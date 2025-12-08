Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já foram indicados?

Produção brasileira 'O Agente Secreto' recebeu nomeaçoes em três categorias na premiação, considerada um dos principais termômetros para o Oscar

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11h03.

O Brasil voltou a ganhar destaque no Globo de Ouro com três indicações para O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, incluindo Melhor Filme de Drama. O longa também foi nomeado a Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura.

As indicações para a premiação foram divulgadas nesta segunda-feira, 8.

Em 2024, a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi destaque nas premiações internacionais e rendeu — pela primeira vez — o prêmio de Melhor Atriz para uma performance brasileira na categoria com Fernanda Torres.

Brasileiros que já disputaram o Globo de Ouro

1960 — “Orfeu Negro”

  • Melhor Filme Estrangeiro (Vencedor)

1982 — “Pixote: A Lei do Mais Fraco”

  • Melhor Filme Estrangeiro
  • Direção de Héctor Babenco

1986, 1989 e 1995 — Sônia Braga

  • O Beijo da Mulher Aranha (Atriz Coadjuvante)
  • Indicada por Luar Sobre o Parador
  • Indicada pela série Amazônia em Chamas

1996 — Daniel Benzali

  • Melhor Ator em Série de Drama por Murder One

1999 — Fernanda Montenegro e “Central do Brasil”

  • Melhor Atriz em Filme de Drama
  • Melhor Filme Internacional (vencedor)

2002 — “Cidade de Deus”

  • Melhor Filme Estrangeiro
  • Melhor Direção

2016 — Wagner Moura

  • Melhor Ator em Série Dramática por Narcos

2025 — Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” (Walter Salles)

2026 — Wagner Moura e "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho)

  • Melhor Ator em Filme de Drama
  • Melhor Filme de Língua Não Inglesa
  • Melhor Filme de Drama
Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmes brasileiros

Mais de Casual

Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Porções pequenas viram nova aposta dos restaurantes

Globo de Ouro 2026: com Wagner Moura, 'O Agente Secreto' é indicado a Melhor Filme de Drama

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator

Mais na Exame

Esporte

São Paulo na Libertadores? Chance existe — mas depende de rival

Carreira

Se sente sobrecarregado? Use essas técnicas simples para voltar ao controle e fazer acontecer

Apresentado por EFÍ BANK

O banco mineiro que virou aliado das PMEs e provedores de internet no Brasil

Casual

Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro