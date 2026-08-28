O relógio de R$ 82 mil que precisa ser montado pelo próprio dono

Existe um relógio de mesa novo no mercado que só funciona depois que o próprio comprador o constrói com as mãos. O Nostromo chega em 222 peças soltas, dentro de uma caixa que também traz ferramentas e um manual ilustrado de 250 páginas, com vídeos acessados por QR code. Só depois de um processo de montagem que costuma levar cerca de dez horas o mecanismo passa a funcionar como relógio. O preço parte de CHF 12.000, sem impostos, valor que hoje equivale a cerca de R$ 82.600.

A lógica de vender o relógio desmontado é a marca registrada da Maison Alcée, casa francesa fundada em 2021 pelo casal Alcée e Benoît Montfort, responsável por construir o mecanismo em parceria com a MB&F. Batizado em referência à espaçonave do filme Alien, o Nostromo é a primeira colaboração direta entre as duas marcas, ainda que a MB&F já revendesse peças da Maison Alcée havia algum tempo em suas lojas, as M.A.D.Galleries.

Uma casa que vende peças para montar

O kit chega com as 222 peças organizadas em bandejas, ferramentas de montagem e o manual ilustrado que guia o comprador durante o processo (Divulgação)

Antes do Nostromo, a Maison Alcée já havia desenvolvido o Persée, seu primeiro relógio de mesa vendido como kit, com 233 peças e estrutura circular. O Persée passou por diferentes versões ao longo dos últimos anos, entre elas uma edição premiada no Grand Prix d'Horlogerie de Genève de 2023, um dos principais reconhecimentos do setor, e uma versão exclusiva para a Hodinkee, batizada de Persée Fantôme e limitada a 25 unidades.

Alcée Montfort, engenheira de formação que passou por Hermès, Cartier e TAG Heuer antes de fundar a própria marca, costuma descrever o processo de montagem como um projeto de relojoaria genuíno, apoiado por instruções detalhadas e por um grupo de acompanhamento via WhatsApp para quem compra o kit.

O que muda na montagem do Nostromo

O relógio traz gravada a inscrição "15 Years M.A.D Gallery — 50 pieces", referência à edição limitada e ao aniversário da rede de galerias da MB&F (Divulgação)

Para o Nostromo, a Maison Alcée manteve a mecânica de base do Persée, mas o design ficou a cargo de Maximilian Maertens, designer da MB&F. Ele girou o mecanismo na horizontal e acrescentou três pernas de formato orgânico, inspiradas na estética do artista H.R. Giger, o que muda completamente a forma como as peças se encaixam durante a montagem. O relógio final se apoia sobre essas três hastes e pode girar sobre elas depois de pronto, com o mostrador inclinado para facilitar a leitura das horas.

Entre as peças que o comprador monta estão um anel central azul pavão, ponteiros pretos, um contador de segundos independente às três horas e um mecanismo de badalada que soa sob demanda. A reserva de marcha chega a 14 dias, e o conjunto pesa 760 gramas depois de montado.

Nenhuma experiência prévia é exigida

Apesar da quantidade de componentes, a marca garante que o Nostromo pode ser montado por qualquer pessoa, mesmo sem formação em relojoaria. Apenas o órgão regulador do mecanismo já sai pré-montado de fábrica, e todas as demais 222 peças ficam por conta do comprador, com o apoio das ferramentas incluídas no kit e do manual passo a passo. Ao final do processo, o relógio recebe um certificado personalizado em nome de quem o montou.

O Nostromo é uma edição limitada a 50 unidades e integra as comemorações dos 15 anos da M.A.D.Gallery, rede de galerias da MB&F dedicada a peças de design mecânico. A venda acontece nas unidades da M.A.D.Gallery em Genebra e em Dubai, além dos espaços MB&F LAB espalhados pelo mundo.