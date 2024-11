Esse é o esporte que mais cresce no mundo — e não é o beach tennis

O padel, também conhecido como “o esporte que mais cresce no mundo”, conquistou milhões de adeptos e está em plena expansão. Em 2023, o esporte alcançou a marca de 25 milhões de jogadores ativos espalhados por 110 países, com mais de 40 mil quadras em operação. Com uma projeção de crescimento de 26% até 2025, o padel é mais do que um simples jogo: tornou-se um fenômeno cultural, social e econômico global. As informações são do Financial Times e do Outfiled Inc.

O que torna o padel tão popular é sua acessibilidade. Jogado em quadras menores que as de tênis, com paredes de vidro que ampliam a dinâmica das jogadas, o esporte combina estratégia, interação social e diversão. É sempre jogado em duplas, o que incentiva a formação de comunidades e o espírito de equipe.

As origens do padel

O padel foi criado em 1969 por Enrique Corcuera, um empresário mexicano que decidiu construir uma quadra reduzida em sua casa em Acapulco por falta de espaço para uma quadra de tênis convencional. O formato inovador, com paredes que mantêm a bola em jogo por mais tempo, rapidamente conquistou adeptos e, nos anos 1970, foi levado à Europa por Alfonso von Hohenlohe, que popularizou o esporte na Espanha.

Desde então, o padel cresceu exponencialmente, especialmente na Espanha e na Argentina, que hoje dominam o cenário profissional do esporte. Na Espanha, é o segundo esporte mais popular, com cerca de 3,7 milhões de jogadores, atrás apenas do futebol. Países como Itália, Suécia e Bélgica também estão emergindo como novos polos importantes para a modalidade.

Popularidade no Brasil

No Brasil, o padel ganhou força inicialmente no Sul do país, mas rapidamente se expandiu para outras regiões. Hoje, é organizado pela Confederação Brasileira de Pádel (Cobrapa), responsável por competições nacionais e pela seleção brasileira de padel. O esporte tem atraído cada vez mais praticantes, incluindo figuras conhecidas, como Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que declarou ser fã da modalidade.

O padel se destaca por ser inclusivo e acessível, atraindo tanto iniciantes quanto jogadores experientes. Por ser jogado em duplas, promove a interação social e é ideal para famílias, grupos de amigos e comunidades esportivas.

O impacto econômico do padel

O mercado global de padel foi avaliado em US$ 327 milhões (R$ 1,9 bilhão) em 2022 e deve crescer 9,6% ao ano até 2027. Este crescimento é impulsionado principalmente pela venda de raquetes, calçados e acessórios, além da construção de novas quadras em diversas partes do mundo. Grandes marcas esportivas, como Adidas e Nike, já lançaram linhas exclusivas para o padel, enquanto marcas especializadas, como a espanhola Nox, continuam a expandir sua presença no mercado.

Eventos de grande porte, como a Hexagon Cup, também impulsionam o esporte. Criada em 2023, a competição contou com um prêmio de €1 milhão (R$ 5,6 milhões) e reuniu equipes gerenciadas por estrelas como Rafael Nadal e Andy Murray. O sucesso atraiu patrocinadores como Adidas, que apoiará a próxima edição, prevista para 2025.

O futuro do padel

A projeção de crescimento do padel não se limita ao número de quadras ou jogadores. O esporte está criando um pipeline de talentos que promete renovar o cenário esportivo global. Atualmente, 54% dos jogadores de padel têm 26 anos ou mais, mas o número de jovens aderindo à modalidade cresce rapidamente, especialmente em países europeus e na América Latina.

Com sua combinação única de acessibilidade, competição e socialização, o padel está conquistando novos adeptos a cada dia. Seja para praticantes ocasionais, que buscam diversão e saúde, ou para atletas profissionais, que encontram no esporte uma plataforma para crescer, o padel tem tudo para se consolidar como uma das principais modalidades esportivas do futuro.

O padel como fenômeno social e cultural

Além de sua popularidade esportiva, o padel se destaca como uma atividade social. Eventos como “padel parties”, realizados com música ao vivo e DJs, têm atraído jovens e famílias em países como o Reino Unido e a Espanha. Clubes exclusivos e hotéis de luxo têm substituído quadras de tênis por quadras de padel, destacando o apelo do esporte entre diferentes públicos.

À medida que o padel continua a crescer, sua influência nas comunidades esportivas e no mercado global se fortalece. A mistura de diversão, competitividade e inclusão faz do esporte uma das modalidades mais promissoras da atualidade.