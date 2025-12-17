A marca de moda que pertence há 50 anos à Hermès — e que poucos sabem

Conhecida pelas peças de couro feitas à mão e longas filas de espera para conseguir comprar uma bolsa, a francesa Hermès também possui um legado nos calçados pouco conhecido com a marca britânica John Lobb. Com mais de 150 anos de história, a empresa foi fundada por John Lobb, um jovem aprendiz de fabricante de botas.

A história da empresa remonta ao início do século XIX. Lobb iniciou sua jornada como aprendiz na Cornualha e, em 1851, fez uma longa viagem a pé de sua terra natal até Londres, onde começou a trabalhar como sapateiro. Durante a Corrida do Ouro na Austrália, Lobb criou botas com saltos ocos para que os mineiros pudessem esconder pepitas de ouro contrabandeadas.

Em 1863, Lobb foi nomeado fabricante de botas do Príncipe de Gales e, três anos depois, abriu sua primeira loja sob medida na Regent Street, em Londres. O foco da marca sempre foi o trabalho manual e personalizado.

Ao longo dos anos, a marca expandiu sua presença internacional, abrindo uma butique em Paris em 1899. Em 1976, a John Lobb foi adquirida pela Hermès, embora continue sendo administrada por sua família até hoje.

O CEO Philippe Gonzalez, que comanda a empresa desde 2019, tem se dedicado a preservar e expandir o legado da marca. Sob sua liderança, a empresa manteve o foco na produção de calçados masculinos, mas com uma abordagem moderna, adaptando-se às novas demandas do mercado, como a introdução de acessórios para ciclistas, solas de borracha substituíveis e a utilização de materiais mais leves.

“A maneira como as pessoas se movem durante o dia mudou”, diz Gonzalez à Monocle. “Precisamos ser responsivos a isso.” Ele também observa que, ao observar as pessoas na rua, percebe-se um novo comportamento urbano, como homens pedalando com seus filhos antes de ir para o trabalho. Em resposta a essas mudanças no estilo de vida, a John Lobb desenvolveu uma bolsa para seus clientes, onde podem colocar seus sapatos para o trajeto até o trabalho.

A John Lobb continua a combinar suas origens britânicas com uma abordagem francesa, mantendo um ateliê em Northampton, no Reino Unido, e outro em Paris. A produção dos calçados ready-to-wear, que representa uma parte importante da marca, é feita em Northampton, enquanto os serviços sob medida estão disponíveis em Paris.

John Lobb: fundada há 150 anos na Inglaterra, marca pertence desde a década de 1970 à Hermès (Tim P. Whitby/Getty Images)

A marca continua a valorizar o artesanato e a personalização em seus produtos, com uma produção que envolve 190 etapas de fabricação. Além disso, os designs são baseados em silhuetas e técnicas tradicionais, muitas vezes resgatadas de seu extenso arquivo. Uma sandália não sai por menos de 1.370 dólares, enquanto um mocassim do modelo Lopez, um dos mais icônicos da marca, pode custar até 3 mil dólares.

A recente coleção da John Lobb, apresentada no Palais-Royal, em Paris, inclui mocassins de couro perfurado em camurça, novos padrões de blocos de cores em derbies e sapatos de vestir com fivelas de prata.

Em relação ao futuro da marca, Gonzalez enfatiza o compromisso de expandir tanto a linha sob medida quanto a ready-to-wear, adaptando-se às novas demandas sem perder sua identidade. “Estamos vendo um crescimento constante que mostra que nossas convicções estão corretas”, diz Gonzalez à Monocle, destacando que, apesar de uma desaceleração geral na indústria de luxo, a John Lobb tem tido um desempenho “saudável”.

A distribuição por atacado da marca inclui parceiros em várias cidades ao redor do mundo, como Dallas, Madri, Seul e Hong Kong.