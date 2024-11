Casio lança anel-relógio em comemoração aos 50 anos do 1º modelo digital

Tradicional marca de relógios, a Casio está se aventurando em um novo mercado: o de anéis-relógio.

Para comemorar os 50 anos de seu primeiro relógio digital, a companhia japonesa lançou o Casio CRW-001-1JR, que tem o visual clássico dos relógios digitais da empresa com design retrô.

Esqueça as funcionalidades oferecidas pelo Galaxy Ring, da Samsung, como monitoramento cardíaco. No modelo da Casio, existe uma luz para visualizar melhor o display e um alarme que, em vez de tocar um som, pisca o visor.

O Casio CRW-001-1JR é vendido em tamanho único, com diâmetro interno de 20mm e está disponível no mercado japonês a um preço sugerido de 19,800 ienes (algo em torno de R$ 740 em conversão direta).

Casio recria o Casiotron

Há 50 anos, a Casio inovou no mercado com o lançamento do Casiotron, o primeiro relógio digital do mundo com um calendário automático. Desde então, a marca japonesa segue inovando com relógios altamente originais com um portfólio mais de 5.500 modelos de relógios. Desde o primeiro Casiotron, foram vendidos 1,6 bilhão relógios em todo o mundo.

Agora, completando meio século de existência, a companhia japonesa investe em inovação, design e tecnologia de ponta para continuar cativando as gerações atuais.

A marca continua investindo em novidades para o universo fitness, geek e feminino, além de modelos de alta performance em condições extremas.

Em comemoração ao seu 50º aniversário, a Casio anunciou o lançamento de um novo modelo que recria o lendário Casiotron QW02, o primeiro relógio digital do mundo com uma função de calendário automático.

O original foi um marco em 1974, introduzindo uma nova era de funcionalidade e praticidade em relógios. Ao criar o conceito de um relógio de pulso totalmente automático, o Casiotron não apenas exibia horas, minutos e segundos, mas também ajustava automaticamente o mês, a data e o dia da semana, eliminando a necessidade de ajustes manuais mensais.

Agora, em 2024, a marca recriou este clássico e o novo relógio, TRN-50, está disponível em uma edição limitada de 4 mil unidades em todo o mundo.