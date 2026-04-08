Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O duelo entre Adidas retrô e Nike futurista para os uniformes da Copa do Mundo 2026

Enquanto a Adidas investe em referências culturais e nostalgia dos anos 90, a Nike dá destaque para o tecido feito de resíduo têxtil reciclado

Uniformes da Copa 2026: como Nike e Adidas fizeram escolhas diferentes para o mesmo evento

Uniformes da Copa 2026: como Nike e Adidas fizeram escolhas diferentes para o mesmo evento

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11h09.

A poucos meses da Copa do Mundo de 2026, Adidas e Nike divulgaram suas coleções de uniformes e mostraram como o mesmo evento pode levar a duas entregas bastante diferentes.

A Copa deste ano tem um apelo particular. Como será disputada em três países — Estados Unidos, México e Canadá —, a expectativa é de engajamento maior do que o habitual e, junto com isso, uma identificação mais forte com os produtos.

É um momento oportuno. A camiseta de futebol já saiu dos estádios há algum tempo e hoje circula tanto como roupa esportiva quanto como expressão de estilo, impulsionada por tendências como o #blokecore e #brazilcore, que juntas já somam mais de 100 mil visualizações no TikTok.

Adidas e as referências culturais

As primeiras camisas da Adidas para a Copa seguem o caminho esperado: Argentina em azul e branco listrado, Espanha no vermelho tradicional, Alemanha no branco de sempre. A tecnologia aparece, é claro, com os tecidos com ventilação avançada e absorção de suor.

Mas é nas reservas, anunciadas agora em abril, que a marca parece ousar um pouco mais. A novidade é o retorno do logo Trefoil, o trevinho clássico que a marca havia aposentado das camisas de seleção após a Copa de 1990.

As camisetas têm uma estética visivelmente inspirada no visual retrô dos anos 90, além das referências culturais aos países que representam.

A da Argentina, por exemplo, traz arabescos florais em azul sobre fundo preto, inspirados na arte tradicional do país, enquanto a da Itália remete aos blazers de alfaiataria usados pela seleção em celebrações.

Seleções patrocinadas pela Adidas carregarão o logotipo "Trefoil" nas camisas reservas para a Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Adidas)

A Nike e o futuro

A Nike foi pelo outro lado, em que a tecnologia e o apelo futurista são protagonistas. A gigante do sportswear apostou mais fichas em novos materiais e desempenho técnico, com os uniformes produzidos a partir de resíduos têxteis reciclados.

Batizado de Aero-FIT, o tecido foi desenvolvido ao longo de três anos e meio e parte de um processo químico que transforma roupas descartadas em novas fibras. Segundo a Nike, ele nasceu de uma demanda dos próprios atletas, que se queixavam do calor durante treinos e jogos.

Além dos atletas, o Aero-FIT também tenta responder a pressão da indústria por processos mais circulares. A reciclagem têxtil ainda representa menos de 1% da produção global de fibras, e parte do uniforme — escudos e acabamentos — segue fora do processo. A Copa será o primeiro teste em escala real para a tecnologia.

A Nike é a responsável pelo uniforme de 12 seleções, incluindo o Brasil. Para a nossa seleção, a marca resgatou a "Amarelinha" clássica — amarelo-canário com detalhes em verde —, um retorno à identidade visual tradicional da seleção após temporadas com conceitos mais diferentes.

A Nike revela os uniformes para 2026, projetados com a tecnologia Aero-FIT, trazendo a moda circular para o maior palco do futebol mundial. (Reprodução/Nike)

O que esperar da Copa 2026

A Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho e vai até 19 de julho, deve ser a mais rentável da história do esporte.

Segundo levantamento da Sports Value, a receita total do evento deve ultrapassar US$ 10,9 bilhões — cerca de R$ 58,7 bilhões —, um crescimento de 56% em relação à Copa do Qatar, que gerou US$ 7 bilhões. O novo formato, com mais seleções e jogos distribuídos entre três países, é o que alavanca essa expansão.

O Brasil estreia na Copa 2026 no dia 13 de junho (sábado), contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:exame.coreEsportesCopa do MundoFutebolModa

Mais de Casual

Turismo de padarias ganha espaço nos hotéis

Golpe de mestre: por que as pessoas ainda caem na armadilha dos vinhos falsos?

Oscar de 2027 será o último na TV tradicional — e já tem data e cronograma

O hotel de luxo que 'fabrica' oxigênio para os jogadores do Flamengo no Peru

Mais na Exame

Economia

Galípolo diz que BC adotou 'rito estrito' em liquidação do Master

Negócios

Aos 91 anos, primeira churrascaria do Brasil quer abrir franquias e ultrapassar os R$ 20 milhões

Tecnologia

A loja do seu Kindle vai parar de funcionar? Descubra quais aparelhos serão descontinuados

Mercados

Petrobras tomba na bolsa, mas petróleo barato pode jogar a favor da empresa