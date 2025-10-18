Oest, nova startup de saúde feminina, quer melhorar a experiência da menopausa

As brasileiras agora contam com uma nova aliada durante a menopausa. A Oest, startup de saúde feminina criada em São Paulo, anunciou em outubro o início de suas operações. A empresa surge com o propósito de ressignificar a experiência do último ciclo menstrual para as cerca de 30 milhões de brasileiras que vivem o climatério.

Fundada por Luca Mameri, Sharon Hess, Patricia Pessoa e Susan Betts, a Oest defende uma abordagem sem tabus, com informação qualificada e apoio coletivo. Mais do que uma empresa de produtos, o grupo se posiciona como uma comunidade dedicada ao bem-estar feminino.

A startup aposta em ciência e tecnologia para transformar a vivência da menopausa, promovendo saúde e qualidade de vida. Por meio de um algoritmo proprietário que analisa sintomas e histórico de saúde, a Oest desenvolveu a Oest Única, uma fórmula fitoterápica, não hormonal, manipulada e personalizada.

Com 10 mil combinações possíveis, a composição reúne ativos com comprovação científica e tem como objetivo aliviar vários sintomas simultaneamente, na medida certa para cada mulher. No futuro, a tecnologia será aprimorada com o uso de inteligência artificial, tornando o cuidado ainda mais individualizado.

“Foram mais de dois anos de pesquisa e desenvolvimento conduzidos por um grupo multidisciplinar para chegar a soluções que respeitam a individualidade de cada mulher. Em um contexto tão vasto de impactos causados neste período, essa personalização é fundamental. Nosso objetivo é construir um dos maiores datasets de saúde feminina do climatério no Brasil, e isso muda o futuro do cuidado”, afirma Mameri.

Produtos voltados ao bem-estar no climatério

Os fitoterápicos da marca contam com a validação de um conselho técnico formado por especialistas: o ginecologista Dr. Ivaldo Silva, a nutricionista Dra. Patricia Campos Ferraz, a bioquímica Dra. Lydia Fumiko Yamaguchi e a farmacêutica Dra. Iluska Torezani, responsável pelo desenvolvimento das formulações.

Além do Oest Única, outros produtos buscam atender às necessidades comuns do climatério como o Oest Forte, suplemento 3 em 1 que combina Whey Protein, Creatina e Colágeno BODYBALANCE em uma única fórmula, com 28 gramas de proteína por dose. Voltado à manutenção da massa muscular, densidade óssea e energia física.

E o Oest Espuma e Oest Hidrata, soluções íntimas não hormonais que combatem o ressecamento vaginal — condição que afeta cerca de 50% das mulheres na menopausa —, com foco em hidratação profunda por meio de ácido hialurônico e óleos brasileiros.

No Brasil, a idade média de início da menopausa é aos 48 anos

A menopausa ocorre quando os ovários interrompem a produção hormonal e pode ser confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruação. O processo é precedido pelo climatério, fase de mudanças hormonais e fisiológicas significativas.

De acordo com o Estudo Brasileiro de Menopausa (2022), publicado na revista científica Climateric, a idade média da última menstruação no país é de 48 anos. Durante essa transição, 73,1% das mulheres relatam sintomas como ondas de calor, suores noturnos, insônia, fadiga e névoa mental — que podem impactar diretamente a qualidade de vida.

A pesquisa, que ouviu 1,5 mil mulheres entre 45 e 65 anos, também aponta que apenas 52% buscam algum tipo de tratamento, e 22% recorrem à terapia de reposição hormonal. Muitos abandonam o cuidado nos primeiros meses, principalmente devido a efeitos colaterais como sangramento e dor nas mamas.