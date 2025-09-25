Casual

Ollee Watch One atualiza relógios Casio clássicos com Bluetooth e rastreamento de passos

Placa de substituição mantém o design original dos modelos F-91W e A158W, mas adiciona integração com apps, sensores e até jogos simples

Relógio Casio: modelo ganha versão inteligente com Ollee Watch One (Getty Images/ David Becker)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06h09.

O tradicional relógio digital Casio F-91W, lançado há 36 anos, e outros modelos retrô ganharam uma atualização tecnológica por meio do Ollee Watch One, uma placa-mãe de substituição que adiciona funções como Bluetooth, rastreamento de passos e jogos simples.

De acordo com informações do site Theverge, a modificação não exige solda e pode ser instalada em cerca de seis minutos.

O kit é compatível com os modelos Casio F-91W, A158W, F-84W, A159W, A171W e W-59. A versão “faça você mesmo” custa US$ 54,99. Já os relógios Casio F-91W-1 e A158W-1 com a placa já instalada foram lançados por US$ 99,99, mas estão esgotados.

Funções adicionadas pela atualização

O Ollee Watch One inclui acelerômetro para contagem de passos, alarme configurável por aplicativo, sensor de temperatura, retroiluminação LED com troca de cores e modo lanterna, além de hora mundial e cinco predefinições de temporizador.

O dispositivo também permite jogos simples, como Blackjack e Ping, em que o usuário controla uma raquete para manter uma bola em movimento na tela segmentada do relógio. Apesar das limitações gráficas, a proposta amplia as funcionalidades dos modelos originais.

A bateria CR2016 garante autonomia de aproximadamente dez meses, inferior aos sete anos estimados pela Casio nos modelos sem modificações, mas compatível com o uso de Bluetooth de baixo consumo.

