O que esperar do Yaris Cross, Toyota mais importante desde o Corolla

Inaugurada pelo Ford EcoSport em 2003, a categoria mais efervescente do mercado nacional enfim tem um representante da Toyota. Além de primeiro SUV compacto da marca japonesa, o Yaris Cross é a estreia mais importante desde o lançamento, em setembro de 2019, da décima segunda geração do Corolla, primeiro veículo híbrido bicombustível do mundo.

E é justamente a tecnologia híbrida que diferencia o modelo dos rivais no segmento, apinhado de motores 1.0 turbo – o que, por outro lado, o novo carro da Toyota não oferece.

Não se trata do primeiro híbrido flex do segmento, pois a Fiat lançou Pulse e Fastback Hybrid há pouco mais de um ano. A diferença está na, digamos, intensidade da eletrificação: enquanto os modelos da marca italiana são do tipo híbrido leve (MHEV), em que uma bateria adicional se encarrega de armazenar a energia utilizada por um pequeno motor elétrico destinado apenas a auxiliar nas partidas e retomadas, o da japonesa é do tipo híbrido pleno (HEV).

Ou seja, o motor 1.5 flex aspirado está conectado a dois motores elétricos (um gerador e um propulsor), e assim a experiência de condução elétrica é mais intensa, ainda que não tanto quanto num híbrido do tipo plug-in (PHEV).

Combinados, os três motores somam 111 cv quando há etanol no tanque (o torque não é divulgado). A transmissão é do tipo CVT. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, o Yaris Cross pode fazer até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina no tanque. Segundo a marca, a tecnologia híbrida flex pode reduzir em até 30% o consumo em relação às versões não eletrificadas e 77% menos CO2 quando abastecido com etanol comparado à gasolina.

Lista de equipamentos

O Yaris Cross oferece quatro configurações: XRE (R$ 161.390), XRE Hybrid (R$ 172.390), XRX (R$ 178.990) e XRX Hybrid (R$ 189.990). Sem o sobrenome “verde”, o SUV é equipado com o mesmo motor 1.5 flex, só que nesse caso com 122 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm.

Todas as configurações são equipadas com seis airbags, freio de estacionamento eletrônico, assistente de partida em rampa (HAC) e o Toyota Safety Sense (TSS), pacote que reúne tecnologias de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de permanência de faixa (LKC), sistema de pré-colisão frontal (PCS) e farol alto automático, que ajusta automaticamente a intensidade dos faróis entre alto e baixo, conforme a presença de veículos à frente ou em sentido contrário.

Nas versões XRE e XRE Hybrid, há faróis de LED, rodas diamantadas de 17”, sistema Smart Entry com chave presencial, ar-condicionado digital automático, central multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10” e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, bancos revestidos em material que imita couro, carregador por indução para o celular, painel digital com tela TFT de 7”, faróis de neblina em LED, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

As versões XRX e XRX Hybrid somam rodas diamantadas de 18”, iluminação ambiente na cabine, monitor de ponto cego (BSM), sensor de estacionamento dianteiro, abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento e teto solar panorâmico.

Outro destaque é a garantia de até dez anos, ativada automaticamente ao serem realizadas todas as revisões programadas na rede autorizada após o término do período inicial de cinco anos.

Quanto às dimensões, são 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de entre-eixos. O porta-malas comporta 400 litros nas versões a combustão e 391 nas híbridas.

O que esperar do Yaris Cross

Concebido para mercados emergentes e produzido em Sorocaba (SP), o Yaris Cross faz parte dos R$ 11,5 bilhões que a Toyota investirá no País até 2030. Um dos objetivos do aporte é ampliar a capacidade de produção de veículos e motores, o que interessa particularmente ao novo SUV de entrada da marca.

De acordo com a Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil, a produção prevista para o Yaris Cross é de 52 mil unidades por ano – as 4 mil encomendadas no período de pré-venda demonstram o interesse do consumidor por um SUV compacto da Toyota (ainda mais híbrido).

Considerando-se o ranking de emplacamentos do segmento em 2025, o volume previsto pela marca colocaria o Yaris Cross apenas na sétima posição, distante dos mais de 90 mil emplacamentos do líder Volkswagen T-Cross, que é seguido, na ordem, por Hyundai Creta (76.156 licenciamentos), Honda HR-V (61.227), Chevrolet Tracker (60.867), Nissan Kicks (58.388) e Fiat Fastback (57.297).

Apelos para ir mais longe o Yaris Cross tem. No breve contato que EXAME Casual teve com o modelo, se destacaram o acabamento interno sóbrio e bem executado, os bancos largos e confortáveis, o sistema de visão panorâmica (que revela o quão próximos estamos do meio-fio, por exemplo) e seu porte – há um fator psicológico sedutor em um carro dessas proporções com um símbolo da Toyota na grade.