Por lá, a Páscoa terá dois pratos especiais, entre eles o Pirarucu Amazônico (R$ 136), comercializado por comunidades locais da Amazônia para ajudar na conservação da floresta. O prato é servido com farofa crocante na manteiga de garrafa, arroz de coco, purê de banana e molho de moqueca. Também para a ocasião, a casa vai oferecer os Camarões na Brasa (R$ 198), camarões grelhados com molho cítrico de limão siciliano e Risoto al Nero di Seppia.

Serviço: 4 Unidades + Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 20h

Manduque Massas

Para aproveitar o feriado da Páscoa, vale conhecer o restaurante que fica dentro do Mercado de Pinheiros e comandado pela chef Marianne Adania. Excepcionalmente para a data, a casa irá oferecer o Gnocchi de Bacalhau Gratinado (R$ 68), um gnocchi de batatas com mornay de bacalhau, gratinado com queijo parmesão e finalizado com molica. O restaurante também está aceitando para a semana da Páscoa, encomendas da Lasagna de Bacalhau (R$ 177 o quilo), feita com massa fresca, bechamel de bacalhau, bacalhau desfiado e parmesão.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros | Horário de funcionamento: segunda à sábado das 11h às 18h

Marena Cucina

Instalado na antiga residência de Cacilda Becker, o espaço possui um salão amplo. Sob o comando de Mário Martins da Costa Jr. e Samuel Rodrigues, com o chef Denis Orsi à frente da cozinha, o cardápio valoriza ingredientes frescos e locais. Bom exemplo disso é o Baccalà Alla Polignanese (R$ 189), feito com lombo de bacalhau grelhado, servido com tapenade de azeitonas taggiasche e crema de grão-de-bico cozida em caldo de vôngole.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

Piccini

O restaurante italiano Piccini apresenta duas receitas de lasanhas para a Páscoa, disponíveis durante almoço e jantar, nos Jardins. Lasagna di verdure (R$ 94), com beringela, abobrinha, Scamorza defumada e pesto; Lasagna di baccalà (R$ 129), com bacalhau com molho pomodoro e azeitonas pretas. Para o domingo, Carretto di agnello (R$ 179), Carré de cordeiro com risoto de açafrão e a Paletta di agnello (R$ 180), Paleta de cordeiro e Tagliolini na manteiga e sálvia. Para adoçar o paladar com Tortino Di Cioccolato e lamponi (R$38); torta morna de chocolate com framboesa e gelato de baunilha.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49. Jardim Paulista. Horários: Seg: 12h às 15h | 19h às 23h. Ter a Qui: 12h às 15h | 19h às 00h. Sex a Sáb: 12h às 16h30 | 19h às 00h. Dom: 12h às 16h30 | 19h às 22h30.

1 /24 Ama.zo Peruano: Arroz con Mariscos (Ama.zo Peruano: Arroz con Mariscos)

2 /24 Animus: Brandade de namorado curado, azeitona preta, alho negro e tomatinhos na brasa (Animus: Brandade de namorado curado, azeitona preta, alho negro e tomatinhos na brasa)

3 /24 Le Jazz Brasserie: Arroz Caldoso de Bacalhau com páprica, azeitonas, espinafre e ovo mollet (Le Jazz Brasserie: Arroz Caldoso de Bacalhau com páprica, azeitonas, espinafre e ovo mollet)

4 /24 Cantaloup: atum selado (Cantaloup: atum selado)

5 /24 Bar da Dona Onça: Stinco de Cordeiro (Bar da Dona Onça: Stinco de Cordeiro)

6 /24 Belô: Camarão e Pipoca (Belô: Camarão e Pipoca)

7 /24 Otoshi: Black Cod (Otoshi: Black Cod)

8 /24 Capim Santo: Lombo de bacalhau assado com tomatinho confit (Capim Santo: Lombo de bacalhau assado com tomatinho confit)

9 /24 Corrientes 348: Bacalao Parrilero (Corrientes 348: Bacalao Parrilero)

