Nostalgia na fotografia: Kodak lança câmera vintage com impressora

Poucas marcas têm um recall tão forte quanto a Kodak, sinônimo de papel fotográfico até os anos 1990, e que hoje trabalha principalmente com softwares e sistemas de impressão. Em um resgate das raízes, a empresa lança agora uma divertida e prática máquina fotográfica.

A linha Kodak Mini Shot Retro faz parte da categoria Kodak Photo Printers, de impressoras. A empresa anuncia as câmeras como dois produtos em um: câmeras instantâneas e impressoras de fotos bluetooth. A novidades está sendo trazida pela Brazil Electronics, importadora especialista em marcas tradicionais.

A companhia espera atingir um patamar de vendas de 10.000 unidades mensais no país até o final do ano, em parceria exclusiva com a rede Fast Shop no segmento de varejo eletroeletrônico para comercialização dos produtos.

Visual vintage com recursos digitais

O que a nova câmera que imprime, uma espécie de Polaroid da Kodak, tem de diferente? Em primeiro lugar, o visual vintage das máquinas analógicas de filme fotográfico, com a tradicional cor amarela da marca. Para quem viveu aquela época, difícil resistir a esse apelo emocional.

Mas os recursos digitais nos lembram dos tempos em que vivemos. É possível tanto tirar fotos pelas câmeras e imprimir como fazer a impressão de imagens diretamente do celular, tanto para Android como para iOS.

As câmeras também já vêm com flash automático, espelho selfie e autofoco. Também é possível aplicar filtros diretamente na câmera, entre Normal, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, Monochrome, Sketch e Sephia. O fotógrafo pode ainda escolher se vai querer bordas e desenhos nas fotos.

A linha contempla dois modelos: a Mini Shot Retro 2, uma câmera instantânea 10 MP, com foto printer bluetooth com tecnologia 4PASS e formato retangular 3X2 polegadas, e a Mini Shot Retro 3, uma câmera instantânea 10 MP, com foto printer bluetooth com tecnologia 4PASS, com forma quadrada 3X3 pol.

Fotos resistentes à água e toque com os dedos

Os dois modelos já vêm com mais de 60 fotos e funcionam como impressoras sem fio portáteis e câmeras digitais com bateria de lítio recarregável. Segundo a empresa, o maior diferencial das câmeras são a praticidade, a qualidade das imagens e o custo de suprimentos, já que o preço de cada foto impressa acaba sendo de 3 reais.

As imagens trazem alto contraste, pois são impressas na tecnologia proprietária dye sublimation 4 PASS. Esta tecnologia é a mesma utilizada em provas de cor na indústria gráfica e na impressão de exames médicos de imagem.

E o que é melhor: as fotos também têm maior durabilidade, graças a uma laminação plástica resistente à água e ao toque dos dedos. “Certamente as fotos podem chegar aos seus netos com qualidade, tal como as outras fotos da Kodak de seus pais e avós chegaram a você”, diz Fernando Perfeito, diretor de marketing e vendas da Brazil Electronics.

Um mercado de 3 bilhões de dólares

Segundo levantamento do instituto de pesquisa Dataintelo, o segmento fotográfico vem registrando um aumento das vendas de câmeras tradicionais e instantânea, com a possibilidade de alcançar 3 bilhões de dólares até 2030.

O dado mostra um movimento de mercado que contribui para explicar o sucesso das câmeras da Kodak que já acontece em outros países. Somente nos Estados Unidos, pela Amazon, foram vendidas mais de cinco milhões de unidades desta linha de produtos da marca em 2023.

De acordo com Fernando Perfeito, Diretor de Marketing e Vendas da Brazil Electronics, as câmeras estão ganhando espaço no mercado por reunirem nostalgia e modernidade. “Assim como já ganharam destaque no mercado internacional, estas câmeras devem conquistar o coração dos brasileiros. A Kodak é uma marca querida que está presente na vida da maioria das pessoas por meio de álbuns fotográficos.”

Os preços de lançamento são: Mini Shot Retro 2 (a partir de 1.599 reais) e Mini Shot Retro 3 (a partir de 1.699 reais). A caixa com 30 fotos sai por 109,90 reais.