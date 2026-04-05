A moda minimalista da Egrey ganha novo endereço em São Paulo

A Egrey já fazia uma moda elegante minimalista muito antes do termo quiet luxury virar trend. A marca fundada por Eduardo Toldi em 2011 vai agora mudar de endereço. Do ponto de venda até agora localizado na rua da Consolação, nos Jardins, vai agora para uma nova loja de quase 500 metros quadrados na vizinha alameda Lorena.

A mudança será celebrada com um coquetel para convidados no próximo dia 23 de abril. A nova loja tem projeto assinado pelo Metro Arquitetos Associados. A Egrey continua também com a loja no shopping Iguatemi, também em São Paulo. Conta também com e-commerce e está presente em 45 multimarcas.

A Egrey não divulga números de vendas, apenas de crescimento, que foi de 30% no ano passado. A grade tanto do feminino como do masculino cresceu consideravelmente desde a abertura da marca. A Egrey chega a produzir 1000 peças de um mesmo modelo. Confira a entrevista com Toldi.

Qual era o conceito da Egrey em 2011?

A ideia de fundar a Egrey nasceu, acima de tudo, de um desejo pessoal: encontrar peças que equilibrassem elegância, contemporaneidade e praticidade para o ritmo real da vida urbana. Percebi que existia um nicho vazio em São Paulo e no Brasil para atender mulheres que buscavam alta qualidade, facilidade de uso com voltagem de moda e sofisticação sem ostentação. Sempre gostei da ideia de estar ao lado dessa mulher.

Esse propósito mudou ao longo dos anos? Como você viu a evolução da moda e dos seus clientes?

O propósito não, mas a clientela, sim. Com o tempo vi nosso público crescer e se diversificar em idade e gênero, tornando-se cada vez mais informado e exigente, evolução que acompanho muito de perto subindo a régua a cada coleção. E olhe que os desafios são muitos. Empreender no Brasil não é um caminho fácil. A indústria têxtil do Brasil se reduziu muito e tivemos de buscar fornecedores fora do país. Foi um trabalho árduo e complexo. Tivemos de convencê-los a trabalhar com quantidades menores, calendários invertidos além de todas as barreiras logísticas e tributárias do Brasil. Sem políticas de incentivo e com juros altos, a gestão precisa ser impecável para entregar o produto que acreditamos e queremos.

Para quem é a moda da Egrey? Quem é a mulher e o homem que veste Egrey?

A Egrey é uma marca atenta às muitas nuances da nossa maneira de viver, de tratar a sensualidade, de viver nossa alegria e de lidar com nossa cultura. Sinto que nossa relevância está justamente nas nuances. Nosso cliente procura uma roupa que o vista na correria das cidades, e que possa acompanhá-lo também em suas férias de verão, em qualquer lugar do mundo. O desafio da marca é produzir com excelência.

Você e a marca sempre foram muito discretos. Em tempos de redes sociais, faz falta fazer mais barulho?

Sempre soube, e agora comprovei, que para se fazer ouvir o melhor é falar baixo. Tem dado certo. Sinto que o mercado, especialmente o de luxo, vem perdendo fôlego enquanto aumenta preços para bancar publicidades astronômicas e pontos de venda monumentais. Nós preferimos a força do boca-a-boca e na satisfação real de quem usa a nossa roupa. Não queremos que os nossos clientes paguem mais caro para custear desfiles ou influenciadores que nem sempre têm credibilidade.

Você gosta de fazer parceria com nomes como Gloria Kalil e Lucas Nascimento. Qual a importância das colaborações?

Colaborações bem escolhidas oxigenam a marca. Nossas parcerias nascem de uma admiração mútua e de valores compartilhados. Gosto de trabalhar com pessoas tão exigentes como nós.

Você não participa de semanas de moda. Por quê?

Nunca senti essa demanda por parte da minha clientela. Prefiro focar em outros desafios mais perto dela e das necessidades dela. Agora, por exemplo, estou partindo para uma loja maior, com muitas linhas novas, como uma linha de pijamas, de roupas de festa, mais acessórios, mais variedade de produtos. Essa loja vai impulsionar nossa presença no varejo físico, no online e no atacado. Novos investimentos para novas lojas e melhorias no nosso site já estão no horizonte. É um convite para que continuem acompanhando nossa história. Aguardem.