10 /24 Casa Santo Antonio: Bacalhau Mascarpone (Casa Santo Antonio: Bacalhau Mascarpone)

11 /24 Donna: Arancini de Polvo alla Luciana (Donna: Arancini de Polvo alla Luciana)

12 /24 Gero Itaim: Bacalhau confitado (Gero Itaim: Bacalhau confitado)

13 /24 ICI Brasserie: Truta Noisette (ICI Brasserie: Truta Noisette)

14 /24 Les Deux Magots: Bacalhau a Portuguesa (Les Deux Magots: Bacalhau a Portuguesa)

15 /24 Manduque: gnocchi bacalhau gratinado (Manduque: gnocchi bacalhau gratinado)

16 /24 Marena: Bacalhau de Páscoa (Marena: Bacalhau de Páscoa)

17 /24 Mercearia do Conde: Bacalhau com Natas, Arroz de Brócolis e Peras ao Vinho (Mercearia do Conde: Bacalhau com Natas, Arroz de Brócolis e Peras ao Vinho)

18 /24 Modern Mamma Osteria: Paccheri (Modern Mamma Osteria: Paccheri)

19 /24 Nonna Rosa: Baccalá (Nonna Rosa: Baccalá)

20 /24 NOU: Páscoa (NOU: Páscoa)

21 /24 Osso: Menu completo de Páscoa (Osso: Menu completo de Páscoa)

22 /24 Pobre Juan: Pirarucu Amazônico (Pobre Juan: Pirarucu Amazônico)

23 /24 Selvagem: menu para Páscoa (Selvagem: menu para Páscoa)

24/24 Tuy Cucina: Bacalhau e missô (Tuy Cucina: Bacalhau e missô)

Cantaloup

Para comemorar a Páscoa, o Cantaloup preparou um menu especial. Entre as entradas, os clientes podem escolher o Atum selado acompanhado de radicchio, endívia e tomate romanita (R$ 118) ou a Salada de queijo Roquefort, salsão e nozes pecan (R$ 92). Nos pratos principais, o destaque para a Sexta-feira Santa é o Lombo de bacalhau empanado em farinha de amêndoas, servido com arroz de nata e crispy de alho-poró (R$ 205). Já no Domingo de Páscoa, a sugestão é o Stinco de cordeiro cozido lentamente no próprio molho, acompanhado de gateau de cogumelos, échalotes caramelizadas e mini legumes (R$ 198). Para finalizar a experiência, a sobremesa mantém o espírito da data com um toque autoral: Bombom de chocolate 33% ao leite com recheio de creme de tangerina e praliné de amêndoas (R$ 55).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 474 - Itaim Bibi | Tel: (11) 3165-3445

Gero

O restaurante Gero, localizado no primeiro piso do Hotel Fasano São Paulo Itaim, preparou um menu especial para celebrar a chegada da Páscoa, com destaque para massas e pratos com o sabor do mar, sob o comando do chef Lomanto Oliveira. Para iniciar as comemorações, o chef prepara a Salada verde (R$ 89) com creme de queijo e laranja kinkan, uma combinação leve e refrescante para abrir o paladar, e o Creme de amêndoas (R$ 122), que acompanha um macio peito de pato cozido.

Já nos principais, são três opções: o tradicional Bacalhau confitado (R$ 260) com fonduta, alcachofra gratinada e aspargos; a Lasanha com cordeiro assado (R$ 167), e o Risotto de lagosta (R$ 260) servido com tomilho e limão. O grande final fica por conta da sobremesa. O chef aposta na Torta italiana (R$ 58) com mousse de pistache, chocolate e calda de limão siciliano. Por ser um dos restaurantes mais concorridos da região, recomenda-se a reserva antecipada para a data.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7480. E-mail: gero.itaim@fasano.com.br Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h

