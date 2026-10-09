Um chinelo que esfria os pés? A nova aposta da Adidas

Os designers do APEX Center, o núcleo da Adidas dedicado ao desenvolvimento de produtos para atletas, partiram de um incômodo comum a quem treina com frequência, os pés quentes e cansados ao final de uma sessão longa, para criar o CLIMACOOL+ Slides. O protótipo de chinelo de recuperação tem câmaras resfriadas que transmitem uma sensação gelada aos pés antes ou depois da atividade física.

O conceito foi apresentado no fim de setembro durante o Home of Innovation, evento que reuniu mais de 200 investidores, analistas e jornalistas em Herzogenaurach, cidade alemã onde fica a sede global da empresa. A programação incluiu demonstrações das linhas de performance Adizero, Climacool e Techfit e aconteceu poucos dias antes da Maratona de Berlim, disputada em 27 de setembro. Na prova, que tem patrocínio da Adidas, os seis atletas do pódio correram com o Adizero Adios Pro Evo 3, incluindo os vencedores Guye Adola e Tigst Assefa, que usou uma versão do modelo ainda em desenvolvimento.

Impressão dentro do gel

O CLIMACOOL+ Slides, conceito de recuperação da adidas, com as câmaras de resfriamento na palmilha e na tira do antepé (Reprodução/Instagram)

A fabricação do slide se apoia no Rapid Liquid Printing, técnica criada no Self-Assembly Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Em vez de empilhar material camada por camada sobre uma base, como na impressão 3D convencional, o processo desenha o objeto dentro de uma suspensão em gel, o que dispensa estruturas de suporte e libera o design das limitações impostas pela gravidade. A pesquisa deu origem a uma empresa própria, a RLP, sediada em Boston, que já produziu bolsas de silicone para a grife francesa Coperni.

No caso do CLIMACOOL+ Slides, uma agulha programada imprime a pele de silicone do calçado dentro de um banho de gel ao longo de sete horas. A peça passa por mais cinco horas de cura, recebe o preenchimento de espuma HyperBOOST Pro e segue para um refrigerador que gela individualmente cada uma das câmaras distribuídas pelo produto, sendo 11 na palmilha e quatro maiores na tira que cobre o antepé.

Na versão atual, o efeito de resfriamento dura até 30 minutos, e a equipe do APEX trabalha para estender esse tempo nas próximas iterações. A espuma usada no interior é a mesma que estreou no HyperBOOST Edge, tênis de corrida para treinos diários que dispensa placas na entressola e trouxe, pela primeira vez, as três listras aplicadas diretamente sobre ela.

Uma linhagem de mais de 20 anos

O Climacool surgiu em 2002 com o tênis Climacool 1 e, desde então, se espalhou por camisetas, shorts e roupas de treino voltadas à regulação de temperatura. Em setembro de 2024, a Adidas revelou um Climacool totalmente impresso em 3D, com estrutura vazada e foco em ventilação, que chegou às lojas do mundo todo em maio de 2025. Em julho do mesmo ano veio o Climacool Laced, versão com cadarço produzida pelo mesmo processo de manufatura aditiva, e o catálogo atual inclui ainda o Purechill, slide com tecnologia Climacool e recortes de ventilação.

O CLIMACOOL+ Slides dá continuidade a essa família, enquanto outro conceito da marca, o tamanco HYPERBOOST 360, deixa a tecnologia Climacool de lado e explora apenas a espuma HyperBOOST Pro para criar um calçado confortável e respirável. A Adidas não divulgou data de lançamento nem preço para uma versão comercial do slide.