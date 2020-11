Netflix dos autos? BMW lançará plataforma de streaming no Brasil

Os assinantes de streamings por vídeo sob demanda já contam com quase uma dezena de opções para assinar no Brasil. Para engrossar o caldo, os apaixonados por automobilismo devem ganhar um novo canal nesta semana. Será o BMW Next Brasil, a “Netflix dos autos” que será lançado pela BMW na próxima quinta-feira 26.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Research

O novo canal da montadora é exclusivo do Brasil e chega no ano em que a BMW Group comemora 25 anos de presença no país. A ideia da fabricante é promover uma imersão na história de sua atuação no Brasil e no mundo dos carros através do streaming.

O BMW Next Brasil será uma plataforma digital que contará com conteúdos exclusivos e interativos sobre a história da BMW no país, além de conceitos futuristas de mobilidade que são buscados pela empresa.

BMW: o streaming da montadora será gratuito. BMW: o streaming da montadora será gratuito.

“O BMW Next Brasil foi pensado para oferecer ao público uma experiência inovadora e imersiva nas marcas do grupo. Nosso objetivo foi combinar os conceitos tecnológicos de mobilidade com a interatividade digital para envolver o público com a sofisticação das marcas e transmitir a proposta de futuro do BMW Group. Com o Next Brasil, a BMW quer celebrar seu passado apresentando o que virá para o futuro”, comenta João Veloso, Head de Comunicação corporativa do BMW Group Brasil.

O novo canal da BMW é inspirado no formato de séries das plataformas de streaming que já existem. O primeiro conteúdo da plataforma é uma série de sete capítulos que conta a história das duas décadas e meia no Brasil. Os espectadores e fãs de BMW que acessarem a plataforma também podem participar de quiz que abordará questões sobre os conteúdos apresentados.

O streaming da BMW será gratuito.