Le Jazz Brasserie

Bistrô paulistano consagrado, o Le Jazz Brasserie celebra a Páscoa com um prato especial servido exclusivamente em suas quatro unidades (Pinheiros, Jardins, Iguatemi e Higienópolis). Entre os dias 18 e 20 de abril (sexta, sábado e domingo), os clientes poderão optar pelo menu tradicional da casa ou se deliciar com a criação especial do chef para a ocasião: o Arroz Caldoso de Bacalhau (R$103).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros – Telefone: (11) 2359-8141. Segunda a quinta-feira e domingo, das 12h à 0h. Sexta e sábado, das 12h à 1h. Rua Dr. Melo Alves, 734, Jardins – Telefone: (11) 3062-9797. Segunda a quinta-feira e domingo, das 12h à 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Shopping Iguatemi São Paulo – Boulevard, piso térreo – Telefone: (11) 3097-8331. Segunda a quinta e domingo, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu – Telefone (11) 3823-2684. Segunda a quinta e domingo, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h.

Otoshi Izakaya

Para celebrar a Páscoa deste ano, o Otoshi Izakaya traz um prato especial que une a tradição e originalidade: o Gindara SiKyo Miso (R$ 110). Assinado pelo chef Toshi Akuta, o prato tem como estrela o black cod, também conhecido como bacalhau negro, um dos peixes mais nobres do mundo. Marinado no missô especial da casa e depois grelhado, o peixe ganha um sabor delicado e textura macia. O Gindara SiKyo Miso será servido na Sexta-Feira Santa e no sábado.

Serviço: R. Padre Carvalho, 335, Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda à sábado, das 11h20 às 15h e das 18h30 às 22h30. Fecha aos domingos e feriados.

Nica Café

Localizado nos Jardins, o Nica Café oferece para esta Páscoa um brunch que estará disponível nos dias 12, 13, 19 e 20 de abril, das 10h às 15h, pelo valor de R$170 por pessoa (sem alcoólicos) ou R$260 (com espumante e mimosa), no rooftop com vista para o bairro.

Servido em sistema de buffet, inclui frios, pães de fermentação natural, doces, bolos, quiches, frutas, sucos e cookies, entre outros. Também é possível pedir nas mesas ovos de diversos preparos, tapiocas recheadas e o croque monsieur da casa (presunto, emmental, molho bechamel e parmesão), todos feitos na hora. Para beber, água, sucos e uma sessão de cafeteria (além da opção com alcoólicos inclusos).

Os itens são servidos em delicadas estruturas metálicas e louças artesanais.

Serviço: Al. Lorena, 1784 - Jd.Paulista. Necessita reservas Tel. (11) 3898-3860. Horário de funcionamento: Terça à sábado, das 8h às 20h. Domingo e segunda, das 08h às 18h.

Forneria San Paolo

Com mais de 20 anos de tradição na cidade, o restaurante italiano Forneria San Paolo, localizado no térreo do Shopping JK Iguatemi, desenvolveu um menu especial em três tempos para a data, começando pelo fundo de alcachofra gratinado com salada verde como entrada. Tradicional prato da época, o bacalhau em posta é assado no forno com brócolis, alho e azeite extravirgem. A sobremesa oferecida será a torta de mousse de chocolate branco coberta com calda de chocolate ao leite. O menu, disponível desde o almoço da Sexta-Feira da Paixão, 18 de abril, ao jantar do domingo de Páscoa, dia 20, custa R$ 179,90 por pessoa.

Serviço: Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo (Piso térreo) Domingo e segunda, das 11h30 às 23h. De terça a sábado, das 11h30 às 23h30 Telefone: (11) 3152-6240

Les Deux Magots

Les Deux Magots, restaurante francês localizado nos Jardins se preparara para a Páscoa com dois dos mais tradicionais pratos da época, o Bacalhau à Portuguesa e a Brandade de Bacalhau. Além do cardápio completo de preparos franceses, concebidos pelo chef Pacal Valero, a receita do peixe à portuguesa (R$ 189) leva batatas, pimentões amarelos e vermelhos, brócolis, tomatinhos, enquanto a brandade (R$ 75) é feita com o bacalhau desfiado e assado com batatas e creme de leite fresco. Os preparos especiais ficam em cartaz apenas entre os dias 10 e 20 de abril, tanto no almoço quanto no jantar. Para fechar a refeição, a casa conta com algumas sobremesas feitas com chocolate, como as tarteletes, sorvetes e éclair.

