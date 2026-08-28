7 filmes e séries no streaming para maratonar no fim de semana

O último fim de semana de agosto chega recheado de produções no streaming.

Para as séries, o destaque da Netflix é a exibição do episódio final de Cem Anos de Solidão. A Apple TV traz de volta os dilemas do multiverso na segunda temporada de Matéria Escura.

Já na aba de filmes, o Prime Video estreia no streaming o romance LGBTQI+ de época A História do Som, o tocante Pequenas Coisas Como Esta, com Cilian Murphy, e o drama Anêmona, que marca o retorno do vencedor do Oscar Daniel Day-Lewis ao cinema. A MUBI também apresenta o longa A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr., que recebeu o a menção honrosa do júri da Caméra d’Or no Festival de Cannes de 2025.

Confira os destaques do que assistir neste fim de semana:

Cem Anos de Solidão — Episódio Final (Netflix)

A grandiosa e aclamada adaptação da obra-prima de Gabriel García Márquez chega ao seu desfecho definitivo. No último capítulo, as profecias dos pergaminhos de Melquíades se revelam inteiramente para Aureliano Babilônia, encerrando o ciclo trágico e poético da linhagem dos Buendía e o inevitável destino da lendária cidade de Macondo.

Matéria Escura — Temporada 2 (Apple TV+)

A eletrizante série de ficção científica retorna para a sua segunda temporada. Enquanto a família Dessen tenta construir uma rotina segura, a perigosa obsessão de Jason pela Caixa ressurge e coloca todos em risco novamente. Em universos paralelos, alianças desesperadas são formadas para tentar encontrar o caminho de volta para casa.

A História do Som (Prime Video)

Estrelado por Paul Mescal e Josh O'Connor, o longa ambientado durante a Primeira Guerra Mundial acompanha dois jovens americanos que começam a registrar as vozes, místicas e canções folclóricas de seus compatriotas. Ao longo da jornada pelo país, o trabalho de preservação cultural transforma profundamente a amizade e a vida dos dois.

Pequenas Coisas como Esta (Prime Video)

Protagonizado por Cillian Murphy e baseado no aclamado livro de Claire Keegan, o drama se passa no Natal de 1985 em uma pequena cidade irlandesa. Ao entregar carvão no convento local, um dedicado pai de família descobre segredos perturbadores mantidos pela igreja e precisa enfrentar os limites de sua própria consciência.

Anêmona (Prime Video)

Com direção de Ronan Day-Lewis e coestrelado por Daniel Day-Lewis em seu retorno às telas, este denso drama familiar explora os laços complexos e intrincados entre irmãos, pais e filhos. A narrativa mergulha na busca por redenção e no peso das memórias que moldam as relações interpessoais.

A Sombra do Meu Pai (MUBI)

Dirigido por Akinola Davies Jr., este sensível e aclamado longa acompanha a jornada de um jovem tentando reconectar os fragmentos da história de seu falecido pai. Entre heranças culturais e descobertas dolorosas, a produção constrói um retrato emocionante sobre luto, identidade e memória.

Bônus| Para ver no cinema: Nosso Segredo

Vencedor do Festival de Cinema de Gramado de 2026, esse é um dos filmes mais originais que já vi no cinema brasileiro. Acompanha uma família de BH que, entre quatro paredes, tenta reconstruir a rotina após uma perda recente. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho caçula revela um segredo um tanto quanto simbólico, que vive no andar de cima da casa. Já está em cartaz nos cinemas.