Torneio de luta de travesseiros em São Paulo dará prêmio de R$ 5 mil; entenda

A Pillow Fight, luta de travesseiros em inglês, se tornou modalidade e tenta ser reconhecida no cenário internacional como esporte. Em abril, o Brasil será sede da competição, que ocorre durante o Arnold South America 2024, evento de nutrição e bem-estar, que acontece em São Paulo.

A edição deste ano tem 50 atletas inscritos, e o vencedor leva um prêmio de US$ 1 mil, equivalente a pouco mais de R$ 5 mil.

Na modalidade, que surgiu na Flórida, nos Estados Unidos, em 2018, os lutadores substituem as tradicionais luvas por travesseiros. Os competidores ficam dentro de um ringue, octógono ou outra plataforma que seja apropriada para o duelo, e o objetivo principal, segundo o CEO do Pillow Fight Championship, Steve Williams, é entreter o público.

Os Estados Unidos foram os primeiros a oficializar a tradicional guerra de travesseiros como uma disputa com regras, premiações e materiais específicos. Os praticantes de Pillow Fight costumam ser lutadores de outras modalidades que acabam buscando novas opções de carreira. O muay thai, o MMA, o jiu-jítsu e o boxe são os tipos de lutas que mais entregam atletas para a guerra de travesseiro.

Uma das principais diferenças da luta de travesseiros para outras modalidades de combate é a técnica usada. O Pillow Fight Championship de 2024 no Brasil também terá um dia dedicado para a apresentação de crianças e um espaço para que o público possa treinar as habilidades na luta de travesseiros. O evento ocorre de 5 a 7 de abril no Expo Center Norte – Octógono Pillow Fight, em São Paulo.