Serviço: Rua Colômbia 84, Jardim Paulista Telefone: (11) 3068-0028 De segunda a sábado, das 8h30 às 23h30 e aos domingos, das 8h30 às 22h30

Animus

Para a Semana Santa, a chef Giovanna Grossi traz ao Animus, em São Paulo, uma brandade de peixe curado com maionese de alho negro, coulis de azeitonas pretas e farofa crocante (R$ 65). O prato fica disponível durante uma semana, a partir de 16 de abril. No cardápio, que não divide pratos em entradas ou principais, cada pessoa monta sua própria sequência, descobrindo preparos criativos que destacam vegetais e exploram texturas e contrastes.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros. Telefone: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388 Horário: quarta a sexta, 12h/15h e 19h/23h. Sáb., 12h/16h30 e 19h/23h. Dom., 12h/ 16h30.

Selvagem

Para a Páscoa, o Selvagem, restaurante no Parque Ibirapuera, terá um prato especial criado pelo Chef Filipe Leite. O Bacalhau na brasa com mandioquinha grelhada, salsa rústica de tomate e pimentão, azeitonas e crocante de castanhas brasileiras (R$ 169), preparado com Gadus Morhua da Caxamar, tradicional e conceituada indústria e marca portuguesa de bacalhau. Como sobremesa, Grand pavê de doce de leite e pistache (R$ 39). O menu estará disponível no almoço de domingo, 20 de abril.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Bar da Dona Onça

No coração de São Paulo, o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, celebra a Páscoa com um menu especial que valoriza ingredientes brasileiros. Na sexta-feira, dia 18 de abril, a tradição ganha um toque autoral com a caçarola de bacalhau, preparada com batatas, azeitonas, tomate e ovo cozido da chef (R$ 120). Já domingo, dia 20, o destaque é o cordeiro assado, servido com milho criollo e cogumelos (R$ 120). Para encerrar, a sobremesa Chocólatra promete conquistar os apaixonados por chocolate, com mousse, sorvete, calda e crocante, tudo de chocolate (R$ 40).

Serviço: Edifício Copan - Av. Ipiranga 200 – CJ 27 e 29. Centro - São Paulo (SP). CEP: 01046-925. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Tel: (11) 3257-2016.

Bistrot de Paris

O Bistrot de Paris, restaurante comandado pelo chef francês Alain Poletto, preparou um prato especial para celebrar a Páscoa com todo o sabor da culinária tradicional de um verdadeiro bistrô: Pargo em crosta de sal, finalizado à mesa com um toque de cachaça e beurre blanc (R$ 290/serve 2 pessoas).

A receita segue a tradição francesa de assar o peixe inteiro dentro de uma crosta de sal, garantindo suculência e sabor. O pargo é cozido dentro de uma panela de ferro, envolto em uma camada generosa de sal grosso, que forma uma crosta firme durante a cocção. O grande destaque do prato é a finalização, que acontece na frente do cliente: antes de quebrar a crosta de sal, o chef flamba o peixe com cachaça. Em seguida, os filés são cuidadosamente retirados e montados nos pratos individuais, sendo recobertos com o clássico beurre blanc, um molho cremoso que equilibra a riqueza da manteiga com a leve acidez do vinho branco.

Serviço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista | Tel.: 11.3063-1675

Casa Santo Antônio

Para celebrar a Páscoa, o restaurante Casa Santo Antônio preparou um menu especial que estará disponível entre os dias 18 e 21 de abril. Com pratos inspirados na tradição e ingredientes frescos, o cardápio inclui entrada, prato principal e sobremesa, que podem ser pedidos separadamente ou no menu fechado.

Para começar, a sugestão de entrada é o Carpaccio de polvo ao molho cítrico (R$ 58). Como prato principal, o destaque vai para o Bacalhau Casa Santo Antônio, que combina o peixe com mascarpone, brócolis e batata rosti (R$ 189). Para finalizar, a sobremesa traz uma combinação equilibrada de sabores: Sorvete zabaione com frutas vermelhas, calda de chocolate amargo e hortelã (R$39).

