Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Onde assistir aos filmes indicados do Globo de Ouro

Lista reúne títulos já no streaming e estreias previstas antes da premiação

(Divulgação)

(Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 05h37.

Última atualização em 9 de dezembro de 2025 às 05h59.

Os filmes indicados ao Globo de Ouro 2026 foram anunciados nesta segunda-feira, 8, abrindo a maratona do público para a temporada de premiações. A lista reúne produções que já estão disponíveis no streaming, títulos em cartaz nos cinemas e outros que estreiam nas próximas semanas, antes da cerimônia marcada para 11 de janeiro, em Los Angeles.

Considerado um dos principais termômetros do Oscar, o Globo de Ouro volta a chamar atenção pela diversidade de gêneros e nacionalidades entre os indicados. Entre os destaques está o brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que concorre em três categorias, incluindo melhor ator, com Wagner Moura.

Para quem deseja se programar, é possível conferir onde assistir aos principais títulos indicados. As opções variam entre plataformas digitais e salas de cinema.

Indicados a Melhor Filme - Drama

  • “Frankenstein” — disponível na Netflix
  • “Hamnet” — estreia nos cinemas em janeiro de 2026
  • “O Agente Secreto” — em cartaz nos cinemas
  • “Valor sentimental” — estreia nos cinemas em 25 de dezembro
  • “Foi Apenas um Acidente” — em cartaz nos cinemas
  • “Pecadores” — disponível na HBO Max

Indicados a Melhor Filme - Comédia ou Musical

  • “Bugonia” — em cartaz nos cinemas
  • “Nouvelle Vague” — 18 de dezembro nos cinemas
  • “Blue Moon” — sem estreia prevista para o Brasil
  • “Marty Supreme” — estreia nos cinemas em 22 de janeiro
  • “Uma Batalha Após a Outra” — loja Prime Video e Apple TV
  • “No Other Choice” — sem data de estreia definida

Além das produções já disponíveis no streaming, parte dos indicados segue apostando em estreias exclusivas nos cinemas, estratégia comum no período que antecede premiações. Outras obras devem chegar às plataformas digitais apenas após a cerimônia.

O Globo de Ouro 2026 será apresentado pela comediante Nikki Glaser e reunirá alguns dos principais nomes da temporada de filmes.

Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmesStreaming

Mais de Casual

Em “jogo de mentirinha”, Carlos Alcaraz vence João Fonseca

Como é o Lamborghini de R$ 5,8 milhões que acaba de chegar ao Brasil

Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já foram indicados?

Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Mais na Exame

Brasil

Lula lança CNH sem autoescola nesta terça; veja o que muda

Ciência

Cachorros entendem o que os humanos falam — e mais do que você imagina

Esporte

Brasileirão: quais times foram classificados para a Sul-Americana?

Casual

Em “jogo de mentirinha”, Carlos Alcaraz vence João Fonseca