Yaris Cross será o novo SUV compacto de entrada da Toyota no mercado brasileiro

Yaris Cross. Esse é o novo SUV compacto híbrido flex pleno que acaba de ser confirmado pela Toyota. O carro tem lançamento previsto para outubro deste ano, será produzido na linha de Sorocaba, no interior de São Paulo, e faz parte de um investimento total da montadora de 11,5 bilhões de reais.

A Toyota apenas anunciou o novo carro, sem mais detalhes. Este será o principal lançamento da montadora no semestre. Estará posicionado logo abaixo do Corolla Cross, que parte hoje de R$ 170.690. Por aqui, o carro deve ocupar o lugar das versões hatchback e sedã do Yaris, que foram descontinuadas no fim do ano passado.

O Yaris Cross já é oferecido em outros mercados. Mede 4.310 milímetros de comprimento, 1.770 de largura, 1.615 de altura e entre-eixos de 2.620. Por aqui, deve disputar mercado com Hyundai Creta, Jeep Renegade, Honda HR-V e Volkswagen T-Cross. A expectativa é grande.

Tecnologia híbrida flex

O anúncio do lançamento foi feito por Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil. "O novo Yaris Cross representa um marco para a história no mercado brasileiro e reforça o nosso compromisso com a mobilidade sustentável e a descarbonização”, disse o executivo. “Com este lançamento, nossa tecnologia híbrida flex também passa a ser oferecida no competitivo segmento de SUVs compactos e atende às necessidades de um público ainda mais amplo."

O novo Yaris Cross fará parte do Toyota 10, programa de extensão de garantia que permite prolongar a cobertura por até 10 anos. Sem custo adicional, o benefício é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

"O Toyota 10 reflete nosso compromisso em oferecer tranquilidade aos clientes ao longo de toda a jornada – não apenas no momento da compra, mas durante toda a experiência com a marca. Essa iniciativa inédita reforça a confiança que temos em nossos veículos, desenvolvidos com base nos conceitos de qualidade, durabilidade e confiabilidade", diz José Ricardo Gomes, Diretor de Atendimento ao Cliente e Cadeia de Valor para América Latina e Caribe, e Diretor Comercial da Toyota do Brasil.

Conectividade e compartilhamento

A KINTO, empresa especializada em soluções de mobilidade da Toyota, oferecerá com exclusividade o novo Yaris Cross após o lançamento no mercado brasileiro.

Atualmente, a empresa oferece três serviços no Brasil: KINTO Share, de aluguel e compartilhamento de veículos Toyota e Lexus por horas, dias, semanas e até um mês; KINTO One Fleet, de gestão de frotas corporativas; e KINTO One Personal, de assinatura de veículos novos e seminovos Toyota.

Segundo a empresa, o novo Yaris Cross também chegará ao país com o Toyota Serviços Conectados, que permitirá ao proprietário consultar o status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App, além de uma série de recursos de segurança e comodidade que serão disponibilizados.