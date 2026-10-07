Pivô se prepara para nova fase artística no Copan

Plataforma independente de pesquisa, experimentação e fomento à arte contemporânea brasileira, o Pivô encerrou a 15ª edição de seu Leilão Anual com um resultado histórico. Agora, se prepara para reabrir dentro de novo centro cultural no Copan.

Realizado entre o final de agosto e meados de setembro, o evento reuniu 128 obras de 125 artistas oriundos de 18 estados do país. Ao todo, 78 trabalhos foram arrematados e movimentaram R$ 2.338.550,00. A ação coletiva envolveu galeristas, colecionadores e a própria comunidade artística.

O pregão de 2026 marcou os 15 anos da instituição, fundada em 2011, e simbolizou a última ação do Pivô no Edifício Copan antes do espaço fechar as portas temporariamente para reforma. O local passará por um processo de requalificação arquitetônica para se integrar ao histórico cinema do Copan — fechado por quase duas décadas —, que foi adquirido pelo Nubank.

O projeto unificará a área do Pivô ao antigo cinema, que compartilha o desenho original de Oscar Niemeyer, e vai transformar o complexo em um centro cultural expandido no centro de São Paulo.

"No último ano, temos trabalhado junto no processo de retomada do cinema do Copan, que ficou fechado por quase 20 anos. Como os dois espaços compartilham o projeto original do Niemeyer, nos juntamos à Viva do Brasil, proprietária do cinema, para criar um centro cultural mais amplo. Vamos fechar para obras para integrar as estruturas e criar um novo feito cultural com o cinema como pilar", revelou Fernanda Brenner, diretora artística e fundadora do Pivô em entrevista à Casual EXAME.

O modelo de sustentabilidade em rede

Ao longo dos 15 anos de atuação, o leilão do Pivô consolidou-se como um dos principais modelos de mobilização da comunidade artística em prol de uma instituição independente no Brasil. O formato é baseado na cooperação direta: cada artista participante informa o seu valor de mercado e escolhe doar 50%, 70% ou 100% da arrecadação da obra para a instituição.

No leilão, os lances iniciam-se com 30% de desconto sobre o valor de mercado. Da movimentação total de R$ 2,33 milhões gerada no leilão deste ano, R$ 1.217.085,00 foram destinados diretamente ao custeio do Pivô, R$ 700.526,00 foram repassados aos artistas e R$ 420.939,00 corresponderam ao recolhimento de 18% de ICMS no Estado de São Paulo.

O destaque da edição foi uma aquarela sem título da artista Marina Perez Simão, arrematada por R$ 156,1 mil após disputar 34 lances — o maior valor e o maior volume de ofertas da edição.

A artista também assinou o segundo lote de maior valor, outra aquarela de 2024 arrematada por R$ 140,1 mil. Em seguida, a obra Carona (2026), fruto da colaboração entre Gokula Stoffel e Paulo Monteiro, foi arrematada por R$ 92 mil.

Outros destaques em disputa foram as obras Placa nº 4, de Pedro Neves (arrematada por R$ 33 mil após lance inicial de R$ 14 mil), e Weaving (catastrophe orchestra #1), de Antonio Társis (vendida por R$ 63,3 mil a partir de R$ 36,3 mil).

Fomento à pesquisa, residências e atuação descentralizada

Diferente das galerias comerciais ou de grandes museus formais, o trabalho do Pivô é voltado ao desenvolvimento de projetos experimentais e de comissionamento que não encontram espaço nas pressões de mercado ou nas burocracias institucionais. Durante os dias de exposição das obras no Copan, mais de 2.500 visitantes passaram pelo local.

"Nosso trabalho é muito focado em torno da própria comunidade artística, apoiando o desenvolvimento, a difusão e criando as condições para que trabalhos que ainda não existem possam nascer. Trabalhamos com projetos comissionados, residências artísticas e intercâmbios entre gerações e territórios", explicou Brenner.

Parte relevante dessa expansão territorial ocorre desde 2023 no Nordeste, com a operação do Pivô Boulevard, em Salvador, e com os preparativos para a inauguração do Pivô Coaty, prevista para 2027. A abertura da exposição do leilão em São Paulo foi marcada, inclusive, por um tradicional caruru baiano trazido da capital soteropolitana.