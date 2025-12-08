Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já foram indicados?

O Brasil voltou a ganhar destaque no Globo de Ouro com três indicações para O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, incluindo Melhor Filme de Drama. O longa também foi nomeado a Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura.
As indicações para a premiação foram divulgadas nesta segunda-feira, 8.
Em 2024, a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi destaque nas premiações internacionais e rendeu — pela primeira vez — o prêmio de Melhor Atriz para uma performance brasileira na categoria com Fernanda Torres.
Brasileiros que já disputaram o Globo de Ouro
1960 — “Orfeu Negro”
- Melhor Filme Estrangeiro (Vencedor)
1982 — “Pixote: A Lei do Mais Fraco”
- Melhor Filme Estrangeiro
- Direção de Héctor Babenco
1986, 1989 e 1995 — Sônia Braga
- O Beijo da Mulher Aranha (Atriz Coadjuvante)
- Indicada por Luar Sobre o Parador
- Indicada pela série Amazônia em Chamas
1996 — Daniel Benzali
- Melhor Ator em Série de Drama por Murder One
1999 — Fernanda Montenegro e “Central do Brasil”
- Melhor Atriz em Filme de Drama
- Melhor Filme Internacional (vencedor)
2002 — “Cidade de Deus”
- Melhor Filme Estrangeiro
- Melhor Direção
2016 — Wagner Moura
- Melhor Ator em Série Dramática por Narcos
2025 — Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” (Walter Salles)
2026 — Wagner Moura e "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho)
- Melhor Ator em Filme de Drama
- Melhor Filme de Língua Não Inglesa
- Melhor Filme de Drama