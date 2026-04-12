Oficina aposta em acessórios de couro na coleção de inverno

A Oficina vem se consolidando como a marca masculina premium do grupo Azzas, com uma proposta de básicos com informação de moda, confeccionados em materiais de alta qualidade. Em um momento em que o excesso perde espaço para escolhas mais duradouras, o couro desponta como aposta para o inverno.

A marca acaba de lançar Leathers, a nova linha de acessórios para “acompanhar o ritmo do homem contemporâneo”. A coleção traz mochilas, malas, necessaires e mocassins, peças que expandem seu repertório de clássicos com projeção de triplicar as vendas da categoria até o fim de 2026.

Os acessórios surgem com compartimentos inteligentes e estrutura leve. Foram pensados para deslocamentos urbanos e viagens curtas. Entre as peças destaca-se o mocassim Pierre, versão do clássico calçado com linhas limpas e construção cuidadosa. A mochila e a mala de viagem batizadas de New York trazem a proposta de um desenho minimalista para a vida prática.

Mala de viagem: elegância para a vida prática (Oficina/Divulgação)

Resposta ao cliente

O lançamento da linha Leathers acontece em um momento de reafirmação da marca. Oficialmente, ela passa a se chamar apenas Oficina, sem mais o vínculo com a Reserva. Até o domínio do site vem com o nome simples. Sinal de maturidade de uma marca que conquistou seu espaço.

No ano passado, a Oficina apresentou crescimento expressivo, acima de 30 % em todos os canais, “com ótimo posicionamento e execução no segmento premium”, segundo o comunicado de resultados. “Apesar de ser uma marca mais recente, a cada ano tem demonstrado forte geração de desejo no público masculino mais premium”, aponta o relatório.

Dentro de um portfólio completo para o consumidor masculino, a Oficina vê nos acessórios, em especial nos calçados, uma ótima oportunidade de crescimento.

“A linha de calçados e acessórios em couro é um pilar estratégico central para os próximos anos. Existe um cliente brasileiro que sempre soube o que queria e foi buscar fora do país porque não encontrava aqui. Estamos evoluindo essa categoria da Oficina para ser a resposta a esse cliente”, afirma Gabriel Zandomênico, sócio-fundador da Oficina.