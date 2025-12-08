Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já foram indicados?

O Brasil voltou a ganhar destaque no Globo de Ouro com três indicações para O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, incluindo Melhor Filme de Drama. O longa também foi nomeado a Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura.

As indicações para a premiação foram divulgadas nesta segunda-feira, 8.

Em 2024, a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi destaque nas premiações internacionais e rendeu — pela primeira vez — o prêmio de Melhor Atriz para uma performance brasileira na categoria com Fernanda Torres.

Brasileiros que já disputaram o Globo de Ouro

1960 — “Orfeu Negro”

Melhor Filme Estrangeiro (Vencedor)

1982 — “Pixote: A Lei do Mais Fraco”

Melhor Filme Estrangeiro

Direção de Héctor Babenco

1986, 1989 e 1995 — Sônia Braga

O Beijo da Mulher Aranha (Atriz Coadjuvante)

Indicada por Luar Sobre o Parador

Indicada pela série Amazônia em Chamas

1996 — Daniel Benzali

Melhor Ator em Série de Drama por Murder One

1999 — Fernanda Montenegro e “Central do Brasil”

Melhor Atriz em Filme de Drama

Melhor Filme Internacional (vencedor)

2002 — “Cidade de Deus”

Melhor Filme Estrangeiro

Melhor Direção

2016 — Wagner Moura

Melhor Ator em Série Dramática por Narcos

2025 — Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” (Walter Salles)

Melhor Atriz em Filme de Drama (vencedora)

Melhor Filme de Língua Não Inglesa

2026 — Wagner Moura e "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho)