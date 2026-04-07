Como o tênis pode virar pilar do mercado de luxo no Brasil

O público do mercado de luxo brasileiro não tem apenas interesse em moda ou moradia, mas também em experiências. A tese é base do modelo de negócio da Turn On the Light, que construiu um ecossistema ao redor do tênis.

A empresa tem mais de cinco anos de atuação em Madrid e nos principais torneios do circuito mundial. O principal objetivo é estabelecer uma curadoria de eventos e agenda de viagens dentro do mercado de luxo e entretenimento.

Como a agência opera internacionalmente

À frente da operação está Tico Sahyoun, sócio idealizador da agência. Para construir a reputação da turn On The Light, o executivo garantiu a participação nos torneios mais relevantes do mundo, como Madrid, Monte Carlo, Roma e o ATP.

“Não se trata apenas de assistir ao jogo, mas de viver o tênis como uma experiência completa, dentro e fora da quadra”, comenta Tico sobre a missão da empresa.

E para garantir diferencial competitivo, a Turn On The Light foca em torneios com vivências que envolvem gastronomia, prática esportiva e o principal: networking.

Produtos que acompanham o consumidor do mercado de luxo

A Turn On The Light parte de um princípio: o tênis como território de conexão — entre pessoas, marcas e histórias que se encontram em ambientes cuidadosamente desenhados.

A proposta acompanha uma mudança no comportamento do consumidor de alto padrão, que hoje busca pertencimento, repertório e experiências memoráveis — muito além do consumo.

“O tênis hoje é uma plataforma central dentro da Turn On The Light. Nosso público consome, vive e valoriza esse universo — e queremos seguir evoluindo com novas propostas”, conclui Tico.