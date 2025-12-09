'Five Nights at Freddy's 2' faz US$ 63 mi na estreia, mas não bate original

"Five Nights at Freddy's 2" estreou na última sexta-feira, 5, e já alcançou US$ 63 milhões em bilheteria no primeiro final de semana de estreia. Apesar do bom resultado, a sequência não conseguiu alcançar o original. Lançado em 2023, "Five Nights At Freddy's - O Pesadelo Sem Fim", fez US$ 80 milhões em seu primeiro final de semana em cartaz.

Com um orçamento de US$ 36 milhões, a continuação arrecadou US$ 46 milhões no resto do mundo até o momento, totalizando US$ 109 milhões globalmente.

O filme está sendo exibido em 3.412 cinemas dos Estados Unidos e é o longa que ocupa o primeiro lugar nas exibições domésticas, superando "Zootopia 2" e "Wicked: Parte 2".

Sobre o que é o filme?

"Five Nights at Freddy's" é a adaptação cinematográfica de um jogo de videogame de mesmo nome. O original introduziu ao público o personagem Mike Schmidt, interpretado por Josh Hutcherson. Mike consegue um emprego como segurança noturno em uma pizzaria, mas descobre que o local é aterrorizado por animais eletrônicos assassinos.

Dirigido por Emma Tammi, o filme arrecadou quase US$ 300 milhões ao redor do mundo.

Além do elenco original, a sequência começa quando a irmã de 11 anos de Mike foge para se encontrar com os animatrônicos e desencadeia uma série de aventuras aterrorizantes sobre a verdadeira origem deles. O filme conta com uma nova personagem: Lisa (McKenna Grace), que tem um papel crucial na investigação paranormal contra os novos assassinos.

O roteiro continua sendo de Scott Cawthon, o criador da série de videogames que originou os filmes.