O menu estará disponível no almoço e jantar nos dias 18 e 19 de abril (sexta e sábado), no almoço do domingo, dia 20, e durante todo o dia 21 de abril (feriado de Tiradentes), e os pratos podem ser pedidos individualmente ou no menu fechado por R$ 259.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta | Tel.: (11) 4328-6205

Mercearia do Conde

Para comemorar a Páscoa, a Mercearia do Conde preparou dois pratos especiais que estarão disponíveis entre os dias 18 e 20 de abril. Uma das sugestões é o Bacalhau com Natas, servido com arroz de brócolis e peras ao vinho (R$ 122). Outra opção é o Arroz de Bacalhau do Conde (R$112), preparado com azeitonas, tomate fresco e ovos caipiras.

Serviço: R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204

Osso

A premiada casa de carnes Osso São Paulo terá pratos especiais para a Páscoa. Para a data, chef Victor Cabanas criou duas entradas: crudo de namorado, água de tomate, óleo verde, molho X.O e ovas (R$ 80) e uma croqueta de porco e polvo com aioli de gochujang (R$ 65). De pratos principais, há a opção de cordeiro, milho cremoso e kale crocante (R$ 130) ou robata de camarão rosa, arroz de abóbora com gengibre e caramelo de alho (R$ 125). Para finalizar, bolo chifon grelhado, calda de rum e abacaxi e gelatto de coco (R$ 60). Os pratos serão servidos no domingo de Páscoa, dia 20 de abril. O menu regular também estará disponível.

Serviço: R. Bandeira Paulista 520, Itaim Bibi. Tel: (11) 3167-3816. Horário: de segunda a quinta, das 12 às 15h e das 19h às 23h. Sexta, das 12 às 15h e das 19h30 à 0h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h

1 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

2 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

3 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

4 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame Verônica Kim Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

5 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

6 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame - André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

7 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

8 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

9/9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

Capim Santo

No domingo de Páscoa, o restaurante oferecerá lombo de bacalhau assado sobre purê de grão de bico, acompanhado de espinafre, tomatinhos confit e batatas coradas (R$ 152). E para envolver também as crianças na celebração, o restaurante promoverá um workshop de decoração de biscoitos de Páscoa. Das 12h às 17h, os pequenos poderão soltar a criatividade decorando cookies temáticos em uma mesa montada no jardim, pensada para ser lúdica, colorida e cheia de encanto.

Serviço: Solar Fábio Prado. Tel: (11) 3032-2277. Whatsapp: (11) 98189-0082

Imma

À frente do restaurante está o paulistano Marcelo Giachini, que trocou a carreira em Economia pela gastronomia ao se formar na Le Cordon Bleu, em Paris. Entre as sugestões para a data estão os famosos arrozes da casa que passam a ser preparados exclusivamente com grãos produzidos em solo nacional e provenientes de agricultura familiar, como Arroz de Pato (R$ 104), preparado com mini arroz integral, azeitonas pretas, chips de presunto serrano e ervilhas tortas, e Arroz de Porco (R$ 94), que leva a variedade do grão vermelho, com crispy de pururuca, cebola caramelizada, agrião e limão.

Entre as sobremesas, as sugestões são a tradicional mil folhas (R$ 44) de massa crocante e creme sedoso - e com versão para levar e finalizar em casa e a Banana Caramelada (R$ 44) com creme patissiere.

Serviço: Rua Emmanuel Kant, 58 – Itaim Bibi, São Paulo. (11) 3064-6250. Terça a Sexta: 12h às 15h e 19h às 23h, sábado: 12h às 23h e domingo: 12h às 16h

Bosco

A experiência no Bosco vai da cozinha à arquitetura, como suas massas artesanais e os esboços originais de Niemayer na parede confirmam. Na Sexta-feira Santa, no almoço e no jantar, a cozinha do belo casarão da Rua João Moura expede a Lasagne al baccala' alla vicentina (R$ 93), lasanha com lascas de bacalhau, molho bechamel, tomate confitado e grana padano. No domingo de Páscoa, apenas durante o almoço, é servido um prato clássico italiano para a data: o Agnolotti di Agnelo, agnolotti de cordeiro assado finalizado com a redução do seu próprio molho e manteiga de hortelã (R$ 87).

Serviço: Rua João Moura, 976, Pinheiros. Reservas: (11) 9 3422-9554. Funcionamento: Almoço executivo - terça à sexta das 12h às 15h. Jantar - terça à sexta das 18h às 23h; sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h

Paloma

Entre sexta-feira, 18 e domingo, 20, na calçada do Copan, o casual bar-restaurante no comandado pela chef Gabi Guerriero expede o bacalhau pocheado com creme de alho poró, limão-siciliano e gema curada (R$ 87) e o spaghetti alle vôngole (R$ 69). De sobremesa, Gabi prepara suspiro com flor de laranjeira, creme de chocolate branco com coalhada, compota de maracujá com mel de cacau, manga in natura e manjericão tailandês (R$ 42).

Serviço: Av. Ipiranga, 200, Centro Histórico de São Paulo. De segunda-feira a quinta- feira, das 12hrs às 00h; de sexta-feira, de sexta-feira e sábado, das 12hrs à 1h; de domingo, das 12hrs às 18hrs.

La Casserole

O restaurante francês, um dos mais antigos da cidade, prepara um menu-degustação de cinco etapas (R$ 265) servido no sábado, 19, e no almoço de domingo, 20. A refeição se inicia com taça de espumante harmonizado com dupla de ostras, tartine de salmão defumado com creme azedo ao dill e rúcula selvática, fettuccine com haddock, aspargos verdes, molho champanhe e limão-siciliano e paleta de porco ou filé-mignon com redução de vinho tinto, musseline de batata e farofa de espinafre. O arremate se dá com café gourmand que inclui duas sobremesas: merengue com sorvete de gianduia e choux com creme de marrons e chantilly.

Alguns dos pratos também podem ser pedidos individualmente de sexta, 18 a domingo, 20. A dupla de ostras com taça de espumante custa R$ 51, o Fettucine com haddock, aspargos verdes, molho champanhe e limão-siciliano sai a R$ 149 e a paleta de porco (ou filé-mignon) com redução de vinho tinto, musseline de batata e farofa de espinafre custa R$ 123.

Serviço: Largo do Arouche, 346 – Centro. Horário: segunda apenas almoço das 12h às 15h; terças e quartas das 12h às 15h e 19h às 23h; quinta e sexta das 12h às 15h e 19h à 0h; sábados das 12h30 às 16h e 19h à 0h e domingos das 12h30 às 16h30

Restaurante Fasano

Sob o comando do chef italiano Luca Gozzani, o cardápio de Páscoa servido para o almoço de domingo no Restaurante Fasano começa com o antepasto de Bacalhau na manteiga com creme de grão de bico (R$ 158), seguido do prato principal, Garganelli ao ragu de cordeiro (R$ 214). E para finalizar, como sobremesa o Palito de chocolate (R$ 60).

Nonno Ruggero

Ao subir para o primeiro andar do Hotel, é possível encontrar o Nonno Ruggero, interpretação de Gero Fasano de uma verdadeira trattoria italiana.

Os visitantes que optarem pelo menu especial (R$ 450 + serviço) para o almoço no Domingo de Páscoa, poderão escolher entre quatro pratos principais: a Lasagna de bacalhau com trapanese de tomate e pesto de manjericão, a Porchetta recheada com linguiça fresca e lentinha ao molho de mostarda cremona, o Risoto de pera com nozes e aceto balsâmico ou a Grelhada de frutos do mar com purê de espinafre e gremolata. Além disso, o tradicional buffet de antepastos, saladas e sobremesas estará aberto aos clientes.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone e WhatsApp: (11) 3896-4000. Horário: De segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.