O que se compra na Farfetch? Roupas, bolsas, relógios... e agora um SUV da BMW

Camisas da Dolce & Gabbana. Bolsas da Burberry. Sandálias da grife italiana Aquazzura. A partir de hoje, 15, o e-commerce inglês Farfetch, cujo IPO, em 2018, amealhou 885 milhões de dólares, oferece à sua abonada clientela um item de luxo que se sobressai aos que costuma vender: um SUV de 1.095.950 reais. O carro em questão é o BMW X7 Dark Shadow Edition, cuja pré-venda é uma exclusividade da Farfetch. Trata-se de uma edição limitada — só cinco unidades foram disponibilizadas no Brasil — e o preço informado vale apenas para pagamentos à vista.

O SUV, o maior da companhia, se destaca pela pintura — a cor escolhida leva o nome de BMW Individual Frozen Artic Grey — e por detalhes como os chamativos contornos das janelas laterais. A estrutura e as barras da grade, assim como os respiros de ar e as ponteiras dos tubos de escapamento, também não passam batido. O motor, V8, gera 530 cv de potência e 750 Nm.

Outros diferenciais: fechamento de portas com soft close, engate elétrico, bancos com ventilação e aquecimento, porta-copos com aquecimento e refrigeração e sistema de entretenimento traseiro com duas telas sensíveis ao toque de 10,2 polegadas. O sistema de som da Bowers & Wilkins, o teto solar Sky-Lounge, a tecnologia Night Vision, que favorece o reconhecimento de pedestres, o assistente de estacionamento e o ar-condicionado com controle digital automático de cinco zonas também não poderiam passar sem registro.

É a primeira vez que a Farfetch comercializa um produto do tipo. "Oferecer produtos exclusivos para nossos clientes é um de nossos principais objetivos”, declara Daniel Funis, vice-presidente do e-commerce na América Latina. “Ao viabilizarmos uma parceria inédita com a BMW e com uma quantidade de produtos muito exclusiva, colocamos em prática tudo o que acreditamos em termos de tecnologia e inovação".

“Oferecer esses veículos por meio da parceria exclusiva com a Farfetch irá proporcionar, certamente, uma experiência diferenciada e digitalizada no universo de luxo”, afirma Jorge Junior, que pilota a área de marketing da montadora no Brasil. “A plataforma é ideal para reforçar o apelo único dessa edição especial e a inovação da marca”. Registre-se que a BMW Brasil está estacionada no universo digital desde o ano passado, quando lançou seu canal de vendas no Facebook, um perfil no TikTok e uma plataforma de streaming.

Aos interessados no BMW X7 Dark Shadow Edition: é preciso desembolsar 20.000 reais para confirmar a reserva da pré-venda — o restante do valor precisa ser pago em uma concessionária. Um mimo da Farfetch: quem bater o martelo no SUV da BMW vai ganhar 7.000 reais de crédito, para gastar no e-commerce (condições válidas até o dia 31 de março).