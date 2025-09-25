Athleisure por completo: acessórios fitness acompanham a rotina dos brasileiros

Garantir conforto não apenas em casa, mas também na rua, tornou-se inegociável em meio a rotinas cada vez mais corridas. Além dos tênis e das roupas esportivas — tendência batizada de athleisure wear —, os acessórios funcionais passaram a agregar praticidade e otimizar o dia a dia.

O mercado global de roupas, calçados e acessórios esportivos deve alcançar quase US$ 340 bilhões até 2029, segundo relatório da Mordor Intelligence, impulsionado especialmente pela Ásia e Pacífico. No Brasil, a popularização desses itens em compromissos e tarefas não esportivas acompanha o aumento das práticas físicas: pesquisa do Datafolha divulgada em janeiro mostrou que 53% dos brasileiros praticam alguma atividade física.

Design prático conquista o público

Bonés, faixas de cabelo, óculos de corrida e bolsas oversized estão entre os acessórios preferidos dos consumidores. O apelo vai além da estética: são peças que entregam utilidade em diferentes contextos.

As bolsas de academia, por exemplo, oferecem espaço para garrafas de água, tênis e toalhas, mas também ganharam espaço no ambiente de trabalho, facilitando o transporte de notebooks, cadernos e até marmitas.

Relógios esportivos também se tornaram objetos de desejo. Os smartwatches, que contam calorias, monitoram a frequência cardíaca e analisam a qualidade do sono, caíram no gosto do público graças ao avanço das tecnologias de saúde. A estimativa da Surfshark é que 13,5 milhões de brasileiros utilizem o dispositivo já em 2025.

O mesmo fenômeno ocorre com os óculos de corrida, que migraram das pistas para praias, piqueniques e passeios cotidianos. Relatos de maior conforto e melhora da visão em dias ensolarados, aliados a preços acessíveis — a partir de R$ 60 —, ampliaram a presença do acessório no dia a dia.

Com a inserção dos itens esportivos na rotina, especialmente óculos de sol, cresce também a importância de avaliar a qualidade dos produtos. A escolha consciente garante não apenas estilo e praticidade, mas também segurança e bem-estar.